Oroscopo 28 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Trovarvi di fronte a qualche intoppo potrebbe costringervi a prendere una decisione importante. Potreste essere sul punto di rinunciare a qualcosa ma chiedere un consiglio vi permetterà di andare avanti. Se le energie sono basse anziché pensare a quanto c’è da fare, rilassatevi con la convinzione che ce la farete comunque! Amore: in coppia, farete di tutto per mantenere l’armonia, concedervi dei momenti di tenerezza e intimità con il partner. Non volete tempi morti, per non cadere nella monotonia, avete bisogno di azione. Soli: un incontro potrebbe essere decisivo, supererà di gran lunga tutte le vostre più rosee aspettative e nascerà una bellissima storia d’amore..

Oroscopo 28 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Pur sapendo che una situazione deve cambiare oggi potreste sentirvi impotenti a fare qualcosa. Anche se la questione sta arrivando al culmine, tenete sempre presente che siete in grado di gestirla. Evitate di ascoltare i i consigli di un amico, non perché sia poco affidabile ma potrebbe avere una visione sbagliata e peggiorare le cose. Amore: in coppia, è una buona giornata per mettere ordine nella relazione, per trovare facilmente dei compromessi, per imboccare un percorso più appagante. Soli: avete le carte in regola per conquistare chi vi attrae. Studiate, dunque, una strategia…

Oroscopo 28 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Sole-Saturno al vostro segno ricorda le regole o i limiti di una situazione. Una buona strategia sarebbe quella di lavorare su un obiettivo a lungo termine e ricordare a voi stessi di non preoccuparvi eccessivamente degli ostacoli temporanei poiché la pazienza sarà premiata. Andate avanti con sicurezza. Amore: in coppia, non capita spesso ma oggi potreste essere un po’ malinconici. Vi lascerete coccolare dalla dolce metà che per fortuna è presente. Se è il vostro compleanno vi proporrà un programma su misura, il regalo più bello. Soli: l’umore non è al top ma non rinuncerete a uscire. Siete certi che stare con gli amici sia la soluzione giusta. E avete ragione!

Oroscopo 28 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Le decisioni che prenderete potrebbero avere un impatto notevole. Nel lavoro, non abbiate timore di affrontare una persona in una posizione di potere o dire di sì a maggiori responsabilità. Se volete il successo, niente e nessuno può fermarvi è sicuro ma per raggiungerlo ascoltate il lato pratico e il potente intuito. Amore: in coppia, vorrete approfondire un progetto a cui state pensando da mesi. Il partner è consapevole delle difficoltà che dovrete affrontare e insieme deciderete che è meglio rimandare. Soli: stufi dei siti di incontri, uscirete con gli amici, darete la priorità alla vita sociale. Non avete intenzione di cercare l’amore ma una conversazione con uno/a sconosciuto stuzzicherà la vostra curiosità, vorrete approfondire la conoscenza.

Oroscopo 28 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Sole-Saturno evitate di assumere un atteggiamento prepotente, imporre a tutti i costi le vostre opinioni. Cercate di essere elastici! Al contempo, se siete soddisfatti dei vostri progressi, evitate di ascoltare ciò che dicono gli altri, soprattutto se tentano di sminuire quanto state realizzando nella professione. Amore: in coppia, siete romantici ma se avete qualcosa da dire, fatelo con dolcezza e non contestate le opinioni del partner. Non c’è bisogno di salire sul ring, chiarite eventuali disaccordi con un sorriso. Soli: pronti a mettervi in gioco e impegnarvi se troverete la persona giusta. E non è escluso che potrebbe trattarsi di qualcuno che fino a oggi avete considerato un/a amico.

Oroscopo 28 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno rappresenta un invito a tenere sotto controllo il perfezionismo o la voglia di controllare tutto e tutti. A fine giornata il luminare sarà in buon aspetto con Venere e dunque è possibile che trascorrerete una serata speciale, potreste vivere una nuova esperienza che vi regalerà divertimento e piacere. Amore: in coppia, potrebbero esserci alcune tensioni riguardo a un progetto a due ma cercherete comunque di essere comprensivi. Gli astri favoriscono il dialogo. Soli: finalmente liberi dal desiderio di piacere e conquistare a tutti i costi e anche se sembra incredibile, ciò vi rende più attraenti.

