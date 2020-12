Oroscopo 28 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di lunedì 28 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (una promessa sarà mantenuta) e Scorpione (un formidabile istinto).

Oroscopo 28 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): una promessa sarà mantenuta

Oroscopo Cancro umore

Con la Luna in Gemelli, è indispensabile un po’ più di riposo e tempo per riflettere, fare un’analisi sincera. Sarà utile a ripristinare l’equilibrio emotivo. E mercoledì, il Plenilunio nel vostro segno vi permetterà di avere buoni presentimenti, una promessa che vi hanno fatto sarà mantenuta.

Ma non solo, annuncia l’oroscopo, il transito metterà in luce il vostro valore, la creatività. Per oggi, le persone care – nel caso ne aveste bisogno – saranno pronte ad ascoltarvi, a dare buoni consigli. Vi sentirete compresi.

Oroscopo Cancro 28 Dicembre 2020: come va l’amore?

In coppia: evitate di soffermarvi su dettagli di poco conto. In questo modo create solo incomprensioni.

Soli: occhio a pensare di vivere una grande storia d’amore. Potrebbe trattarsi solo di un flirt. L’altro/a non avere intenzione di impegnarsi.

Oroscopo 28 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un istinto formidabile

Oroscopo Scorpione umore

Un formidabile istinto vi permette di capire che una persona cara ha un problema e la farete parlare. Sarete esperti nella risoluzione dei problemi, diciamo che il ruolo di psicologi vi calzerà a pennello. Attenzione, ciò potrebbe esservi utile se avete intenzione di ottenere delle informazioni che potrebbero essere preziose (e da utilizzare in modo intelligente).

Più in generale, l’istinto vi guiderà in modo eccellente in qualsiasi situazione! In particolare se una conversazione con una persona scatena confusione, non capite a che gioco sta giocando.

Oroscopo Scorpione amore

In coppia: vi capite con un solo sguardo. Ma è anche la giornata giusta per chiarire eventuali malintesi.

Soli: utilizzate le energie leggere della giornata per lanciare un invito (senza prendere tutto troppo seriamente).

Oroscopo 28 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo): guardare al futuro con ottimismo

Oroscopo Pesci umore

Un atteggiamento mentale potrebbe spingervi a ristrutturare i vostri obbiettivi, le ambizioni o la carriera. Tenete presente che per il duro lavoro svolto arriveranno dei riconoscimenti. In ogni caso, mantenete l’impegno per raggiungere un obbiettivo che presenta delle difficoltà.

Avrete modo di farcela! Le persone care vi daranno il supporto emotivo, riceverete fiducia e affetto. L’oroscopo annuncia che dovete guardare al futuro con ottimismo e senza alcun rimpianto per ciò che lascerete alle spalle! Nel lavoro, se occorre date una mano ai colleghi, al momento giusto vi tornerà indietro.

Oroscopo Pesci amore

In coppia:vorreste introdurre qualche novità ma non è detto che il partner sia d’accordo. Non guastatevi la giornata.

Soli: una persona vi attrae ma al contempo se vi corteggerà vi tirerete indietro. Avete paura dell’amore?

