L'oroscopo del 28 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l'amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l'oroscopo del 28 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo 28 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

I pianeti vi dotano di entusiasmo: una buona notizia potrebbe riguardare una promozione o un nuovo posto di lavoro! Al contempo, siete un po’ ribelli ma l’armonia Marte-Saturno, fortunatamente, può essere d’aiuto a tenere a bada chiunque tenti di provocarvi per farvi partire in quarta, a patto che lo facciate in modo diplomatico… Amore: in coppia, bella complicità, vi capirete con un solo sguardo. Sfruttate questa giornata per vivere insieme momenti di relax. Soli: una persona potrebbe affascinarvi al primo sguardo e vorrete approfondire la conoscenza. Grande incontro…

Oroscopo 28 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potrebbe essere difficile gestire le vostre emozioni per cui cercate di vedere le situazioni in modo razionale. Gli sbalzi d’umore andranno da un estremo all’altro. Ciò di cui avete bisogno, soprattutto in serata, è ritrovare l’equilibrio, anche risolvendo alcune questioni di lavoro o personali, lasciate in sospeso. Amore: in coppia, a unirvi è la forza dell’amore! Con il partner c’è rispetto e lealtà. I non detti svaniranno per far posto al romanticismo e attenzioni amorevoli. Soli: più aperti e disponibili, pronti a fare una dichiarazione appassionata a chi conquisterete!

Oroscopo 28 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La comunicazione con chi vi circonda potrebbe essere estremamente gratificante, per cui dite no alla pigrizia, organizzatevi e uscite dalla vostra zona di comfort! Adottate un atteggiamento spensierato e ottimista e andate avanti con i progetti che intendete concretizzare anziché limitarvi a sognare la loro realizzazione. Amore: in coppia, potreste avere l’impulso di curiosare nella vita del partner. È gelosia, solo curiosità o bisogno di essere rassicurati? Non è meglio parlarne? Soli: anche se non vi soddisfa totalmente, per il momento accontentatevi… Le cose cambieranno al momento giusto.

Oroscopo 28 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Luna-Urano sarete interessati a parecchie idee tranne quella più sensata. Per qualche motivo vi lascerà indifferenti. Forse perché in questo momento avete voglia di lanciarvi in ciò che è inedito e non limitarvi a ciò che conoscete. Questo aspetto, di breve durata, potrebbe spingervi a fare di tutto per uscire da una situazione che sembra limitarvi. Amore: in coppia, per riaccendere l’eros che al momento è addormentato, basta un attimo di dolcezza e di ritrovata complicità. Soli: se avete dei dubbi su una persona, chiedete consiglio a un amico. Chiarirà le idee un po’ confuse.

Oroscopo 28 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Potrebbe non essere facile mantenere la concentrazione ma una volta che lo farete, concluderete molto! Con l’armonia Marte-Saturno perseguire un obbiettivo di tipo pratico otterrete dei vantaggi! Gli amici o le conoscenze, anche online, potrebbero accendere il desiderio di rimettervi in carreggiata o di essere particolarmente produttivi. Amore: in coppia. una decisione improvvisa ma in realtà ponderata a lungo potrebbe essere in programma. Il partner potrebbe rimproverarvi per non averne parlato prima. Dovrete convincerlo/a… Soli: occhio ai pettegolezzi: potrebbero riferirvi cose che non sono state dette. Parlate con il diretto interessato, soprattutto se è una persona che vi interessa.

Oroscopo 28 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’efficienza e l’impegno, nel lavoro vi permettono di ottenere dei riconoscimenti così come raggiungere gli obbiettivi che avete in mente. Andate avanti con sicurezza, senza lasciarvi disorientare da eventuali ritardi che sembrano bloccare la vostra corsa al successo. Il buon aspetto Marte-Saturno indica che ce la farete! Amore: in coppia, rafforzate il legame e siete sul punto di scrivere un nuovo capitolo. Bei momenti pieni di dolcezza e tenerezza! Soli: siete richiestissimi, arrivano inviti a pioggia! All’orizzonte si profila una bellissima storia d’amore.

