L’oroscopo del 28 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 28 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) Il Plenilunio in Toro sosta nel vostro settore delle finanze: il transito, al riguardo, potrebbe far emergere un problema che avete ignorato e che dovrete risolvere. Ce la farete. In generale sfruttate il passaggio per avere una chiara conoscenza della vostra situazione. Sapete esattamente quanto guadagnate ogni mese ma sapete quanto spendete? E’ il momento di fare l’elenco delle uscite in modo puntiglioso. Non è escluso che scoverete un’opportunità per guadagnare di più. Se ritenete sia valida, fatela vostra! Amore: in coppia, serata dolcissima, per la serie più innamorati che mai. L’amore vi chiama, la passione è presente e il futuro vi sorride. Soli: sex appeal al top e conquisterete. Non è detto si tratti del grande amore per sempre ma sarete comunque appagati. Oroscopo 28 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) La Luna Piena nel vostro segno rappresenta il culmine riguardo a qualcosa su cui vi siete concentrati e avete lavorato negli ultimi due anni. Vi siete presi cura e avete coltivato ogni seme che avete piantato a metà novembre 2021? Il transito rappresenta un’opportunità per rivedere, valutare e dare il via alle modifiche necessarie così da poter raggiungere gli obbiettivi personali o di lavoro che avete in mente. Amore: in coppia, con il partner potrebbe esserci un braccio di ciascuno penserà di avere ragione e non cederete di un millimetro. Mandando all’aria l’armonia… Soli: attraenti, avete le carte in regola per conquistare e oggi, se riuscirete a mettere da parte un po’ di malumore, farete una strage di cuori. Oroscopo 28 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) La Luna Piena in Toro sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un invito a rallentare il ritmo, ricaricare le batterie: in poche parole a non superare i vostri limiti. Ascoltate i segnali che vi invia il corpo e mettete uno stop prima di esaurire totalmente le energie e lo stress prenda il sopravvento. È tempo, inoltre, di esaminare la vostra situazione con la lente di ingrandimento e mollare quelle abitudini quotidiane, quegli aspetti della vostra vita che – e lo sapete bene – non funzionano più. Amore: in coppia, l’atmosfera è avventurosa, piccantina o romantica. A voi immaginare come si snoderà la serata… In ogni caso si preannuncia molto piacevole! Soli: se di recente c’è stato un incontro, oggi fisserete un appuntamento. Segnerà la fine delle delusioni?

Oroscopo 28 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’odierno Plenilunio in Toro punta i riflettori nel vostro settore della vita sociale: è il momento di esaminare le relazioni. A volte il Cancro preferisce ignorare un problema anziché discutere con una persona ma in questo caso la situazione ovviamente non si risolve da sola, con un colpo di bacchetta magica. Per cui da oggi se qualcosa vi irrita parlate apertamente con il diretto interessato. Potreste infine, entrare a far parte di una nuova cerchia stimolante e allontanarvi da vecchie amicizie, Amore: in coppia, tanta tenerezza e tanta sensualità: è una giornata in cui la relazione e l’amore per il partner sono la vostra priorità. Soli: ottima giornata per conquistare un cuore o consolidare una storia nata di recente, dichiarare senza timidezza i sentimenti che provate. Oroscopo 28 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Se avete in mente di raggiungere un obbiettivo o realizzare un’ambizione nella carriera, nelle prossime settimane sarete inarrestabili! La cosa importante è abbiate la totale chiarezza riguardo le vostre intenzioni e fare tutto ciò che è necessario per portare a termine con determinazione la vostra missione “successo”. Se inizierete a tergiversare, rischiate di non concludere nulla. Prima di assumere nuove responsabilità, assicuratevi dunque di essere seriamente interessati! Amore: in coppia, provate emozioni forti, c’è il risveglio dei cinque sensi, Il desiderio è al top e farete di tutto per coinvolgere il partner in una serata bollente. Soli: è una giornata che offre interessanti occasioni di incontro. Sfruttate al meglio questa energia!

Oroscopo 28 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se da tempo vi chiedete quando girerà il vento e vi spingerà in una direzione più interessante e stimolante, la Luna Piena in Toro odierna potrebbe innescare il cambiamento. Prima di andare avanti potrebbe essere necessario lasciare alle spalle una situazione ma un volta fatto sarete liberi di esaminare le opportunità e le offerte che potrebbero persino presentarsi tutte contemporaneamente. Avrete l’imbarazzo della scelta, dunque prendete del tempo così da decidere nel modo più giusto. Amore: in coppia, evitate discussioni inutili. La vostra attenzione al dettaglio è al massimo ma dovete sfruttarla per capire e non per criticare. Soli: siete irresistibili e ne siete consapevoli per cui partirete alla conquista di un cuore.

