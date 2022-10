L’oroscopo del 28 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 28 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui sarete spinti a riflettere: potreste pensare a questioni pratiche come ad esempio aumentare le entrate o a questioni più complesse, del tipo qual è lo scopo della vita. Probabilmente non avrete molta voglia di socializzare e in serata preferirete rimanere in casa per conto vostro, rilassarvi e leggere un buon libro o guardare un film. Amore: in coppia, nonostante le frequenti discussioni, il legame con il partner è profondo. Cercate tuttavia di lasciare alle spalle eventi del passato! Soli: sicurezza in voi stessi non vuol dire imporvi sugli altri. Ascoltate ciò che hanno da dire, avete molto da guadagnare. Forse un cuore?

Oroscopo 28 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Luna-Saturno è perfetto per imporvi, soprattutto riguardo a opportunità di lavoro o trattative di affari. Sul piano personale, cercate di tenere tenere sotto controllo le emozioni senza per questo sembrare insensibili o rimanere dietro le quinte per nascondere ciò che provate. Al contempo, fate attenzione alle spese. Amore: in coppia, occhio alla testardaggine che crea problemi in qualsiasi conversazione. E’ spiacevole per entrambi. Soli: siete esigenti, il senso critico è accentuato. Cercate di essere flessibili e non darete un’impressione sbagliata!

Oroscopo 28 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Mercurio-Plutone oggi è esatta e non è escluso che crei un’atmosfera poco piacevole. Una persona potrebbe criticare in modo pesante il modo in cui spendete i soldi… Nel pomeriggio Luna-Nettuno si scontrano e nel lavoro la concentrazione sarà latitante: se potete, uscite un po’ prima dall’ufficio così da rilassarvi. Amore: in coppia, a volte rispetto alla relazione ci si può sentire confusi. Mettete le carte in tavola, parlatene e chiarirete velocemente! Soli: cercate di essere aperti, ricettivi alle opportunità che si presentano. Non dovete chiudere la porta alle nuove possibilità di incontri!

Oroscopo 28 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il tempo extra e l’attenzione che avete dedicato alla carriera, oggi saranno ripagati. Avete lavorato duramente e non avete ancora finito di salire la scala del successo. È improbabile che dormirete sugli allori. Oggi dedicherete molto tempo a pianificare il prossimo obiettivo. Un po’ di inventiva vi sarà di grande aiuto e va sfruttata a vostro vantaggio! Amore: il vostro obbiettivo è quello di combattere la routine, anche nell’eros. E a mancare non saranno certo le idee. Soli: una relazione si rafforza nei momenti di felicità, ma anche nelle difficoltà. Se avete in corso un flirt, evitate di tormentarvi!

Oroscopo 28 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Mercurio-Plutone, termina domani, punta i riflettori sul vostro settore delle amicizie. Potreste ad esempio sapere che una persona si è allontanata dalla cerchia… Ma non è escluso che una conversazione vada in modo storto, voi o l’altro/a farete delle osservazioni o critiche negative. In questo caso, è meglio cambiare argomento. Amore: in coppia, occhio a colpevolizzare il partner che invece si sforza per cercare di capirvi, vi sostiene in qualsiasi circostanza. Soli: se avete iniziato un flirt ma l’altro/a vi sembra ambiguo/a, cercate di chiarire la situazione una volta per tutte.

Oroscopo 28 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La concentrazione oggi è la grande assente, nonostante tutta la vostra buona volontà. La dissonanza Mercurio-Plutone – termina domani – scatena agitazione mentale e impedisce il lavoro venga svolto bene. Il che, per il vostro segno che punta alla perfezione, è inaccettabile! Se, inoltre, avete intenzione di fare acquisti, rimandate. Amore: in coppia, il partner appaga il vostro bisogno di sicurezza ma al contempo, con le dissonanze odierne la comunicazione non è facile. Fate uno sforzo, non rovinate la serata. Soli: non dovete essere rigorosi e severi nei vostri confronti! Concedetevi un po’ di leggerezza, sorridete!

