L’oroscopo del 27 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 27 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Sagittario vi rende ottimisti e dinamici: sfruttate queste belle energie per fare passi avanti nel raggiungimento dei vostri obbiettivi! Al contempo, con la dissonanza Mercurio-Plutone, prima di concedere la vostra fiducia a una persona, fate delle ricerche, informatevi, soprattutto se si tratta di questioni riguardanti il lavoro o le finanze. Amore: in coppia, se a causa del lavoro o delle vostre ambizioni avete trascurato il partner, oggi potrebbero esserci delle tensioni. No alle accuse reciproche, parlatene con calma. Soli: sta per iniziare un nuovo ciclo ma prima dovete esaminare il passato. Ciò vi permetterà di dare il via a una relazione totalmente diversa, più appagante.

Oroscopo 27 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se nel lavoro o nella vita personale, volete davvero qualcosa, con gli attuali passaggi astrali è sicuro che farete di tutto per ottenerla ma rischiate di rendere il percorso più difficile di quanto sia nella realtà. Avere un approccio più leggero vi permetterà di raggiungere il vostro obbiettivo in modo molto più facile e divertente. Amore: in coppia, il partner non vi darà tregua: dovrete giustificarti di alcune cose che a voi sembrano trascurabili. Discussione in vista? Soli: una persona che vi interessa ricambia ma il problema è la sua timidezza, non osa fare il primo passo. Ma uno di voi due dovrà pur farlo…

Oroscopo 27 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Mercurio-Plutone oggi potreste preoccuparvi inutilmente per una situazione, la chiarezza sarà latitante. Evitate di voler controllare tutto e tutti, di essere sospettosi poiché le reazioni di chi vi circonda potrebbero essere poco piacevoli. Cercate di avere, invece, un atteggiamento gentile e comprensivo. Amore: in coppia, cercate di gestire i vostri sbalzi d’umore! L’atmosfera è un po’ elettrica ma per fortuna nulla di grave. Domani tornerà la calma. Soli: negli affari di cuore ci sono piccole contrarietà e non potete farci niente! Potreste ad esempio essere costretti a rimandare un appuntamento…

Oroscopo 27 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se avete una richiesta da fare, la dissonanza Mercurio-Plutone – fino a sabato – potrebbe comportare un rifiuto secco. La persona sarà poco gentile anzi si esprimerà duramente. Per cui, se avete intenzione di chiedere qualcosa, rimandate. Tuttavia può essere che siate costretti a sostituire un oggetto e spendere del denaro. Amore: in coppia, potreste discutere con il partner su questioni legate alla casa o alla famiglia. Occhio alle parole taglienti, alle manipolazioni! Soli: alcune incertezze, la sensazione di non essere compresi vi spingeranno a rimanere per conto vostro .

Oroscopo 27 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Mercurio-Plutone, fate attenzione a una persona che fa leva sui sensi di colpa o tenta di manipolarvi con l’intento di farvi cambiare idea su qualcosa. Fino a sabato, al riguardo, rischiate di commettere un errore per cui non prendete nessuna decisione. Esaminate attentamente la situazione e la persona. Amore: in coppia, il partner vi sembrerà troppo possessivo e voi per tutta risposta vi comporterete con disinvoltura. lo farete ingelosire. Attenzione alle discussioni. Soli: interessati a una persona, sarete molto insistenti. Ma più insisterete e più l’altro/a vi eviterà. In questo momento la tattica del mistero funzionerà meglio di qualsiasi altra cosa.

Oroscopo 27 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Mercurio-Plutone accentua il vostro senso critico e vedrete dei dettagli, a volte sbagliati, che ad altri sfuggiranno. Il che sarà utile a individuare ciò che non va, ad esempio in un compito di lavoro. Al contempo con questo transito dovete fare attenzione alle spese: è importante rimanere nei limiti previsti dal vostro budget. Amore: in coppia, evitate per quanto possibile discussioni accese riguardanti il denaro. Semmai chiarite esaminando insieme e con calma la situazione. Soli: potreste avere dei dubbi a dare il via a una storia ma sarebbe un errore, dovete crederci! Perché avete paura di essere felici?

