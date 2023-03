L’oroscopo del 28 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 28 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Un problema con una persona cara potrebbe guastare il buonumore e l’ottimismo: finché non risolverete lo stato d’animo non migliorerà. La congiunzione Luna-Marte in Cancro vi spinge ad adottare una posizione di difesa, non vorrete ammettere quanto la situazione vi turba e ciò rendere difficile parlarne. Ma una volta fatto, tornerà il sereno. Amore: in coppia, le divergenze di opinione potrebbero creare dei problemi. Per quanto vi è possibile evitate discussioni accese. Soli: una persona che ti piace mette uno stop a vostro avviso completamente incomprensibile. Non saprete come muovervi.

Oroscopo 28 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Marte in Cancro vi rende impulsivi, fate attenzione a dire o fare qualcosa di avventato. Evitate di pensare che spiattellare la vostra verità sia accettata da chiunque vi ascolti: le parole espresse in fretta possono essere offensive. Se avvertite il bisogno di scaricare l’energia canalizzatela in qualcosa di utile. Amore: in coppia, la dolce metà sa bene che oggi deve prendervi con le pinze, e lo farà.Da parte vostra, non toccate argomenti spinosi. Soli: non è giornata di incontri ma a volerlo siete voi! Un po’ nervosi preferirete leggere un buon libro. Sarà sicuramente più rilassante.

Oroscopo 28 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

All’apparenza alcune situazioni che coinvolgono il denaro potrebbero sembrare eccellenti ma sotto sotto potreste essere insoddisfatti. Se state cercando di concludere un affare, sistemare un contratto o discutere questioni relative a qualcosa di fondamentale, evitate di essere impazienti e cercate di mantenere la calma. Amore: in coppia, avete una visione chiara della relazione e di ciò che deve essere fatto per mantenerla o migliorarla. Soli: la lucidità vi sarà molto utile soprattutto se avete conosciuto, anche online, una persona che vi interessa e c’è uno scambio di messaggi o telefonate.

Oroscopo 28 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Luna-Marte nel vostro segno potreste essere irritabili. Forse desiderate qualcosa, ma non sapete come ottenerlo. In tal caso, potreste imporre limitazioni inutili a voi stessi. Nei prossimi giorni, mentre Marte formerà un buon aspetto con Saturno, il vostro coraggio e la vostra determinazione brilleranno! Amore: in coppia, i pianeti esaudiscono i desideri che avete a cuore, la relazione è posta su un piedistallo. Con la dolce metà i sentimenti sono più forti che mai. Il romanticismo è al centro di questa giornata. Soli:voglia di lanciarvi nella conquista, soprattutto se avete in mente qualcuno in particolare.

Oroscopo 28 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Nonostante la vostra situazione sia positiva, con la congiunzione Luna-Marte in Cancro, oggi siete ansiosi ma non dovete permettere che a guidare la giornata sia questo stato d’animo pessimista! Praticare esercizio fisico avrà un effetto positivo ma vi faranno bene anche una lunga passeggiata, una corsa o un giro in bicicletta. Amore: in coppia, il morale non è al top, qualcosa vi turba oppure provate tristezza, malinconia che vi allontana psicologicamente dal partner. Soli: non siete disposti a conversazioni frivole, volete trovare la vostra anima gemella. Non temete, arriverà anche il vostro turno.

Oroscopo 28 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Mercurio-Giove in Ariete è il momento di esaminare il settore delle finanze, fare dei piani per il futuro. Volendo è un ottimo momento per chiedere un aumento di stipendio o una somma di denaro che vi devono da tempo. Con la congiunzione Luna-Marte in Cancro, in ogni caso, evitate discussioni con amici e familiari. Amore: in coppia, circola agitazione, qualsiasi cosa fa o dice il partner vi fa scattare come molle. Cercate di essere più tolleranti! Soli: non avete voglia di fare nuove conoscenze e forse è meglio così: irrequieti come siete rischiate di far scappare chi vi corteggia.

