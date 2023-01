L’oroscopo del 28 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 28 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’atmosfera potrebbe essere un po’ tesa, lavoro o vita personale fate attenzione alla testardaggine vostra e degli altri e cercate di non perdere di vista ciò che è veramente importante. E’ probabile che per consolidare un progetto sia necessario aspettare ma non dovete mollare! Occhio inoltre alla distrazione potrebbe comportare sviste ed errori. Amore: in coppia, evitate di incolpare il partner per quelli che sono vostri errori. Se volete mantenere l’armonia è necessaria una messa a punto. Soli: Venere in Pesci vi spinge a idealizzare una persona ma con la Luna in Toro riuscirete a tenere i piedi per terra.

Oroscopo 28 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

La vostra situazione finanziaria potrebbe cambiare in meglio! Ciò potrebbe essere dovuto a un contratto che avete appena firmato e che comporta un lavoro autonomo anziché con un datore di lavoro. Il che vi permetterà di brillare, di essere orgogliosi di voi stessi! La Luna nel vostro segno rappresenta un invito all’autosufficienza. Amore: in coppia, ognuno ha la propria personalità e a volte i dissidi sono inevitabili. Tutto sta nel come risolverli. E’ qui il segreto della felicità. Soli: non puntate tutto sull’apparenza o sull’intelletto, entrambi fanno parte di un tutto ed è quello che dovete amare e desiderare.

Oroscopo 28 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Toro sosta alle spalle del vostro segno: per oggi, date spazio al relax, al riposo e ritagliate del tempo per riflettere. Ciò vi permetterà di ricaricare le batterie e al contempo, permettervi di eliminare tutto ciò che non funziona più nella vostra vita e aprirvi al nuovo. Siete in una fase di cambiamento che va assecondato. Amore: in coppia, voglia di coccole, di trascorrere lunghi momenti insieme. Calma e dolcezza da condividere mano nella mano. Soli: giornata fortunata, favorevole alle storie d’amore! Potete fidarvi di una persona, non correte il rischio di rimanere delusi.

Oroscopo 28 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il primo quarto di Luna in Toro rappresenta un’opportunità per parlare con gli amici di qualcosa che finora hai tenuto per voi Potreste esitare, ma sarà il primo passo per valutare la bontà di un’idea e ottenere sostegno. Se qualcuno offre una prospettiva di tipo pratico vale la pena prenderla in considerazione. A quel punto sarete pronti per dare il via! Amore: in coppia, nella relazione entra una ventata di freschezza! Con la dolce metà sarete molto romantici. Soli: grande fascino, oggi avete l’effetto calamita! Un incontro con una nuova persona sarà speciale e darete il via a una storia d’amore.

Oroscopo 28 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi odierni vi spingono ad andare avanti, a impegnarvi per raggiungere un obbiettivo che vi motiva e vi entusiasma. Siete pronti a portare a termine alcuni compiti poiché essere produttivi vi regala benessere. E non sbagliate: per oggi la cosa migliore è concentrarvi sugli impegni professionali anziché su quelli personali. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni, per allentarle meglio praticare un’attività ciascuno per conto proprio. Soli: se non vi sentite al top, incerti sul da farsi, rimanete in casa. Uscire con questo stato d’animo non è il top per conquistare.

Oroscopo 28 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Riguardo a un progetto o a una situazione, se avete avuto dei dubbi a portare avanti una linea d’azione, abbatterete qualsiasi esitazione e per quanto possa essere difficile, vi sentirete pronti a prendere l’iniziativa. La prossima settimana vi renderete conto che non avreste dovuto aspettare così a lungo. Eravate più che pronti già tempo fa! Amore: in coppia, su una questione avete punti di vista differenti ma saprete gestire la situazione con calma e dolcezza. Soli: uscite, incontrate nuove persone! Una dolce avventura vi dà la speranza di un rinnovamento. Torna la sicurezza in voi stessi!

