L’oroscopo del 27 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 27 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) E’ un venerdì in cui potreste essere costretti ad affrontare qualcosa che volentieri preferireste evitare. Potrebbe trattarsi di una situazione emotivamente forte o semplicemente essere la goccia che farà traboccare il vaso nei confronti di qualcuno che da un po’ di tempo mette a dura prova la vostra pazienza. Fate leva sulla forza interiore e fatevi rispettare, difendete il vostro territorio. Se invece, non volete discutere, praticate esercizio fisico o un’attività in cui impegnare le energie. Amore: in coppia, potreste esprimervi in modo un po’ aggressivo cosa che stupirà il partner, non capirà il vostro atteggiamento. Attenzione. Soli: siete un po’ impulsivi e per oggi dovreste mettere da parte gli incontri romantici. Oroscopo 27 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) Se avete volutamente ignorato alcuni lati della personalità di qualcuno, tutt’altro che positivi, non avete fatto alcun favore al diretto interessato e oggi non sarete più in grado di mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. I passaggi odierni sollevano il velo dell’illusione. Siete stati fin troppo pazienti ed è arrivato il momento di stabilire con fermezza dei confini netti. Dite con determinazione, senza dimenticare di essere comprensivi, cos’è che non siete disposti ad accettare. Amore: in coppia, un po’ pesanti, oggi senza nemmeno sapere il perché cercate il pelo nell’uovo e al partner ovviamente non piacerà. Soli: se avete dato il via a un flirt, potreste esprimervi in modo un po’ aggressivo. Non rovinare tutto. Riprendetevi. Oroscopo 27 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Le vostre opinioni sono valide, ma lo sono anche quelle di chi vi circonda, anche quando si scontrano con le vostre. Siate aperti al compromesso e ascoltate ciò che dicono gli altri anche se vi sembra ridicolo e senza perdere la calma. Avere un atteggiamento dogmatico può rendere la vita più semplice ma sicuramente più noiosa. E’ con una buona apertura mentale e non cercando di imporre le vostre idee che avrete la possibilità di impressionare favorevolmente gli altri e avere più amici. Amore: in coppia, sensibili più che mai alle richieste e alle aspettative del partner oggi farete tutto per appagarle e dimostrare la vostra buona volontà. Atteggiamento che scioglierà il cuore della dolce metà. Soli: non vi mancherà il coraggio di rivelare a una persona ciò che provate.

Oroscopo 27 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con un collega intenzionato a mettervi i bastoni tra le ruote, potrebbero esserci degli scontri continui e voi sentirvi stressati. Ma oggi non dovete lasciarvi coinvolgere nella lotta per il potere. Evitate di aggiungere benzina al fuoco della discordia e mettetelo fuori gioco con la gentilezza: è così che lo spiazzerete! Non dovete ingaggiare battaglie inutili che rappresentano una perdita di tempo ed energie e distolgono la vostra attenzione da ciò che volete raggiungere. Amore: in coppia, evitate discussioni e battibecchi. Per mantenere l’armonia esprimete i sentimenti e i desideri con delicatezza. Soli: avete l’opportunità di testare il vostro potere di seduzione ma con chi conquisterete evitate di essere pressanti. Oroscopo 27 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Il futuro vi aspetta dunque perché passate tanto tempo a pensare a situazioni di lavoro o personali che avete alle spalle? Anche se lo vorreste, non potete cambiare ciò che è accaduto ma potete fare tesoro delle lezioni che avete appreso, considerate ogni errore commesso come un’opportunità per intraprendere un percorso più in linea a ciò che siete oggi. In seguito prendete definitivamente le distanze! Pensate a cosa accadrà di positivo nel prossimo futuro! Amore: in coppia, proverete un desiderio irresistibile di rompere con la routine. Probabilmente prenderete in considerazione l’idea di sorprendere il partner con un’iniziativa originale. Soli: è il momento di uscire, incontrare nuove persone o uscire con gli amici: in ogni caso, vi divertirete!

Oroscopo 27 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il senso dell’umorismo è un ottimo modo per allentare la tensione in una discussione dunque oggi fatene ampio uso, soprattutto se avrete a che fare con una persona, ad esempio un collega o un familiare, particolarmente irritante. Dite chiaramente ma con qualche battuta, che ne avete abbastanza del suo atteggiamento. Troverete sicuramente le parole giuste per sdrammatizzare la situazione ma al contempo far capire all’altro che è il momento di mettere uno stop. Amore: in coppia, i pianeti accendono il desiderio e la passione è al top! Rilassatevi e godetevi i bei momenti di intimità. Sfruttate questa atmosfera piccantina per rafforzare l’intesa. Soli: è la giornata ideale per incontri romantici, forti attrazioni fisiche. Uscite: l’amore potrebbe arrivare inaspettato.