Oroscopo 28 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Potreste prendere in considerazione la possibilità di concretizzare alcune idee così da poter far lievitare le entrate. Forse ci pensate già da tempo ma con la Luna Piena in Toro da oggi vi sentite pronti a operare un cambiamento. Tenete inoltre presente che qualsiasi attività abbiate intrapreso negli ultimi due anni ora vi farà ottenere splendidi risultati, soprattutto a livello finanziario. Chiuderete un ciclo in cui avete avuto alti e bassi, difficoltà e problemi vari riguardanti le questioni di denaro. Amore: in coppia, con il partner c’è leggerezza, sensualità, dolcezza. E’ il tipo di atmosfera che a voi piace tanto. Soli: incontro imprevisto con una persona diversa da quelle che scegliete solitamente. Ma vi piacerà. Siete stufi di storie senza futuro.

Oroscopo 28 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il Plenilunio in Toro e altri aspetti astrali importanti, in alcune relazioni di lavoro o personali potrebbe esserci un cambiamento. Con questo transito avete la possibilità di eliminare quelle che non funzionano più. Se avete più volte tentato di migliorare una relazione, siete probabilmente stanchi di sistemare quelle dinamiche che non cambiano mai. Ora troverete la motivazione per imboccare una direzione diversa, liberarvi finalmente da rapporti malsani e conquistare un nuovo equilibrio. Amore: in coppia, con il partner cercate di essere più accomodanti, all’occorrenza trovate un compromesso ma soprattutto evitate commenti spiacevoli. Soli: le tensioni con una persona incontrata di recente oggi potrebbero esplodere. Probabilmente siete partiti con il piede sbagliato.

Oroscopo 28 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Piena in Toro vi spinge ad apportare importanti modifiche al quotidiano, soprattutto se avete trascurato i vostri bisogni fisici o avete dato per scontati la salute, il benessere. Avete la possibilità di rinnovare il quotidiano e attenervi ai cambiamenti che farete e che coinvolgono il lavoro e la vita personale. E’ un momento decisivo che segnerà l’inizio di uno stile di vita più soddisfacente. Per oggi, tuttavia, rilassatevi, ricaricate le batterie e semplificate il programma della giornata. Amore: in coppia, complicità e buon umore sono all’ordine del giorno in questa per giornata ricca di emozioni forti e decisioni costruttive. Soli: attraenti, seducenti, se avete qualcuno nel mirino fate il primo passo e rivelate i vostri sentimenti. Siate spontanei e lasciate che accada la magia d’amore..

Oroscopo 28 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Negli ultimi sei mesi, dare priorità ai vostri hobby, alla creatività e ai progetti che avevate a cuore potrebbe essere diventata una parte più importante del vostro percorso professionale. La Luna Piena in Toro chiude questo ciclo e potreste raccogliere i frutti del vostro impegno. Con questo transito potreste portare a termine un progetto che vi permetterà di raggiungere un importante traguardo. Oppure uno dei vostri interessi o hobby potrebbe decollare in modo inaspettato e farvi guadagnare! Amore: in coppia, eros e sensualità al top e qui la creatività non vi manca davvero. Il partner vi seguirà a occhi chiusi. Soli: dichiarazione in vista! Una persona ha perso la testa per voi, si è innamorata e oggi rivelerà chiaramente la sua passione.

Oroscopo 28 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna Piena in Toro, se volete dare il via a un cambiamento – nella carriera o nella vita privata – o siete in attesa di notizie o di una risposta dovete pazientare anche e soprattutto perché non siete nella posizione di poter accelerare i tempi. Il Plenilunio tuttavia vi permette di chiarire alcune questioni riguardanti la famiglia che ormai non tollerate più. Ciò potrebbe comportare un conflitto. Parlare in modo franco e diretto è utile ma dovrete al contempo essere diplomatici. Amore: in coppia, ne avete abbastanza della solita routine, vorreste eliminare alcune abitudini. In ogni caso, evitate di prendere iniziative senza aver prima sentito l’opinione del partner. Soli: può esserci un incontro romantico ma evitate di bruciare le tappe. Prudenza, eviterete di commettere degli errori.

Oroscopo 28 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Plenilunio in Toro indica che se volete concretizzare un’idea o trovare la soluzione a qualcosa su cui meditate da tempo, potrebbe essere necessaria un’azione radicale e mollare alcuni progetti ormai superati e mettere ordine nella vita privata e nel lavoro. Tuttavia visto che il transito vi rende poco concentrati, una pausa di riflessione prima di fare o dire qualcosa eviterà problemi ed errori inutili. Piedi per terra e se l’istinto vi suggerisce di rallentare è il momento di ascoltarlo. Amore: in coppia, serata all’insegna della passione, l’eros sarà l’ospite d’onore! Preparatevi a provare emozioni forti. Di sicuro non vi annoierete. Soli: incontro con una persona che accenderà la passione, l’amore. E sarete ampiamente ricambiati.