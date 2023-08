L’oroscopo del 28 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 28 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un lunedì impegnativo salvo prendere la decisione di risolvere alcuni problemi urgenti, non ultimo di tipo finanziario, per trovare un nuovo equilibrio. Se non lo farete e rimanderete, rischiate di concludere poco o niente ma non solo, vi sentirete in colpa per cui andate dritti al punto. E tempo di andare avanti, dunque provateci! Amore: in coppia, giornata ideale per appianare eventuali tensioni di tipo emotivo. Vivete la gioia di essere in due! Soli: cercate di fare attenzione a come vi esprimente. Perché voler sembrare a tutti i costi dei duri/e quando invece siete sensibili?

Oroscopo 28 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui i pianeti, per quanto riguarda le ambizioni professionali vi mettono in posizione di vantaggio. Vi dotano delle energie giuste che vi permettono di svolgere le attività in modo efficiente ed efficace. Al contempo prendete cura del vostro corpo: la salute ha un impatto diretto sulla vostra capacità di eccellere. Amore: in coppia, potreste essere entrambi nervosi, cercate di non ingaggiare un braccio di ferro e rendere pesante la giornata. Soli: una persona per cui provate attrazione, improvvisamente vi deluderà. Forse dirà cose poco piacevoli…

Oroscopo 28 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se nel lavoro dovete affrontare un compito complicato, tenete presente che svolgendolo al meglio sarà notato e potrebbe essere d’aiuto a migliorare la reputazione. Richiederà parecchio impegno ed energie, motivo per cui sarebbe una buona idea quella di stabilire un ritmo e di tanto in tanto concedervi una pausa. Amore: in coppia, non è il momento di dedicarvi solo alle attività professionali. Ciò andrà inevitabilmente a scapito della relazione. Ricordate l’importanza dell’amore. Soli: un incontro turberà entrambi al punto che sarete timidi. Ma passato l’effetto sorpresa romperete il ghiaccio e lascerete spazio ai sentimenti.

Oroscopo 28 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste essere parecchio impegnati e in fondo non vi dispiace ma tenete presente che continuando a dire sì a tutto, rischiate di esaurire le energie. Prendete in considerazione l’idea di delegare parte del lavoro in modo da avere più tempo libero per voi stessi. Bando all’orgoglio e chiedete: ci sarà chi sarà pronto a dare una mano! Amore: in coppia, alte probabilità che vi sentiate in una fase di riscoperta o di rinnovamento. Avete il desiderio di ri-conquistare il partner e amarvi come il primo giorno. Soli: siete pronti a prendere in mano la situazione e andare avanti senza paura. Passerete di sorpresa in sorpresa.

Oroscopo 28 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere nel vostro segno, riprenderà il moto diretto il 4 settembre: fino a quella data fate molta attenzione a prendere impegni o a firmare qualcosa di importante. E visto che Mercurio è in moto retrogrado, l’approccio migliore è semplificare l’elenco delle cose da fare. Siate particolarmente attenti anche alle questioni finanziarie. Amore: in coppia, la sensibilità è accentuata ma vi riprendete in modo intelligente consapevoli di questo atteggiamento. Cercate di stare vicini alla dolce metà. Soli: voglia di amare, desideri e bisogni sono in armonia, siete determinati a usare il fascino. E a chi vi attrae direte le parole giuste.

Oroscopo 28 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste avere la sensazione che nel lavoro vi mettano sotto pressione ma se non volete fare qualcosa, semplicemente evitate. La dissonanza Sole-Saturno infatti può farvi erroneamente pensare che il boss, i superiori, abbiano nei vostri confronti alte aspettative. Considerato che non è così, rallentate il ritmo e prendete tutto con calma. Amore: in coppia, alcune situazioni non vi soddisfano e potreste rimproverare il partner. Fate pure ma evitate di dare il via a discussioni interminabili. Soli: siete molto esigenti, poco disposti al compromesso ma con una persona, la strategia del tutto o niente non funzionerà.