Oroscopo 28 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In qualsiasi relazione di lavoro oggi ciò che direte avrà un notevole impatto dunque sfoderate il coraggio e mettete le carte in tavola dando prova di fermezza! Dalla firma di un contratto, alla conclusione positiva di un affare o che si tratti di far valere i vostri diritti è in questo modo che avrete successo! Amore: in coppia, le conversazioni con il partner si tingono di umorismo e leggerezza, abbastanza per allontanare tutte le preoccupazioni che vi hanno appesantito. Prendetevi per mano e andate avanti! Soli: è possibile che nella vita affettiva ci sia una svolta! Potreste fare, oggi o nei prossimi giorni, un incontro decisivo.

Oroscopo 28 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le energie sono al top, siete motivati e dotati di una volontà di ferro: per ottenere la riuscita siete disposti a fare di tutto. Avete inoltre un eccellente istinto: se sentite che volete intraprendere, non esitate! In ogni caso, se nel lavoro una conversazione con i colleghi o il boss, prende una piega polemica, sviate la loro attenzione su un altro argomento. Amore: in coppia, lasciate fuori casa le eventuali preoccupazioni e con il partner parlate solo di ciò che vi fa sentire bene! Soli: trascorrerete momenti piacevoli in compagnia di una persona che vi attrarrà molto e che incontrerete in un luogo insolito.

Oroscopo 28 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Alcuni conflitti recenti ancora vi fanno provare rabbia e potreste essere tentati di scatenare una grossa litigata. Sotterrate l’ascia di guerra e offrite all’altro un ramoscello d’ulivo, ovvero una chiacchierata tranquilla per far tornare il sereno. Utilizzate l’energia negativa accumulata per lavorare su quei progetti che vi entusiasmano! Amore: in coppia, bando alle reazioni eccessive! Perché creare dei problemi e dissapori che potete evitare? Cercate di mantenere il controllo! Soli: ultimamente la vostra tendenza è quella di innamorarvi in un nanosecondo. Il problema? Non è mai con le persone giuste. Le vostre scelte sbagliate del passato si riflettono su quelle che fate attualmente.

Oroscopo 28 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se desiderate che la vita familiare proceda senza intoppi, dovrete fare leva sulla vostra capacità di comunicare poiché in caso contrario le discussioni saranno inevitabili. E’ un ottimo momento per parlare con le persone care di questioni importanti, stabilire un programma e sviluppare una solida base su cui costruire. Amore: in coppia, l’equilibrio e l’armonia della vostra coppia rafforzano la vostra idea che sia il momento di fare progetti per il futuro. Soli: per non innamorarvi ed evitare di soffrire ancora una volta deciderete di vivere flirt senza impegno. Così da avere il controllo della situazione.

Oroscopo 28 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il settore finanze esce da una turbolenza grazie all’arrivo di nuovi accordi, contratti o altre eccellenti proposte che vi permetteranno di aumentare le entrate. I passaggi astrali vi mettono sotto i riflettori e invitano il vostro segno a sfruttare pienamente tutte le opportunità che si dovessero presentare. Amore: in coppia, farete fronte comune per affrontare la malafede di un amico. Ne parlerete insieme per concordare la risposta da dare e poi passerete ad altro. Non volete che la situazione turbi l’equilibrio della vostra unione. Soli: poco motivati a uscire, a fare incontri: volete trascorrere una serata tranquilla.

Oroscopo 28 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni accentuano il vostro desiderio di spendere, dunque potreste chiedervi cosa comprare o se dovreste concedervi il lusso di un acquisto. Un amico o un collega in vena di spese potrebbe coinvolgervi nello shopping. Tuttavia prima di lanciarvi, prendete in considerazione l’impatto che avrà sul vostro budget! Amore: in coppia, In coppia, qualche battibecco con il partner ma evitate di replicare soprattutto se si tratta di motivi futili! Soli: Il vostro atteggiamento disinvolto non piace a chi vi corteggia e inoltre, come se non bastasse, non mantenete le promesse.