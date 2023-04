L’oroscopo del 28 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 28 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Leone rappresenta un invito a lasciarvi andare e pensare anche a rilassarvi mentalmente. Oltretutto è possibile che in questo modo riuscirete a capire la vera causa di un problema e a quel punto vi sarà più facile porre rimedio. Fate attenzione all’eccessiva autoindulgenza anche se un po’ di coccole vi faranno un gran bene. Amore: in coppia, il partner sa consigliarvi al meglio e lo sapete. Se dovete prendere una decisione insieme, ancora una volta sarà un prezioso alleato/a! Soli: per oggi, concedetevi una pausa dal ritmo frenetico e uscite in compagnia di un amico/a che vi mette in grado di rilassarvi e divertirvi!

Oroscopo 28 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Leone accentua il vostro desiderio di sicurezza e comfort. E’ un bel giovedì per prendervi una pausa dal ritmo frenetico del vostro quotidiano e prestare particolare attenzione alla casa, alla famiglia, rilassarvi per placare la mente. Potreste inoltre avere ottime intuizioni su questioni domestiche, denaro, beni personali e affari. Amore: in coppia, in caso di discussione con il partner avete l’opportunità di riconciliarvi, sempre che lo desideriate. E’ una giornata importante per la relazione dunque mettete ordine! Tutto è pronto per un incontro romantico. La persona sarà all’altezza delle vostre aspettative!

Oroscopo 28 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Leone vi rende particolarmente comunicativi, ispirate fiducia e i transiti inoltre accentuano il vostro fascino e il magnetismo. Gli amici oggi rappresentano un sostegno e in generale, i contatti, la vita sociale brillano! Avete la possibilità, inoltre di lasciare alle spalle eventuali problemi presenti nelle relazioni. Amore: in coppia, avete voglia di introdurre una dose di fantasia nella relazione e sarete in grado di stupire, stregare il partner. Creerete insieme dei ricordi memorabili! Soli: avete l’opportunità di iniziare una relazione con una persona che conoscerete in un modo quasi magico. E’ inoltre il momento per riconciliarvi con una persona con cui avevate discusso.

Oroscopo 28 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Leone tenete sotto controllo il vostro stato d’animo, non permettete alle emozioni di prendere il sopravvento. Provate una bella sensazione di vitalità e freschezza e ritagliare del tempo solo per voi può essere gratificante. Al contempo il vostro giudizio su questioni di affari, denaro e carriera è molto lucido e concreto. Amore: in coppia, il partner vi ama così come siete. Nella relazione regna la sincerità, dunque bando a eventuali quanto inutili dubbi! Soli: la vita amorosa oggi cambia in meglio, un incontro è promettente! Una persona vi farà girare la testa ma ricambierà.

Oroscopo 28 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Leone accentua la vostra motivazione ed è anche un momento eccellente per la cooperazione e la collaborazione. Se avete bisogno di sistemare qualcosa nelle relazioni, avete la possibilità di dare il via ma non solo, oggi potreste stringere dei contatti professionali che saranno reciprocamente vantaggiosi. Amore: in coppia, le piccole attenzioni si moltiplicano e questo vi conforta. Da quando avete chiesto al partner altri gesti di affetto vi dimostra ancora di più il suo attaccamento. Manifestate la vostra gioia. Soli: giornata favorevole ai nuovi incontri. Potrebbe anche tornare un/a ex e dovrete scegliere se tagliare i ponti o mantenere i contatti.

Oroscopo 28 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno: è il momento di elaborare eventi ed emozioni recenti. Potreste aver voglia di rimanere dietro le quinte, e vi farebbe bene, ma tenete presente che grazie alla diplomazia, potreste avere la possibilità di concludere un buon affare o ottenere il sostegno di cui avete bisogno nel lavoro. Amore: in coppia, i pianeti vi suggeriscono le parole giuste da dire al partner e accenderete la passione! Una serata a tutto eros! Soli: un incontro anziché all’insegna della folle passione appagherà il vostro desiderio di stabilità. Volete una storia d’amore che vi rassicuri.