Oroscopo 28 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Qualcosa che vorreste tenere segreta nei prossimi giorni potrebbe diventare pubblica a meno che non sarete attenti a ciò che direte e a chi lo direte. Anche se vi fidate delle persone care, fino a oggi non avete voluto parlarne, forse perché molto personale. Eppure, con vostra sorpresa, quando emergerà proverete sollievo. Amore: in coppia, si riaccende la fiamma! Non sarà altissima ma sufficiente affinché l’amore tra voi e la dolce metà sia di nuovo forte e solido. Soli: potrebbe esserci un incontro, bello e inaspettato che cambierà la vostra vita. Sarete pronti a impegnarvi ma sarà anche troppo presto per parlarne.

Oroscopo 28 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Non è la giornata giusta per fare promesse. Anche se sarete molto sinceri, in seguito potrebbero esserci degli eventi inaspettati che non vi permetteranno di mantenere quanto avete detto. La cosa migliore è non esporvi: in questo modo non deluderete nessuno. Per oggi, assecondate l’eventuale bisogno di relax e di prendere cura di voi stessi. Amore: in coppia, c’è dolcezza, tenerezza, entrambi siete sempre innamorati! Rilassatevi, godetevi questa felicità. Soli: voglia di piacere, di conquistare e una persona affascinante, misteriosa vi intrigherà parecchio. Non resisterete al richiamo dell’amore ma evitate di idealizzarla.

Oroscopo 28 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il primo quarto di luna in Toro punta i riflettori sul vostro stile di vita, sul quotidiano e vi sentite pronti ad apportare alcune modifiche. Potreste aver capito che un’abitudine è negativa e vi impedisce di provare benessere come vorreste e dare il via a un cambiamento così da avere più energie ed essere più produttivi! Amore: in coppia, vi punzecchiate a vicenda ma prima di dissotterrare l’ascia di guerra, cambiate strategia! Soli: il vostro cuore oscilla tra due persone: una nuova e un/a ex. Il consiglio di un amico sarà d’aiuto a chiarire le idee. Per oggi, evitate di impegnarti.

Oroscopo 28 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il primo quarto di Luna in Toro, l’aria profuma di cambiamenti positivi. Siete pronti ad affrontare a testa alta qualsiasi situazione e per ottenere ciò che desiderate farete ampio uso di diplomazia. Se avete un’idea brillante per aprire una piccola impresa con questo aspetto dovete andare avanti con sicurezza! Amore: in coppia, esprimete la tenerezza e tornerà indietro con gli interessi! I pianeti accendono la passione, il desiderio: non vi resta che coinvolgere il partner. Soli: mantenete un atteggiamento riservato e aspettate che sia l’altro/a a lanciare un segnale. Ma con Venere in Pesci spetta a voi fare il primo passo.

Oroscopo 28 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il primo quarto di Luna in Toro mette al centro della scena un progetto per la casa a cui pensate da un po’ di tempo. Ora, definirete i dettagli e sarete pronti a concretizzarlo. A parte questo, se oggi avete organizzato una riunione, potrebbe essere un’occasione molto emozionante che vi avvicinerà a una persona e riaccenderà un’amicizia. Amore: in coppia, belle emozioni, forte passione! Cercate di sfruttare al meglio questa serata che si annuncia a dir poco bollente. Soli: l’amore oggi potrebbe entrare nella vostra vita! Un incontro sarà meraviglioso, vi guarderete negli occhi e vi perderete in una sorta di incantesimo.

Oroscopo 28 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Compiti o impegni, oggi avrete la sensazione che tutto sia urgente. Ma il Sole in Acquario al vostro segno annuncia di rallentare il ritmo e rilassarvi. Impegnandovi eccessivamente potreste esaurire le energie e concludere davvero poco. Ricaricare le batterie vi permetterà di sfruttare al meglio i prossimi giorni. Amore: in coppia, fine settimana romantico, con il partner c’è una bella sintonia. Soli: potreste esitare ma dovete uscire, accettare gli inviti: c’è la possibilità di incontrare nuove persone. Ed è proprio quello di cui avete bisogno in questo momento: amare ed essere amati!