L'oroscopo del 28 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l'amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l'oroscopo del 28 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo 28 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Riguardo a una decisione potreste avere dei dubbi e chiedervi se state facendo la cosa giusta. Ma ponendovi troppe domande sarete ancora più confusi e provare persino meno autostima. Concentrarvi invece sugli impegni di lavoro o fare qualcosa che vi piace può essere rassicurante e la risposta a quel punto potrebbe arrivare da sola. Amore: in coppia, realizzerete un progetto che vi sta a cuore da molto tempo. Potrebbe trattarsi di una vacanza in un posto che vi piace in modo particolare. Soli: conquistare il cuore di una persona non è un gioco ma al contrario una responsabilità in cui dovete impegnarvi anche voi.

Oroscopo 28 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste essere spinti a dire a chi vi circonda ciò che vi frulla nella mente, ovviamente anche in negativo. Fate attenzione, rischiate di andare oltre e le vostre parole essere più dure di quanto avreste voluto. Tenete conto, dunque, della sensibilità degli altri e non scaricate su di loro i vostri problemi. Amore: in coppia, atmosfera molto sensuale, cogliete l’occasione per rafforzare il dolce legame con il partner. Se siete in freddo, è una giornata perfetta per fare pace tra le lenzuola. Soli: non siete intenzionati, per oggi, a dare il via a una storia importante. Volete testare soltanto il vostro potere di seduzione.

Oroscopo 28 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete voglia di nuove esperienze ma ampliare il raggio d’azione potrebbe essere un errore. E’ una giornata in cui dovete concentrarvi su un solo obbiettivo o un compito e fare passi avanti. La soddisfazione che proverete per aver terminato supererà di gran lunga il brivido momentaneo che sentireste inseguendo l’ennesima novità. Amore: in coppia, molto esigenti con il partner, oggi dovete dare prova di tolleranza. La tendenza è quella di concentrarvi su ciò che non fa, ignorando tutto ciò che la dolce metà fa invece per voi. Soli: desiderate conquistare? Siate voi stessi. Il fascino di cui siete dotati è più che sufficiente a fare vostro il cuore di chi avete nel mirino.

Oroscopo 28 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Lavoro o vita privata, fate le cose a modo vostro, senza tener conto degli altri. Di fronte a un problema le persone potrebbero agire in modo avventato e vederlo in modo diverso da voi. Non dovete cambiare il vostro punto di vista solo per facilitare gli altri. Se vi ostacoleranno, affrontateli con determinazione. Amore: in coppia, nervi a fior di pelle, una contrarietà di lavoro vi fa trattare il partner con distacco anche se non ve ne renderete conto. Ma circoleranno delle tensioni. Soli: non è escluso che arrivi un sms o una telefonata di una persona incontrata di recente: non sarete indifferenti alle sue dolci parole.

Oroscopo 28 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

L’intuito oggi è al top e siete in grado di percepire l’energia che vibra in una stanza. Se qualcosa vi sembra strano, trasformatevi in detective: potreste scoprire alcune informazioni sgradevoli, ma non è troppo tardi per sistemare le cose oppure decidere di uscire di scena se la situazione non è in linea con i vostri valori. Amore: in coppia, per quanto bella, la famiglia non è facile. Per ricaricare le batterie riserva del tempo solo per voi e il partner. Soli: avete intenzione di farvi notare a tutti i costi. I pianeti risvegliano i vostri desideri, la passione. Siete pronti a vivere un’avventura romantica.

Oroscopo 28 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui contattare amici influenti può essere di grande aiuto, vi permetterà, ad esempio, di scavallare un problema. Non c’è nulla di male nel ricevere una mano. E se temete che gli altri pensino che siete degli opportunisti offrite il sostegno di cui hanno bisogno: mostrate loro che la solidarietà è una strada a doppio senso. Amore: in coppia, se in casa volete mantenere un’atmosfera serena cercate di essere meno impulsivi. I pianeti vi invitano alla saggezza e alla dolcezza che il partner apprezzerà. Soli: in questo momento non pensate all’amore, volete essere liberi, senza legami. In ogni caso, non siete contrari ad avere una conversazione interessante con chi vi merita davvero ma sarà necessario accettare gli inviti…

Oroscopo 28 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I neuroni sono in ebollizione per cui cercate di utilizzare questa energia per rimboccare le maniche e vedere quanto potete realizzare. La fortuna vi accompagna ma dovete metterci del vostro. Andate avanti con nuove idee senza voltarvi indietro. Dite no all’esitazione e buttatevi a capofitto in questa nuova avventura. Amore: in coppia, se volete davvero attirare e mantenere l’attenzione della dolce metà, agite con delicatezza e mantenete aperto il dialogo. Con la forza non si ottiene niente. Soli: un incontro può avvenire in modo insolito. Potreste trovare l’anima gemella nell’ambito di un’attività che praticate saltuariamente oppure sul posto di lavoro.

