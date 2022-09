Oroscopo 27 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 27 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 27 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Sapete cosa volete e come poterlo ottenere: ci riuscirete mantenendo la calma e senza essere ossessionati dai risultati. Siete ottimisti, di buon umore e ciò rappresenta una potente iniezione di sicurezza. Tra chi vi circonda, potrebbe esserci chi è un po’ invidioso dei vostri progressi. Non dovete preoccuparvi di questo: andate avanti! Amore: in coppia, battibecchi con il partner. Per evitare litigi puntate sul dialogo tanto più che tra voi c’è reciproca fiducia. Soli: per oggi, più che lanciarvi nella conquista preferirete sognare, fantasticare su una futura storia d’amore.

Oroscopo 27 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Non è il momento di fare paragoni tra voi e gli altri ma di essere orgogliosi di chi siete e di cosa sapete fare. I passaggi odierni rappresentano un invito a mostrare il vostro talento, anche se il fatto vi fa sentire a disagio. Quando arriveranno dei complimenti vi renderete di avere le carte in regola! Se avete in mente un progetto, mettetelo a punto. Amore: in coppia o soli è una giornata in cui farete una messa a punto della situazione, rifletterete e vi chiederete come eventualmente cambiarla, farla evolvere. Il che non può essere che un fatto positivo!

Oroscopo 27 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto Mercurio-Plutone indica che è il momento giusto per affrontare le questioni familiari, anche se dovesse comportare delle conversazioni poco piacevoli. Una persona cara potrebbe cercare di convincervi che i suoi suggerimenti sono per il vostro bene. Se non siete d’accordo, dovete dirlo apertamente. Essere sinceri è la soluzione migliore. Amore: in coppia, punti di vista diversi rischiano di scatenare risentimento, conflitti e rimproveri. Del partner oggi vedrete solo i difetti. Soli: è una giornata in cui non penserete all’amore, trascorrerete del tempo con gli amici.

Oroscopo 27 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Un forte aspetto astrale vi spinge ad andare oltre le solite conversazioni superficiali e a parlare di questioni personali. Oggi vi sarà più facile esprimere le emozioni che provate. Poiché parlerete di problemi e riceverete dei consigli anche nei prossimi giorni proverete sollievo. L’importante è non rivelare qualche segreto di troppo. Amore: in coppia, ci sono disaccordi su questioni familiari o scelte di vita. Vorrete averla vinta voi ma non datelo per scontato… Soli: se desiderate nuovi incontri, dovete accettare gli inviti, uscire di casa e fare in modo di essere notati!

Oroscopo 27 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La vostra mente oggi potrebbe giocare brutti scherzi soprattutto se inizierete ad analizzare eccessivamente o a criticare il lavoro che svolgete. Cercate inoltre di non riporre aspettative irrealistiche su chi vi circonda, evitate di dare consigli non richiesti o correggere il lavoro dei colleghi. Se ci sono delle diversità di vedute, parlatene con calma. Amore: in coppia, c’è un rinnovamento! Con il partner si riaccende la fiamma della passione. Le conversazioni sono gratificanti. Soli: è in arrivo un dolce incontro, non forzare nulla, lasciate che la situazione si snodi in modo naturale.

Oroscopo 27 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Mercurio-Plutone può essere d’aiuto a capire che non tutti la pensano come voi. Ciascuno vive nel proprio mondo, ha una percezione personale della vita che modella la sua realtà. Per questo motivo, non sorprende che a volte ci sia chi non è d’accordo con voi. Dovete accettarlo: la relazione con una persona sarà più facile. Amore: in coppia, uscite dalla routine, cambiate le abitudini ma soprattutto dite al partner quanto l’amate! Soli: rinnovate il look, prendete cura di voi stessi e accettate un invito, vi permetterà di conoscere persone interessanti.

Oroscopo 27 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Accettate il fatto che anche voi potete commettere errori: non è una tragedia! Con la dissonanza Luna-Plutone potreste essere molto nervosi, perdere la pazienza con chi vi circonda ma soprattutto non accettare consigli o critiche negative. L’atmosfera migliorerà in serata: alcune idee saranno d’aiuto a raggiungere obiettivi importanti. Amore: in coppia, alcuni decideranno di formalizzare la loro unione, altri organizzeranno i festeggiamenti per celebrare alla grande l’anniversario di matrimonio! Soli: anche se il cuore vi dice di prendere una decisione, prendete tempo: in vista ci sono altri incontri ben più intriganti.

Oroscopo 27 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete consapevoli che non sempre potete fare le cose a modo vostro? Se un collega decide di farle come meglio crede, non dovete interferire. Non importa se le sue decisioni si riveleranno giuste o sbagliate… Potreste, certo, intervenire ma mettere i bastoni tra le ruote significherebbe impedire che le cose seguano il loro corso. Amore: in coppia, provate un po’ di rancore, pensate che il partner sia distante. Eppure per sistemare le cose basterebbe un sorriso. Soli: volete una relazione sincera con persone libere come l’aria. Ma oggi sarete attratti da qualcuno che è già impegnato….

Oroscopo 27 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Occhio alla tentazione di ampliare il raggio d’azione se non vi sentite sicuri di voi stessi. Essere coraggiosi è un fatto positivo ma in questo momento avete voglia di superare voi stessi e mostrare quanto siete abili. E’ un buon momento per concentrarsi sulla carriera ma se volete davvero progredire dovrete dimostrare anche le competenze e l’impegno! Amore: in coppia, un dettaglio può seminare zizzania con il partner. Oggi siete entrambi permalosi e qualsiasi pretesto è buono per discutere. Soli: la cotta per un amico/a può scatenare confusione, non siete sicuri che ricambi. Attenti alle illusioni.

Oroscopo 27 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Dedicherete del tempo a riflettere sui risultati ottenuti in passato e sugli obiettivi futuri. È importante avere un quadro chiaro del passato in modo da poter trarre conclusioni e studiare strategie fattibili. Cercate inoltre di ritagliare un po’ di tempo da dedicare alle persone care, fare insieme delle attività. Lasciate alle spalle le tensioni. Amore: in coppia, asseconderete il partner. Avete capito che per mantenere l’armonia sono essenziali alcuni compromessi. Soli: dovreste forse rivedere le vostre aspettative: non siete troppo selettivi? Alcune persone meritano la vostra attenzione.

Oroscopo 27 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Mercurio-Plutone è un eccellente momento per chiedere scusa a una persona: farlo sarà un enorme sollievo. Anche se non è stata totalmente colpa vostra, la gentilezza farà tornare la pace in una situazione che altrimenti sarebbe andata avanti con reciproco risentimento. L’effetto sarà immediato e le tensioni si allontaneranno. Amore: in coppia, il lavoro o gli affari avranno la priorità e probabilmente avrete poco tempo da dedicare alla dolce metà. Soli: anche voi sarete impegnati nel lavoro ma il destino potrebbe mettere sulla vostra strada una persona che vi affascinerà.

Oroscopo 27 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con un amico potrebbe esserci un malinteso e rischiate di entrare in ansia a meno che non darete il via a una conversazione chiarificatrice, prima che la situazione diventi ancor più complicata. Se pensate che l’altro/a abbia frainteso ed è irritato/a, parlatene! Al contempo, è un’ottima giornata per pensare ad alcuni miglioramenti in casa. Amore: in coppia, con il partner dovrete fare delle scelte finanziarie o di altro tipo – che cominciano a essere urgenti. Soli: giornata favorevole alle uscite, agli incontri. Siate disponibili, socievoli e l’atmosfera romantica farà il resto.