Oroscopo 28 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 28 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 28 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avete la possibilità di rafforzare le relazioni, dare il via a conversazioni e contatti positivi e provare la bella sensazione di reciproco sostegno. Sarete attratti da persone che condividono le vostre stesse aspirazioni e con le quali potrete collaborare per raggiungere un obbiettivo. In ogni caso, per oggi evitate conflitti inutili, il braccio di ferro. Amore: in coppia, se siete in freddo troverete delle soluzioni. Sarete entrambi tolleranti e comprensivi. Soli: in programma c’è un incontro importante potrebbe trasformare la vostra visione dell’amore e dell’unione.

Oroscopo 28 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Meno pragmatici, meno concentrati sulle questioni di tipo pratico ed emergerà un lato più spirituale. Delle persone sarete inclini a vedere soltanto i lati positivi e a chiudere un occhio sui difetti, su qualche mancanza. Se di recente con qualcuno ci sono stati dei problemi, l’aspetto vi spingerà a perdonare e dimenticare. E farlo vi regalerà un senso di sollievo. Amore: in coppia, solo parole dolci, gesti teneri. Con il partner oggi è felicità allo stato puro! Soli: in programma c’è una nuova storia e l’accoglierete senza resisterete, vi lascerete andare alle emozioni.

Oroscopo 28 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste avere timore di affrontare alcune questioni importanti e il fatto scatenare frustrazione. Con Marte nel vostro segno che vi dota di coraggio, c’è la possibilità che vi sentiate pronti ad andare avanti con determinazione. E’ possibile, inoltre, che a bloccarvi sia il pensiero negativo. Sapete bene che meritate il meglio! Dopo aver fatto i primi passi sarà più facile. Amore: in coppia, punti di vista diversi rischiano di scatenare risentimento, conflitti e rimproveri. Del partner oggi vedrete solo i difetti. Soli: è una giornata in cui non penserete all’amore, trascorrerete del tempo con gli amici.

Oroscopo 28 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Dopo un periodo di frustrazione, oggi penserete che quando è troppo è troppo e arriverete a decidere che questa volta le cose saranno diverse. E direte sul serio! Questa grande determinazione vi permetterà di ottenere ottimi risultati. In precedenza non avete avuto fortuna? La musica cambia e presto volerete alto, raggiungerete la vetta! Amore: in coppia, ci sono disaccordi su questioni familiari o scelte di vita. Vorrete averla vinta voi ma non datelo per scontato… Soli: se desiderate nuovi incontri, dovete accettare gli inviti, uscire di casa e fare in modo di essere notati!

Oroscopo 28 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Scorpione evitate di ruggire tanto forte da causare rotture inutili. E’ probabile che in determinate situazioni sarete costretti a difendervi ma cercate di non parlare in modo brusco. Esaminate il modo in cui comunicate, anche sui social media, seppure dovesse solo trattarsi di conversazioni leggere e divertenti. Amore: in coppia, la dolce metà è pronta a viziarvi, a coccolarvi. Lasciatevi andare, abbracciatelo/a con passione! Soli: è la giornata ideale per mostrare il sex-appeal! Bando ai pensieri negativi. Conquisterete sicuramente un cuore.

Oroscopo 28 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Marte-Saturno vi dota di entusiasmo, di belle energie! Avete le idee chiare, sapete quale direzione imboccare, quali progetti fare per progredire, soprattutto nel lavoro e nella carriera. Se sentite di voler realizzare qualcosa di più è il momento di attingere al vostro talento! Avete la possibilità di farvi notare, di risplendere e ciò vi farà sentire ancor più realizzati. Amore: in coppia tutto va bene ma evitate che i problemi riguardanti altri familiari incidano negativamente sulla relazione. Soli: non è aria di incontri, ma a volerlo siete voi. L’intenzione è quella di stare per conto vostro.

Oroscopo 28 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Anche rispetto a progetti e piani che sembrano andare bene, siete esitanti, fate un passo avanti e due indietro. Sfruttate questo mercoledì per mettervi in pausa, riflettere e riesaminare. Alcuni approfondimenti potrebbero farvi ottenere una maggiore comprensione su come migliorare progetti e obbiettivi o qualsiasi cosa sulla quale stiate lavorando. Amore: in coppia: senso dell’umorismo, aperti al dialogo e potreste parlare di un importante progetto a due che rafforzerà la relazione. Soli: sicuramente non ve l’aspettate ma oggi nella vostra vita potrebbero entrare l’amore, la passione!

Oroscopo 28 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ la giornata ideale per affrontare quei problemi che da un po’ appesantiscono la vostra vita. Se con una persona avete bisogno di chiarire fatelo con determinazione e la diplomazia: vi consentono di essere fermi ma giusti. Al contempo, potreste “perdere la testa” per un’idea, qualcosa a cui sarà difficile resistere. Tentazione in vista! Amore: in coppia: potreste avere la sensazione che il partner non vi capisca e scatenare una discussione. Calma… Soli: un incontro online potrebbe essere annullato o rimandato. Un segnale che potrebbe essere la persona sbagliata.

Oroscopo 28 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete la splendida capacità di immaginare obbiettivi futuri ideali ma a volte è meglio posare arco e frecce così da poter riesaminare ciò a cui volete puntare. E’ il momento di rivedere aspirazioni e speranze per un futuro migliore. Quando avrete le idee chiare, cercate amici, conoscenti, gruppi che apprezzino il vostro obbiettivo e possano essere di supporto. Amore: in coppia: volete esprimere ciò che vi pesa ma non lo farete in modo diplomatico e ciò potrebbe creare malintesi e tensioni. Soli: non è giornata di conquiste e incontri. La tendenza odierna è quella di criticare tutto e tutti.

Oroscopo 28 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avete capito la necessità di cambiare il modo di comunicare sul posto di lavoro. Cercate di avere un approccio diverso, soprattutto se avete intenzione di parlare con il boss di una promozione o di un aumento di stipendio. Parlate con fermezza, certo, ma senza essere impulsivi o esprimervi in modo secco. Cià potrebbe scatenare delle tensioni. Amore: in coppia sono presenti tenerezza, passione, grande complicità. La relazione si trova di fronte a una nuova svolta! Soli: voglia di uscire, programmare un’attività diversa dal solito. Non esitate: può essere l’occasione per fare un incontro interessante.

Oroscopo 28 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’intervento di una persona influente è proprio ciò di cui potreste aver bisogno per fare vostra un’ottima opportunità o concludere un affare. Farete una buona impressione e l’altro/a sarà più che disposto/a a dare una mano. Tenete presente che l’opportunità è detto si ripresenti nel giro di breve tempo, dunque non dovete farvela scappare. Amore: il vostro bisogno d’affetto, di rassicurazioni oggi è smisurato al punto che rischiate di soffocare il partner! Soli: tante energie ma con la Luna in Scorpione la comunicazione non è al top. Calma dunque se una persona dovesse disdire un appuntamento all’ultimo minuto.

Oroscopo 28 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui siete auto-indulgenti ma non è necessariamente una cosa negativa anzi, esattamente il contrario! Avete voglia di trascorrere più tempo in buona compagnia o concedervi un trattamento benessere oppure dedicarvi al dolce far niente. E in effetti spezzare le solite abitudini quotidiane, la solita routine vi farà un gran bene! Amore: in coppia, cautela quando vi esprimete. Potreste dire qualcosa di cui in seguito pentirvi Soli: in programma c’è una storia molto coinvolgente. Il lato B: potrebbe trattarsi di una relazione clandestina. Evitate di cacciarvi nei guai…