Oroscopo 28 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un periodo in cui desiderate stringere delle amicizie che in qualche modo possano spianare la strada a progetti o collaborazioni. Al contempo, siete molto sensibili alle vibrazioni degli altri e percepirete immediatamente chi è meglio evitare. Non è una cosa negativa, vi permetterà di mettervi al riparo da future seccature e frustrazioni. Amore: in coppia, vi sentite pronti ad affrontare argomenti di cui fino a oggi non avete osato parlare. Il dialogo sarà molto costruttivo, troverete le parole giuste per esprimervi e il partner vi ascolterà. Sarà un sollievo. Soli: i passaggi odierni rappresentano un invito a riprendere in mano le redini della vostra vita affettiva. Se una persona vi attrae da tempo, dite cosa provate in modo franco e diretto.

Oroscopo 28 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un mercoledì in cui potrebbero esserci dei malintesi con chi vi circonda per cui cercate di esprimervi con la massima chiarezza e non lasciate nulla al caso. Che si tratti di una relazione d’affari, di lavoro o di amicizia, la chiarezza è fondamentale. In caso contrario, potreste cacciarvi in una situazione spiacevole e in seguito pentirvi. Amore: in coppia, se la passione si è un po’ spenta oggi avrete l’opportunità di essere nuovamente sotto l’incantesimo del partner. Vi dimostrerà tutto il suo amore, vi offrirà un regalino… Soli: nel caso abbiate una relazione clandestina, la situazione potrebbe diventare pericolosa. Dovrete fare una scelta ma di sicuro prenderete la decisione giusta.

Oroscopo 28 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel menu della vostra giornata sono presenti l’amicizia, la solidarietà e il reciproco aiuto. Avrete conversazioni e contatti, anche online che giudicherete interessanti. Al contempo, potreste aver voglia di gestire al meglio il budget. Non siete spendaccioni ma se avete fatto delle spese un po’ esagerate, in poco tempo riuscirete a recuperare. Amore: in coppia, oggi siete molto razionali e poco romantici e il partner potrebbe essere dispiaciuto. Cercate di esprimere il vostro amore! Soli: smettete di stare rinchiusi in casa, uscite e riprendete in mano la vita sociale.Toccherete con mano che il positivo attira il positivo!

Oroscopo 28 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se dovete firmare un contratto o qualcosa di importante in cui c’è di mezzo una somma di denaro, dovete esaminare anche il più piccolo dettaglio: un errore potrebbe comportarne molti altri. Ma con il buon aspetto Sole-Saturno ad avere il sopravvento saranno la vostra lucidità e la determinazione e concluderete un buon affare. Amore: in coppia, gusterete ogni singolo momento trascorso con il partner. Circola grande passione, parlerete di matrimonio o di una seconda luna di miele oppure di una prossima vacanza romantica. Soli: per fare l’incontro del secolo oggi indosserete gli stivali delle sette leghe. Una persona vi permetterà di soddisfare tutti i vostri desideri.

Oroscopo 28 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni rappresentano un invito a esprimervi in modo più gentile e attento con chi vi circonda. Un approccio formale non avrà un effetto positivo. Anche se sapete bene cosa volete, ad esempio ricordare al boss il vostro impegno per ottenere una promozione, il modo in cui lo chiederete farà la differenza. Amore: in coppia, parlate con il partner degli obiettivi che vorreste raggiungere e cercate di stabilire quale contributo apporterete rispettivamente. Ciò vi permetterà di andare avanti alla grande e velocemente. Soli: desiderate vivere una relazione d’amore appassionata. Oggi una persona vi affascinerà e vi lascerete andare. Tra voi funzionerà a meraviglia.