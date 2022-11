L’oroscopo del 27 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 26 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Le responsabilità, gli obblighi oggi vi sembreranno pesanti ma da domani e per il resto della settimana la musica cambierà. Tutto si snoderà velocemente e perché sarete voi a premere l’acceleratore. I pianeti, in effetti, vi offrono via libera per impegnare le energie a tutto campo: non avrete né limiti né ostacoli che possano rallentare la vostra corsa. Amore: in coppia, le emozioni sono intense, sincere e alla dolce metà piace sapere che siete innamorati! E’ una fantastica giornata. Soli: pronti a partire alla ricerca dell’amore! Siete campioni di seduzione e nessuno potrà resistervi!

Oroscopo 27 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Pur volendo bene ad amici e familiari, oggi avranno il potere di irritarvi. Saranno agitati, vi metteranno fretta per qualsiasi cosa. Fortunatamente non siete tipi irascibili ma per evitare eventuali e spiacevoli discussioni sarebbe una buona idea prendere le distanze, ignorare ciò che diranno così da placare le vostre tensioni interiori. Amore: in coppia, dimostrerete ancora di più i sentimenti ed è un’opportunità per fare dei progetti futuri. L’amore vi mette le ali… Soli: la voglia di innamorarvi aumenta di giorno in giorno. Venere vi permette di partire alla conquista e proverete dolci emozioni.

Oroscopo 27 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni inviano le vibrazioni perfette per sviluppare nuove idee e trovare, ad esempio, la soluzione a un problema si trascina da tempo o elaborare un piano per un progetto entusiasmante. Al contempo, in questi giorni se siete sul punto di negoziare qualcosa, raggiungerete un accordo che funzionerà per tutti. Amore: in coppia, di buonumore, avete una voglia matta di uscire dalla vostra zona di comfort, ovviamente con la dolce metà. E lo farete! Soli: non potete lottare contro i blocchi e i ritardi dunque vivete flirt e avventure senza rimorsi. Gustate ogni bel momento di piacere!

Oroscopo 27 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

In famiglia l’atmosfera è un po’ elettrica, le relazioni saranno tese e la prossima settimana potrebbero essere ancora più complicate. Se possibile, evitate di essere rigidi e tentate invece di trovare un compromesso. Concedendo qualcosa non perderete la faccia anzi, alla fine ne uscirete vincenti! Amore: in coppia, l’atmosfera è serena, c’è il risveglio della passione e il partner apprezzerà… Alcuni tra voi potrebbero desiderare un bebè. Soli: conversazioni promettenti, la giornata è romantica e sentite che può accadere di tutto! Il morale è al top.

Oroscopo 27 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La vita a volte sorprende: oggi e nei prossimi giorni troverete delle persone pronte a dare il loro sostegno e senza che lo chiediate. Lo faranno solo ed esclusivamente in nome dell’amicizia. Non è splendido e confortante? Al contempo avrete l’opportunità di stringere nuove relazioni di amicizia preziose che andranno avanti nel tempo. Amore: in coppia, capite istintivamente i desideri della dolce metà, siete in perfetta osmosi, in totale complicità! Soli: siete attraenti e desiderate una storia. Anche se siete un po’ irritabili, avete le carte in regola per incontrare l’altra metà della mela!

Oroscopo 27 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una domenica emotivamente difficile, forse siete un po’ preoccupati per questioni di denaro – qualcosa da riparare in casa? – oppure siete semplicemente insoddisfatti per una situazione, ma vi sforzerete per non mostrare il vostro stato d’animo. Cosa che non farete la prossima settimana in cui rischiate di esplodere. Amore: in coppia, il partner capirà che siete un po’ nervosi e sarà pieno di attenzioni, vi dirà dolci parole d’amore… Soli: una persona vi farà dei complimenti e da lì partirà un gioco di seduzione. Sarete pure un po’ agitati ma il sex-appeal è al top!