Oroscopo 28 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il programma della giornata? Privilegiare il riposo, la calma e il relax nonché il divertimento con gli amici! Ne avevate bisogno dunque godetevi il presente in tutta tranquillità, facendo tutto ciò che vi piace. Evitate in ogni caso, di fare delle promesse che non potrete mantenere: piedi per terra e prima di parlare riflettete. Amore: in coppia, con il partner avete le stesse idee, privilegiate il reciproco ascolto e i desideri. La dolce metà con voi sta bene e ve lo dimostra. Soli: negli affari di cuore è l’istinto che oggi vi indica la strada da seguire. Non è detto che l’ascolterete ma la giornata è favorevole a nuovi incontri d’amore, dunque osate!

Oroscopo 28 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Lavoro o vita personale, oggi siete più pazienti con chi vi circonda il che vi permette di migliorare le relazioni, soprattutto se nei giorni passati ci sono state delle tensioni. E nel caso vi troviate alle prese con un problema le persone saranno pronte a dare una mano in modo concreto così da poter risolvere facilmente. Amore: in coppia, bei momenti, nella relazione circola ottimismo . Aspettatevi di vivere forti emozioni! Non avrete tempo per annoiarvi, l’amore e la passione saranno intensi! Soli: potete stupire, sedurre e convincere, ma evitate di parlare solo voi, fate esprimere anche gli altri! E’ così che avrete la possibilità di dare il via a un dialogo affascinante.

Oroscopo 28 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se avete il dubbio che qualche persona non sia leale, sincera e dunque non un vero amico/a, grazie all’intuito oggi capirete immediatamente di chi si tratta. Tenete presente che i nuovi contatti sono promettenti! Eliminate dunque relazioni fasulle, restate aperti alle novità vi permetterà di aprire nuove porte ben più entusiasmanti. Amore: in coppia, volete compiacere il partner e fate del vostro meglio per creare una dolce atmosfera. Deciderete di mostrarvi nella luce migliore! Soli: puntate tutto sulla vostra immagine, siete seducenti. Per questo motivo, potreste attirare la gelosia ma a voi non interessa. Avete assoluta sicurezza nel vostro potere di seduzione.

Oroscopo 28 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Di buonumore, con belle energie, avete le carte in regola per vivere momenti deliziosi in compagnia delle persone care. Vi fate in quattro per compiacerli e da parte loro faranno il doppio nei vostri confronti! Nel lavoro siete propositivi e potrebbero affidarvi dei compiti o responsabilità. il boss si fida del vostro parere, il che vi fa sentire apprezzati! Amore: in coppia, non importa quali siano i vostri desideri o le aspettative, con il partner non ci sono segreti. Nella relazione c’è franchezza, sincerità e ne siete orgogliosi! Soli: oggi accadrà qualcosa di speciale, un incontro d’amore cambierà in meglio la vostra vita.

Oroscopo 28 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui rafforzate le relazioni, lavoro o vita personale, riuscite a stabilire con chi vi circonda un buon equilibrio. Avete sicurezza in voi stessi e siete in grado di fare cambiamenti positivi. Non appena si apre quella che pensate sia la porta giusta vi lanciate senza esitare e le vostre ambizioni, nonché l’entusiasmo, faranno il resto. Amore: in coppia, i passaggi odierni vi spingono a rendere più vivace la relazione e avrete parecchie idee per rendere la serata piccantina. Soli: negli affari di cuore è una giornata piena di sorprese, potrebbe arrivare un messaggio inatteso dalla persona che vi attrae.

Oroscopo 28 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Per quanto riguarda un progetto personale o di lavoro potreste aver raggiunto una fase fondamentale e dover prendere alcune decisioni finali. Se fino a oggi è andato tutto per il verso giusto si tratterà di risolvere solo alcuni aspetti rimasti in sospeso. È un buon momento inoltre per riconciliarvi con una persona o ottenere un consiglio di cui avete bisogno. Amore: in coppia, circolano dubbi, potreste avere la sensazione, sicuramente errata, che il partner non sia sincero. Soli: una persona vi corteggia ma voi dubitate, pensate vi prenda in giro. A fine giornata avrete le idee più chiare.