Oroscopo 28 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Colpite favorevolmente molte persone ma alcune al contrario, potrebbero essere intenzionate a scatenare dei conflitti o rifiutare di collaborare, nonostante i vostri sforzi per mantenere l’armonia. Ma se non hanno bisogno di voi, allora di certo non avete bisogno di loro. Stare alla larga potrebbe essere l’atteggiamento migliore. Amore: in coppia, è una giornata molto speciale in cui vi sentite sicuri e seducenti. Approfittate di questa occasione sensuale… Soli: grande possibilità di trovare l’amore, con uno sguardo conquistate chi volete! Un incontro sarà perfetto.

Oroscopo 28 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni mettono in evidenza le vostre ambizioni legate alle questioni di denaro o agli affari, rifletterete su ciò che avete e non avete e il buon aspetto Marte-Saturno vi spingerà al riguardo a essere più produttivi. Siete motivati a raggiungere i vostri obbiettivi anche per garantire maggiore benessere a voi stessi e alla famiglia. Amore: in coppia, con il partner potreste avere punti di vista diversi e la conversazione si trasformerà in un dialogo tra sordi. Evitate di voler avere l’ultima parola. Soli: nuove attività vi permetteranno di avere un bellissimo incontro romantico. Ma forse prima di dare il via a una storia prenderete un po’ di tempo…

Oroscopo 28 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete avuto molte buone idee e da oggi potreste iniziare a concretizzarle ma un familiare potrebbe pensarla diversamente e mettervi i bastoni tra le ruote. E’ una di quelle situazioni in cui una persona ostacola per il gusto di farlo. Tuttavia nel giro di poco potrebbe smetterla soprattutto se deve chiedervi qualcosa. E’ il momento di pensare solo a voi stessi! Amore: in coppia, desiderio di libertà, di indipendenza ma fate attenzione a ciò che direte. Esprimendo i vostri desideri segreti in modo troppo diretto potreste ferire il partner… Soli: oggi apprezzerete il vostro status, ne vedrete il lato positivo: ovvero, fare come meglio credete.

Oroscopo 28 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Marte-Saturno potreste entrare in contatto con un superiore o un cliente del passato, con l’obiettivo di ottenere più lavoro e dunque più denaro. È anche possibile che siano loro a chiamare perché avete competenza in un determinato settore. Qualunque cosa accada, accettate, sfruttate ogni opportunità per progredire. Amore: in coppia, rischiate di prendere tutto alla lettera e, credete, non è una buona idea. Prima di ribattere dopo una parola o un’osservazione ditevi se non state reagendo in modo esagerato. Soli: vale lo stesso discorso di cui sopra…

Oroscopo 28 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni vi rendono irrequieti, avete voglia di voltare pagina, fare qualcosa che cambi la vostra vita. Se volete sfruttare al meglio la giornata iniziate con un po’ di esercizio fisico, una corsa o una lunga passeggiata. Impegnare le energie vi permetterà di concentrarvi e avrete meno probabilità di prendere decisioni impulsive che potrebbero rivelarsi sbagliate. Amore: in coppia, in questi giorni la routine vi pesa e penserete a un programma insolito. I pianeti vi offrono la possibilità di realizzare qualche desiderio. Soli: anche se lavorate parecchio, lascerete un posto all’amore. Tanto più che potrebbe arrivare senza preavviso…

Oroscopo 28 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste avere dei problemi a dire ciò che provate riguardo a una relazione che attraversa un momento difficile. Ma se non volete che la situazione peggiori dovreste parlarne. Esprimere ciò che pensate sarà un sollievo e al contempo, l’unico modo per trovare una soluzione! Su un altro piano: nel lavoro, l’istinto sarà d’aiuto a fare una mossa saggia. Amore: in coppia, evitate conversazioni legate al denaro e godetevi i dolci momenti, i caldi abbracci! Soli: prudenza, non fatevi incantare dalle belle parole. Mettetevi al riparo da una delusione, evitate di lanciarvi a occhi chiusi in una storia.