Oroscopo 27 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Il vostro segno detesta i conflitti per cui se pensate di aver offeso una persona non esitate a dire velocemente “mi dispiace”. Ma oggi i pianeti saranno d’aiuto a cambiare atteggiamento: non dovete scusarvi ogni volta che ritenete di aver commesso una piccola mancanza nei confronti di qualcuno. Cercate di rimanere concentrati sulle vostre priorità- non è il momento di rallentare – e preoccuparvi meno se qualcuno, strada facendo, se la prenderà per cose di poco conto! Amore: in coppia, il partner potrebbe sorprendervi piacevolmente, ricoprirvi di dolci attenzioni. Preparatevi a trascorrere una giornata fantastica! Soli: il buon aspetto Venere-Urano è di buon auspicio se siete alla ricerca dell’anima gemella… Fatevi belli/e e uscite! ed uscite!

Oroscopo 27 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se un amico ha cambiato la propria vita oggi potreste essere spinti a guardare la vostra in modo diverso. E’ un esame che può rivelarsi prezioso ma al contempo essere una trappola. Evitate di impegnare troppo tempo rimuginando sul futuro poiché è un atteggiamento che vi impedirà di vivere il presente! Vivete il momento, è sbagliato riflettere su ciò che dovreste fare o meno nel prossimo futuro. Tanto più che al momento giusto, saprete esattamente come muovervi! Amore: in coppia, stanchi del comportamento del partner, non esiterete a esprimere in modo forte e chiaro, pronti all’occorrenza a dare il via a sonore litigate. Soli: non è la giornata ideale per esprimere i vostri sentimenti a chi vi attrae. Per oggi, è meglio tacere.

Oroscopo 27 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un venerdì in cui chi vi circonda apprezzerà le vostre idee, i consigli. Godetevi la fiducia che gli altri hanno nelle vostre capacità e, probabilmente, inizierete anche voi ad avere fiducia nei loro confronti. Siete all’altezza di qualsiasi situazione – più di quanto pensiate – e le persone sono finalmente d’aiuto a farvelo capire. Avere un ego più sano richiede un po’ di lavoro. Dovete nutrirlo e mostrare la massima autostima senza sentirvi a disagio. Nessuno vi giudicherà male. Amore: in coppia, dedicherete del tempo per pensare al futuro della relazione, al modo migliore per rafforzare il legame. Sperando che troverete anche idee piccantine… Soli: tante conversazioni interessanti potrebbero sfociare in un incontro romantico inaspettato.

Oroscopo 27 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Anche un segno instancabile come il vostro a volte deve rallentare il ritmo e ritagliare del tempo solo per voi. E’ una giornata in cui avete poca pazienza dunque non cacciatevi in situazioni che mettono alla prova i vostri limiti. Dopo il lavoro tornate a casa e rilassatevi facendo ciò che più vi piace. Non è escluso che entri inaspettata una somma di denaro: accettate e godete ciò che di positivo vi riserva la vita senza chiedervi – come spesso fate – se meritate o meno quanto accade. Amore: in coppia, se il partner non procede al vostro stesso ritmo, non ha senso lamentarsi. Date un po’ di tregua e riuscirà a seguirvi, l’amore richiede pazienza e tempo. Soli: un incontro inaspettato sfocerà in una storia romantica: vi innamorerete entrambi!

Oroscopo 27 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Parlate chiaramente, dite a una persona – lavoro, affari o vita personale – cosa desiderate, quali aspettative avete nei suoi confronti. Sarebbe un errore pensare che sia in grado di leggere la vostra mente. Tenete presente che una comunicazione chiara comporta qualcosa di più della semplice correttezza: richiede piena trasparenza e fiducia totale. Se con la persona in questione c’è un rapporto autentico, dovete dunque dire senza riserve ciò che avete in mente. Amore: in coppia, se non lascerete abbastanza spazio al partner e penserete solo a voi stessi, potrebbero nascere delle tensioni. A voi decidere… Soli: una questione urgente di lavoro richiederà la vostra totale attenzione. Per oggi, dovrete gli affari di cuore.

Oroscopo 27 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui dovete fare attenzione a mettere mano al portafoglio poiché rischiate di spendere una fortuna. Nelle finanze potreste non controllare l’impulsività e lanciarvi allegramente negli acquisti senza pensare alle conseguenze. Non c’è nulla di sbagliato, sia chiaro, essere un po’ autoindulgenti, concedervi delle gratificazioni ma il problema è che oggi non vi porrete limiti: una volta dato il via alle spese non sarete in grado di fermarvi. Amore: in coppia, serata sensualle, farete gli occhi dolci al partner che sarà sicuramente ricettivo/a alla vostra passione. Soli: siete affascinanti, avete le carte in regola per conquistare e trascorrere una serata romantica. A voi giocarle al meglio!