Oroscopo 27 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Rifletterete con calma su alcune diversità di vedute tra voi e i familiari. Qualcosa potrebbe avervi infastidito, ma farete finta di niente. Preferirete che gli altri, probabilmente di malumore, non si sfoghino con voi. E’ l’atteggiamento più giusto: avete capito che non siete il cassonetto in cui riversare le emozioni negative! Amore: in coppia, la relazione è un po’ in crisi o siete solo giù di tono? Vi ponete delle domande, non sapete cosa fare. E se vi prendeste un po’ di tempo per trarre alcune conclusioni? Soli: una bella amicizia potrebbe trasformarsi in sentimenti più teneri. Fate il punto della situazione.

Oroscopo 27 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una domenica in cui sarebbe saggio rimandare qualsiasi spesa – anche per rendere felice una persona cara – o impegno finanziario. Per oggi, bloccate qualsiasi acquisto e assicuratevi di mantenere la stabilità. In questo momento più che mai ne avete bisogno! Il budget non subirà scossoni ma dovete mantenere un equilibrio tra entrate e uscite. Amore: in coppia, la tenerezza prevale sull’eros ma la situazione non vi dispiace: questi momenti di coccole sono sinceri. Soli: una persona vi affascina, non vi lascia indifferenti. Per provocare un incontro, fate il primo passo! Un’iniziativa che vi vedrà vincenti.

Oroscopo 27 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Un aspetto Mercurio-Urano potrebbe rendere difficile concentrarvi e ancora di più accontentarvi. Siete irrequieti e anche piccole responsabilità vi fanno scalpitare. Concedetevi dei brevi intervalli tra una situazione e un’altra per dedicarvi a qualcosa di diverso. Ciò che state veramente cercando sono nuove idee che trasformino il vostro futuro! Amore: in coppia, è una giornata d’azione e non di romanticismo. Il partner vi conosce bene e insieme avete preparato un programma dinamico! Soli: voglia di divertirvi con spensieratezza: è tutto ciò che chiedete a questa domenica. E avrete incontri un po’ pazzerelli…

Oroscopo 27 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Questa domenica rappresenta un’opportunità per riflettere sulla vostra vita e sui progetti futuri. La congiunzione Luna-Plutone nel vostro segno è in buon aspetto a Giove in Pesci: sviluppate il pensiero positivo! Più allontanerete il negativo e più possibilità darete alla vita di offrirvi ciò in cui sperate, che aspettate da tempo! Amore: in coppia, i passaggi odierni vi spingono alla riflessione ed è un’ottima cosa se non volete ripetere gli errori del passato. Soli: il timore di avere una delusione, non evita il pericolo. È probabile che in seguito vi pentirete di non aver fatto il primo passo…

Oroscopo 27 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui potrebbe esserci qualche contrattempo di tipo pratico ma al contempo, la congiunzione Mercurio-Venere è ancora attiva nella vita sociale e rappresenta l’opportunità di uscire con nuove persone o gli amici di sempre. Il che vi permetterà di ritrovare il buonumore. Non è escluso che incontrerete per caso un amico d’infanzia: avrete molte cose da raccontare… Amore: in coppia, se siete nervosi non prendetevela con il partner. La giornata potrebbe finire male… Soli: se con gli amici date il meglio, negli affari di cuore oggi siete molto esigenti, il che potrebbe scoraggiare chi vi corteggia.

Oroscopo 27 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una domenica all’insegna del relax, dell’evasione: uscite con gli amici cari e divertitevi! Affronterete la prossima settimana con grinta e dinamismo. Ne avrete bisogno poiché ad attendervi ci saranno parecchie responsabilità di lavoro o di tipo familiare. Anche se avreste voglia di eluderle, il senso del dovere non ve lo permetterà. Amore: in coppia, in serata il partner vi vedrà evasivi e distanti. Le sue osservazioni potrebbero irritarvi e ideali per dare il via a un litigio… Soli: negli affari di cuore circola un po’ di confusione. Mettete persino in dubbio il vostro fascino. Stop! Allontanate questo pessimismo.