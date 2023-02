L’oroscopo del 28 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 28 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se c’è qualcosa che volete affrontare, oggi è la giornata giusta: la forza fisica e mentale è al top e può fare miracoli. Buttate nel cassonetto qualsiasi insicurezza e fate i passi necessari per concretizzare un progetto o un obiettivo. Siete in grado di esprimere giudizi sensati, dunque riponete fiducia in questa qualità. Potete ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia, fate nuovi nuovi progetti e il punto sulla relazione. Stanno accadendo bellissimi cambiamenti! Soli: sul posto di lavoro, una persona vi piace, i giochi di sguardi si moltiplicano e oggi deciderete di mostrare apertamente il vostro interesse. Come sempre, andrete dritti al punto!

Oroscopo 28 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni vi rendono ottimisti e anche se gli impegni di lavoro o le responsabilità personali potrebbero essere urgenti, una buona parte di voi preferirebbe dedicarsi ad altro. Per quanto probabilmente lo vorreste non sarà facile concentrarvi sulle priorità, tuttavia cercate di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, in programma ci sono risate, battute… Quanto tempo è passato dall’ultima volta che avete riso con il partner? Vi rilassate e, insieme, vi lasciate andare. Soli: oggi siete poco inclini alle conversazioni profonde. Desiderate la compagnia di una persona che come voi vuole divertimento, provare la gioia di vivere.

Oroscopo 28 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La chiave per gestire la giornata è la moderazione, evitate dunque di esagerare. Tenete presente che le decisioni prese oggi possono derivare da percezioni ingigantite o dalla disinformazione. Per cui non date troppo credito a ciò che ascoltate o vedete e, per quanto vi è possibile, con la Luna nel vostro segno, cercate di distrarvi! Amore: in coppia, una questione di tipo pratico comporterà delle divergenze d’opinione e sarà difficile trovare un compromesso. Circolano un po’ di tensioni. Soli: se state aspettando una telefonata o un sms di una persona, l’attesa sarà lunga. Ma evitate di prendere l’iniziativa, non è il martedì giusto.

Oroscopo 28 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Probabilmente la cosa che più desiderate è un po’ di pace, ma le responsabilità potrebbero prevalere. La Luna in Gemelli scatena la voglia di rimanere dietro le quinte e riflettere sulla vostra situazione attuale. Se chi vi circonda vi fa troppe richieste, dite semplicemente “no”. E’ il momento di far sapere che non siete dei tuttofare! Amore: in coppia, state cercando la scintilla che nel primo incontro ha acceso il vostro cuore. Con il partner siete critici ma lui/lei potrebbero esserlo altrettanto nei vostri confronti… Soli: evitate di giocare su più fronti contemporaneamente! Scegliere è già impegnarsi.

Oroscopo 28 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Gemelli sosta nel vostro settore della vita sociale: potreste sentirvi pronti a parlare di qualcosa, forse un piano o un progetto che avete in mente. In realtà sarebbe un errore, il giudizio degli altri potrebbe incidere sulle vostre azioni e intenzioni. Per cui tacere finché non avrete dato il via è la cosa migliore. Amore: in coppia, il vostro sesto senso vi permette di intuire fin nei minimi dettagli i desideri e le esigenze del partner. La dolce metà non potrà nascondervi nulla. Soli: si profila una storia d’amore, la giornata si preannuncia ricca di novità. In serata cederete al fascino di una persona, l’atmosfera sarà bollente.

Oroscopo 28 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un momento eccellente per dare una seconda possibilità a qualcosa che in precedenza non ha funzionato. E’ il tipo di esperienza che mina la sicurezza e l’autostima ma il fallimento e il rifiuto fanno parte della vita e rafforzano. Tornando sul “ring” sarete dunque più coraggiosi e, grazie alla perseveranza, avrete successo. Amore: in coppia, l’intesa con il partner non è al top ma in serata riuscirete ad appianare le tensioni. L’atmosfera sarà di nuovo dolce e complice. Soli: se volete conquistare una persona non è il momento di fare gli spavaldi ma quello di mostrare la vostra sensibilità.