Oroscopo 28 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In caso di disaccordo con un familiare avrete voglia di sistemare la situazione. Sarete pronti a dare la vostra versione della questione e non avrete problemi a parlare in modo diretto e sincero. Lo farete con tatto ma al contempo con fermezza e ciò può essere positivo se avete bisogno di rafforzare i vostri confini e mostrare il lato più forte. Amore: in coppia, evitate di rimproverare al partner la mancanza di responsabilità. L’impegno deve essere di entrambi. Soli: pur di non restare soli, rischiate di lanciarvi tra le braccia di una persona poco affidabile. L’importante è che ne abbiate la consapevolezza.

Oroscopo 28 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Marte-Plutone, riguardo a una decisione personale o di lavoro potreste essere incerti, esitare e questo continuo oscillare da un’idea all’altra risultare mentalmente molto faticoso. Evitate di essere troppo duri con voi stessi. Tenete presente che è possibile che qualunque decisione prenderete tutto comunque cambierà. Amore: in coppia, siete un po’ nervosi, impazienti e il partner non apprezzerà il vostro stato d’animo. Allora, organizzate insieme un’uscita con gli amici! Soli: inquietudine e nuovi incontri non vanno d’accordo. Per oggi privilegiate la compagnia delle persone care.

Oroscopo 28 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste apprendere qualcosa che vi spingerà a riconsiderare alcuni aspetti del lavoro e dello stile di vita. Nuove informazioni potrebbero segnalare il momento di provare con entusiasmo qualcosa di nuovo. Le prossime settimane sono utili per organizzarvi così da poter raggiungere gli obbiettivi e i piani che avete in mente. Amore: in coppia, l’amore vuole essere spensierato, buon umore e desideri si uniscono per mantenere un’atmosfera simpatica. Soli: attirate come una calamita. Fascino, senso dell’umorismo e spontaneità vi fanno conquistare. Un incontro sarà un grande successo.

Oroscopo 28 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Evitate che le vecchie modalità e vecchie idee vi impediscano di provare qualcosa che potrebbe cambiare la vostra vita in modo positivo. Potreste avere qualche dubbio poiché richiederà parecchio impegno ma il risultato rappresenterà una svolta. Con il passare delle settimane il nuovo percorso sarà sempre più affascinante. Amore: in coppia, splendido equilibrio e una comunicazione efficace. Che riguardino i progetti o la relazione, le conversazioni con il partner saranno costruttive e rassicuranti! Andate avanti con serenità. Soli: le conversazioni con chi vi attrae sono piene di speranza e oggi vi direte qualcosa di importante!

Oroscopo 28 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno rappresenta una ventata d’aria fresca ed è perfetta per pianificare un viaggio, candidarvi per un lavoro o dare il via a un progetto che avete a cuore. I pianeti segnalano che la fortuna è al vostro fianco e Marte in Bilancia, inoltre, accentua il vostro ottimismo e vi mette in grado di raggiungere i vostri obbiettivi. Amore: in coppia, per non cedere alla routine di tanto in tanto lasciatevi andare, introducete una nota di passione. I pianeti vi invitano a vivere la relazione in modo più romantico. Soli: una persona vi piace molto ma non osate avvicinarla per paura di un rifiuto. Allora. prima di sognare verificate se ricambia o meno l’interesse.

Oroscopo 28 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se avete approfondito la conoscenza con una persona potreste aver ripensato ad alcune convinzioni e ciò spingervi a cambiare qualcosa nella vostra vita. Il che sarà positivo! Potreste inoltre entrare in contatto con qualcuno che tenterà di dominarvi e non accetterà dei no. In questo caso sarà necessario mostrare il vostro lato più forte. Amore: in coppia, avete l’opportunità di ravvivare la relazione. Sarete più tolleranti nei confronti del partner poiché farete un passo indietro. Scoprirete che anche voi avete una parte di responsabilità. Soli: cercate di comunicare un po’ di più: una bella sorpresa può rallegrare la vostra giornata.