Oroscopo 28 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Solitamente chi vi circonda vi rispetta poiché siete sempre generosi, disponibili e offrite buoni consigli. Ma con la dissonanza Mercurio-Plutone da qualche giorno, compreso oggi, può essere che un familiare o un amico con voi si comporti male, dica cose poco gentili e a voi sembrerà ingiusto, al punto che non saprete come replicare. Amore: in coppia, in caso di conflitto cercate di risolvere il prima possibile. Chiarite, una volta per tutte! Soli: è possibile che una persona che vi corteggia stia mettendo alla prova i limiti della vostra pazienza… Evitate di cadere nella trappola!

Oroscopo 28 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Un accentuato senso del dovere verso i familiari, potrebbe spingere a farvi carico di responsabilità che normalmente non vi assumereste. È probabile che questo sincero e affettuoso impegno porti a risultati che desiderate. Non solo vi renderà felici ma farà piacere alle persone care a cui state dando una mano. Vi sentirete apprezzati. Amore: in coppia, nonostante qualche dubbio che a volte aleggia sulla relazione, le cose vanno bene. Non parlerete di argomenti spinosi. Soli: l’amore vi chiama! Potreste iniziare una storia romantica o riannodare una che non è del tutto finita…

Oroscopo 28 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Saturno: non abbiate timore a chiedere una mano, stabilire dei limiti o delegare dei compiti. Chi vi circonda reagirà in modo positivo, le persone saranno disposte a farsi carico di qualcosa al vostro posto. Su un altro piano: se sospettate che un amico vi stia mentendo, parlatene sinceramente. Risolverete. Amore: in coppia, il partner potrebbe imporvi una decisione e accettarla per voi sarà un po’ complicato. Soli; una persona con cui avete un flirt potrebbe mettervi dei limiti e la mollerete al suo destino. Fate bene!

Oroscopo 28 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Familiari o amici, oggi potrebbero chiedere dei favori e alcuni sapranno bene quali corde toccare per ottenere ciò che vogliono. Non permettete che il senso di colpa o altre emozioni negative prendano il sopravvento. Date una mano solo se lo desiderate e dite a voi stessi che lo state facendo perché lo volete e non per un senso del dovere! Amore: in coppia, un’innocente osservazione del partner vi darà molto fastidio. Evitate di reagire in modo eccessivo. Potrebbe essere proprio ciò che l’altro/a sta aspettando… Soli: siete disillusi, convinti che trovare l’amore vero sia una mission impossible! Ma è sicuro che avete davvero voglia di impegnarvi?

Oroscopo 28 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Le persone oggi vi rispetteranno e ammireranno più del solito! Sfruttate dunque le belle vibrazioni del transito Luna-Saturno per entrare in contatto con chi sapete può essere d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi di lavoro o di affari. Ottenere il loro sostegno vi sarà facile, bando dunque all’orgoglio poiché non riceverete dei “no”. Amore: in coppia, regna l’armonia il che non significa calma piatta. Con il partner c’è passione, le conversazioni sono interessanti, avete mille argomenti di cui parlare… Soli: con una persona che vi frequentate da tempo, c’è complicità, un legame speciale. Vorreste di più ma per dichiarare i vostri sentimenti preferite aspettare il momento giusto.

Oroscopo 28 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Lavoro o vita privata, cercate di essere consapevoli a chi dedicate il tempo e le energie e soprattutto evitate di abbassare la guardia nei confronti di chiunque in passato abbia tradito la vostra fiducia. Più in generale, tenete presente che è nel vostro interesse dubitare, mettere in discussione ciò che vi viene detto o che leggete! Amore: in coppia, se con il partner dovete risolvere alcuni problemi, oggi farete di tutto per andare oltre, trovare una soluzione. Soli: con una persona che conoscete, oggi noterete delle forti similitudini. Il che vi farà avvicinare in modo più intimo. Storia d’amore in vista…