Oroscopo 28 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Le vibrazioni astrali sono positive, avete belle occasioni e seppure minori, sono il segnale che siete sulla strada giusta. Ma è indispensabile che crediate in voi stessi! La situazione sta prendendo una piega positiva, forse migliore di quanto speravate. E più, pensieri e parole sarete ottimisti e tanto più come una calamita attirerete la fortuna! Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica, soprattutto in serata entrerete in modalità “seduzione”. E dal partner otterrete tutto ciò che desiderate… Soli: è la giornata ideale per lanciare un invito a chi vi attrae o dichiarare i vostri sentimenti.

Oroscopo 28 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se dovete prendere una decisione riguardo una questione delicata, continuate a comunicare e negoziare con le persone coinvolte. All’occorrenza non esitate ad accettare un compromesso poiché, per ora, potrebbe essere l’alternativa migliore. Su un altro piano: una persona potrebbe farvi un gradito regalo. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di rafforzare la relazione, così da essere sicuri di poter realizzare un progetto per il futuro. Soli: in qualsiasi incontro siate autentici, voi stessi! In caso contrario potreste farvi scappare una bella occasione. Fingere, oltretutto, richiede un’energia enorme.

Oroscopo 28 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Da una conversazione con una persona potrebbero nascere idee sorprendenti. Se avete una vena imprenditoriale, potreste essere desiderosi di entrare in azione con un piano che potrebbe aumentare le vostre entrate o da cui trarre comunque dei vantaggi. E oggi, in ogni caso, potreste concludere positivamente una trattativa complicata. Amore: in coppia, evitate di dare troppa importanza ad alcuni atteggiamenti del partner. Se ad esempio vi sembra distante, potrebbe trattarsi di una vostra, errata, impressione. Soli: agli affari di cuore, oggi preferirete le amicizie. Vi è difficile esprimere le vostre emozioni.

Oroscopo 28 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’idea di correre un piccolo rischio spendendo soldi per qualcosa che desiderate, potrebbe tirare su il morale. Al contempo potreste pensare che qualsiasi piccolo lusso, comprese alcune attività ricreative, dovrebbe essere ridotto in modo da poter risparmiare. Cercate di trovare il giusto equilibrio e siate gentili con voi stessi! Amore: in coppia, potreste chiedervi come ritrovare i sentimenti di un tempo la è una questione di priorità. Dedicate più tempo alla relazione e proverete sicuramente belle emozioni. Soli: potreste essere pentiti di aver lasciato un/a ex. Ma se l’avete fatto ci sarà stato un buon motivo. Ricordate quale…

Oroscopo 28 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se avete avuto difficoltà a portare a termine alcuni progetti o compiti sfruttate le belle vibrazioni planetarie odierne poiché vi dotano di tutta l’energia di cui avete bisogno. E’ un buon momento per parlare di questioni importanti. La capacità di comunicare è al top, siete pronti ad andare incontro agli altri e a prendere decisioni più velocemente del solito. Amore: in coppia, i pianeti proteggono la vostra relazione, con il partner c’è un’ottima intesa. E’ una giornata in cui sarete entrambi felici, festeggerete una buona notizia in compagnia degli amici più cari. Soli: gli affari di cuore sono al top! Potere di seduzione al massimo, avete voglia di flirtare, conquistare, correre qualche rischio. Il semaforo è verde!

Oroscopo 28 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete litigato con una persona a cui tenete? Potete pur sempre chiedere scusa. Con la Luna in Gemelli, un chiarimento farà miracoli! E con Mercurio alle spalle del vostro segno sarete molto consapevoli delle sottili sfumature presenti nelle relazioni. Potrebbe essere necessaria più determinazione con alcune persone o concedere ad altre più libertà d’azione. Amore: in coppia, quando avete dei dubbi vi sentite in gabbia. Il partner non ha tutte le risposte e non può rispondere a tutte le vostre domande: a volte chiedete un po’ troppo. Soli: piccole contrarietà vi spingeranno a chiudervi in casa. Non esagerate e uscite! Vivrete bei momenti in grado di appagarvi.