Oroscopo 27 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro segno detesta le situazioni in cui potrebbe scatenarsi un conflitto. Con la dissonanza Mercurio-Plutone indica che fino a sabato sarete tentati di ancor di più a soddisfare tutti, il che ivi farà sentire inevitabilmente esausti. Stabilire dei limiti, dire con fermezza dei “no” può al contrario creare un cambiamento molto positivo. Amore: in coppia, potrebbero esserci problemi di comunicazione con il partner, difficoltà con un figlio o problemi familiari. Segnali che non vanno ignorati. Soli: sembrate persi tra sogno e realtà. Vorreste fare di tutto per trovare l’amore ma sembra che a prendere il sopravvento poi siano i dubbi.

Oroscopo 27 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Mercurio-Plutone, fino a sabato scatena incertezze o dubbi per cui evitate di prendere decisioni alla leggera. Rimandate al 29 ottobre, momento in cui sarete più lucidi e riuscirete ad arrivare al cuore delle situazioni. Al contempo, visto che siete poco obbiettivi, occhio a scatenare inutili polemiche con chi vi circonda. Amore: in coppia, sarete molto esigenti nei confronti del partner al punto che sarà sorpreso/a dalle vostre brusche reazioni. Evitate complicazioni inutili! Soli: se una persona vi attrae, tenetela un po’ in sospeso e se è davvero interessata farà di tutto per conquistare il vostro cuore. L’amore è un gioco sottile.

Oroscopo 27 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Mercurio-Plutone, prenderete molto seriamente una situazione e sebbene sia un atteggiamento lodevole, potreste pensare di trovarvi in un vicolo cieco. Rimuginare senza sosta in effetti comporta il rischio di girare in tondo. Uscite con gli amici, distraetevi e vedrete che improvvisamente arriverà la chiarezza! Amore: in coppia, cercherete la fonte dei problemi nel passato. Con questa saggezza, avete tutte le possibilità di trovare una risposta e una soluzione. Soli: non dovete essere a disposizione di alcuni presunti amici. Vi state sacrificando inutilmente. Prendete le distanze!

Oroscopo 27 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro è un segno notoriamente ambizioso ma con la dissonanza Mercurio-Plutone per ottenere il successo rischiate di mettervi eccessivamente sotto pressione. Se volete raggiungere un obbiettivo cercate di farlo con più leggerezza. Il pensiero di fallire, infatti, potrebbe spingervi a inseguire la perfezione. Rilassatevi! Amore: in coppia, potreste pensare che il partner non vi sostenga o non vi rispetti e scatenare una lite. Se dunque sentite che state per partire in quarta, meglio allontanarvi! Soli: Con la dissonanza Mercurio-Plutone, le idee sono confuse. Non sapete bene cosa volete, avete dei dubbi. Per oggi meglio stare per conto vostro…

Oroscopo 27 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con i passaggi odierni potreste pensare che sia vostro dovere dire la verità a una persona cara, riguardo a una questione importante, anche se farlo significa totale sincerità, forse un po’ brutale. Potrebbe non essere semplice ma con la dissonanza Mercurio-Plutone, parlare di ciò che forse vi pesa da un po’ di tempo vi farà sentire sollevati. Amore: in coppia, se avete delle cose da dire o da confessare al partner, come scritto sopra è la giornata giusta! Potrebbe scapparci una discussione ma in seguito tutto si appianerà. Soli: se sentite che la persona di cui siete innamorati con voi è sincera, mollate le paure!

Oroscopo 27 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro, mettetevi al centro della scena, non abbiate timore della ribalta! Più sicurezza in voi stessi, nelle vostre competenze. E’ un atteggiamento che potrebbe comportare concreti passi avanti nella posizione professionale e finanziaria. Occhio in ogni caso all’invidia da parte dei colleghi: è importante capire di chi vi potete fidare. Amore: in coppia, un vostro atteggiamento potrebbe scatenare forti reazioni. Il punto è che forse avete cambiato idea riguardo ad alcune promesse… Soli: anche se la giornata sembrerà un brutto film, un film di serie B, evitate di rimuginare e rideteci su!