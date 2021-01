Oroscopo 28 gennaio 2021: previsioni oggi e oroscopo del giorno 28 gennaio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di giovedì 28 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (sotto i riflettori) e Pesci (un cambiamento nello stile di vita).

Oroscopo del 28 gennaio, gli astri dicono allo Scorpione che è sotto riflettori e al Pesci che c’è un cambiamento nello stile di vita.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 28 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): preoccupati per una questione di denaro

Oroscopo Cancro 28 gennaio: umore

Il Plenilunio in Leone a voi parla di denaro. Una questione finanziaria che vi preoccupa potrebbe richiedere la vostra attenzione e sarete spinti ad agire. In realtà, annuncia l’oroscopo, anche se cercherete delle soluzioni per il momento non potete fare nulla.

Al contempo, la congiunzione Venere-Plutone accentua le emozioni e probabilmente avrete bisogno di condividere cosa provate, lavoro o vita personale contestare alcune cose con aggressività. Non è detto sia un atteggiamento saggio. Prima di parlare riflettete e vi eviterete delle grane.

Oroscopo Cancro 28 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: il desiderio di ri-conquistare il partner si risveglia e ne sarà letteralmente conquistato.

Soli: giornata romantica e l’istinto vi dice che tutto potrebbe accadere. Il morale tornerà al top!

Oroscopo 28 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): sotto i riflettori

Oroscopo Scorpione 28 gennaio: umore

Il Plenilunio in Leone sosta nel vostro settore della reputazione e che lo vogliate o no, vi troverete sotto i riflettori. Se avete intenzione di promuovere qualcosa, riceverete una risposta entusiasta e positiva dalle persone.

Il lato B: nel caso invece, sentiste il bisogno di condividere qualcosa di delicato, scegliete con cura le parole. Come detto sopra infatti, saranno notate da tutti e faranno il giro delle persone. Più in generale, annuncia l’oroscopo, cercate di non prendere tutto troppo a cuore.

Oroscopo Scorpione 28 gennaio: amore

In coppia: la relazione si rafforza sempre di più e imboccherete la direzione della felicità.

Soli: più sicuri di voi, sarete pronti a lanciarvi nella conquista di un cuore. E farete centro.

Oroscopo 28 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un cambiamento nello stile di vita

Oroscopo Pesci 28 gennaio: umore

Il Plenilunio in Leone sosta nel vostro settore del lavoro, del quotidiano. Mette in luce gli obblighi i compiti che dovete portare a termine e che evitereste ben volentieri. Vi troverete tra due fuochi: da un lato la natura contemplativa del vostro segno che ha bisogno di sognare e dall’altro il senso del dovere che vi chiede precisione, attenzione nel lavoro e nelle attività quotidiane.

L’oroscopo annuncia che al contempo è forte la motivazione per migliorare la vostra vita e per apportare dei cambiamenti nello stile di vita.

Oroscopo Pesci 28 gennaio: amore

In coppia:potreste avercela con il partner, sembra non capisca che del quotidiano non potete più.

Soli: lasciatevi conquistare, aprite il cuore senza porvi troppe domande. Vivrete belle emozioni.

Per tutti gli altri segni clicca qui.