Oroscopo 28 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Sole-Saturno potrebbe farvi sentire bloccati su un percorso, vi sembra di non andare né avanti né indietro. La verità è che vorreste sentirvi liberi di vivere nuove esperienze, nuove avventure ma a frenarvi sono gli obblighi di lavoro o personali. Dovete solo capire se siete davvero pronti per il cambiamento. Amore: in coppia, il morale non è al top ma potete recuperare! Confidate le vostre preoccupazioni alla dolce metà, chiede solo di sostenervi. Siate sinceri. Soli: tra sconforto e pensieri cupi, è una domenica abbastanza pesantuccia. Smettete di deprimervi e reagite. Evitate di rimanere soli: amici e familiari sono lì per voi!

Oroscopo 28 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Più che mai in questo momento volete raggiungere il successo, essere notati e trovarvi sotto i riflettori. Potreste osservare chi ha fatto più progressi di voi, entrare in competizione o imitarli ma in questo caso sarebbe un errore. L’importante è essere se stessi e felici, indipendentemente da ciò che fanno gli altri. Amore: in coppia, cercate di essere pazienti, gentili e il partner ricambierà questo atteggiamento. La relazione ne trarrà vantaggio e trascorrerete una giornata serena. Soli: la solitudine vi pesa parecchio e anziché aprirvi al mondo circostante oggi sembrate inaccessibili. Negli affari di cuore è una giornata no.

Oroscopo 28 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Sole-Saturno vi rende molto coraggiosi, qualunque difficoltà abbiate di fronte grazie a Marte in Leone avete le energie e la sicurezza in voi stessi che vi permetterà di affrontarla e andare oltre. Al contempo, sfruttate la dissonanza anche per dare la priorità alle questioni personali, così da ottenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, al partner piace il vostro dinamismo anche se oggi potrebbe avere difficoltà a starvi dietro. Se sentite il bisogno di fare un’attività per conto vostro e la dolce metà vuole riposare, parlatene apertamente e andrà tutto bene. Soli: voglia di piacere, di flirtare per avere delle conferme. Punterete a qualcuno non sapendo se sarete ricambiati o meno ma sarà a vostro rischio e pericolo…

Oroscopo 28 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una domenica in cui dovete rallentare il ritmo e non essere produttivi a tutti i costi. Potreste inoltre avere difficoltà a comunicare, avrete la spiacevole sensazione che nessuno vi ascolti. Se dovete portare avanti una conversazione o prendere una decisione, la cosa migliore sarebbe adottare un atteggiamento diretto. Amore: in coppia, attraverso piccoli gesti d’amore rafforzerete la relazione. Avrete inoltre l’opportunità di parlare di emozioni sepolte da tempo. Soli: eleganza, disinvoltura, senso dell’umorismo e non è escluso che tenterete di conquistare una persona più giovane di voi. Cadrà nella vostra rete!

Oroscopo 28 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Per quanto possano essere allettanti le promesse di una persona, soprattutto nel settore delle finanze, evitate di fidarvi ciecamente. Con la dissonanza Sole-Saturno dovete accertarvi che ciò che vi propone sia affidabile al 100%, anche se mettere in dubbio le sue parole dovesse comportare qualche discussione accesa. Amore: in coppia, la dissonanza odierna non è piacevole, vi rende un po’ pessimisti ma non dimenticare la dolce metà vi vuole accanto. Non avrete intenzione di trascorrere la domenica con questo stato d’animo… Soli: un po’ scontrosi, demotivati, anche se Venere vi fa sognare, desiderare l’amore ideale, non volete illudervi. Uscite, potreste incontrare la persona giusta!

Oroscopo 28 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo

Con la dissonanza Sole-Saturno, un familiare o un amico avrà bisogno del vostro aiuto. Potrebbe trattarsi di un consiglio, di avere un po’ di conforto oppure di una piccola somma di denaro. Se è una persona che non chiede favori molto spesso e affronta la vita con coraggio, potete dare una mano sapendo che non approfitterà della vostra generosità. Amore: in coppia, nessun intoppo all’orizzonte, ma il partner non vorrà che il vostro pessimismo si ripercuota sul suo umore. Uscirà a prendere una boccata d’aria senza di voi sperando che al ritorno abbiate ritrovato il sorriso. Soli: potreste essere tentati di chiamare un/a ex. Ma sarebbe un errore credere di tornare insieme. Guardatevi intorno. Le occasioni per gli incontri romantici non mancano.