Oroscopo 29 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

È un martedì in cui per il vostro segno è importante riprendere il controllo delle scelte che vorreste fare in questo momento. Evitate di dare il potere decisionale a qualcun altro solo perché fare le ricerche necessarie comporta troppo lavoro o perché la scelta potrebbe allontanare alcune persone. Dovete imboccare la strada che a voi sembra più giusta. Amore: in coppia, avete difficoltà a capire cosa volete. Emozioni e sentimenti si mescolano, l’equilibrio non è facile da trovare. Calmatevi, alla lunga è stancante! Soli: se in programma c’è un incontro, prendete tutte le consuete precauzioni, Le emozioni non sono facili da gestire per cui cercate di essere il più imparziali possibile, sia nelle parole che nell’atteggiamento.

Oroscopo 29 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Avete buone ragioni per vedere la vostra vita in modo positivo dunque per oggi evitate di concentrarvi solo sulle cose negative. Fermatevi, esaminate la situazione e capirete che è in arrivo un nuovo inizio! In questo momento accettando di aggiungere un pizzico di rischio sicuramente intraprenderete un percorso entusiasmante. Amore: in coppia, potreste avere l’impressione di aver perso la scintilla nel cuore del partner. Sprofondare nella tristezza non risolverà nulla, fatevi belli/e e affascinatelo/a! Soli: avete bisogno di capire alcune cose a livello relazionale. Fate un passo indietro e concedetevi un momento di silenzio per riflettere.

Oroscopo 29 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Anche se l’idea non vi piace, collaborare con qualcuno potrebbe rivelarsi un’esperienza estremamente gratificante, soprattutto se vi concentrerete su ciò che l’altro offre al progetto o all’attività da svolgere. Potrebbero esserci uno o due battibecchi ma mettendo da parte il vostro ego, capirete che ciò che presenta è innovativo e intelligente. Amore: in coppia, la routine vi sembra insopportabile e programmerete un prossimo fine settimana romantico. Il partner ne sarà felice, ammirerà il vostro senso dell’organizzazione e vi seguirà con fiducia. Soli: l’idea di affrontare il rientro da soli vi deprime un po’ per cui avete intenzione di conquistare un cuore. E ci riuscirete!

Oroscopo 29 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

In questo momento i pianeti vi stimolano a raggiungere obbiettivi sempre più grandi e migliori, soprattutto se vi sentite limitati nel lavoro o nella routine. Ciò può manifestarsi con irrequietezza e desiderio di trovare nuovi sbocchi e canali per le proprie capacità. Tenete presente che qualsiasi decisione prenderete rappresenterà una svolta. Amore: in coppia, la relazione sta gradualmente evolvendo verso orizzonti più chiari. Con il partner le reciproche ambizioni sono alte e c’è un clima di fiducia e armonia. Soli: un flirt sta crescendo, indipendentemente da quanto apprezzate la vostra libertà. Il problema? Nessuna voglia di proiettarvi nel futuro, preferite divertirvi.

Oroscopo 29 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Presi dalla ricerca del successo professionale, rischiate di dare per scontata la presenza delle persone care. Nel lavoro vi siete imposti ma a quale prezzo? Con la dissonanza Luna-Giove è la giornata giusta per mostrare il vostro affetto a chi è sempre accanto a voi, vi supporta nella buona e nella cattiva sorte. Dite quanto apprezzate il loro sostegno. Amore: in coppia, siete pieni di energie, scatenati nell’eros e qui sarete molto, molto esigenti… Soli: se non riuscirete a conquistare un cuore potreste sentirvi un po’ frustrato. Anche voi avete bisogno di abbracci… Allora, muovetevi!

Oroscopo 29 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nel lavoro potreste essere costretti ad adattarvi a un nuovo metodo ma visto che in questo momento siete più determinati che mai, anche se vi troverete di fronte ad alcuni ostacoli, li considererete piccoli contrattempi e poi andrete avanti a tutto gas. In ogni caso concentratevi e al primo segnale di difficoltà elaborate il vostro piano di attacco. Amore: in coppia, rischiate di interpretare un po’ troppo velocemente le intenzioni del partner, penserete che voglia impedirvi di realizzare i vostri desideri od obbiettivi. Non esagerate e parlatene sinceramente. Soli: potrebbero esserci dei colpi di scena, ad esempio il ritorno di un/a ex o dare il via a una storia d’amore che in passato per varie ragioni non avevate potuto concretizzare.

Oroscopo 29 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mantenere un equilibrio emotivo riguardo a una questione familiare potrebbe essere difficile, ma solo se non siete sicuri quale sia il vostro ruolo nella situazione. Ci sono momenti, e lo sapete bene, in cui la risolutezza non è il vostro forte e oggi potrebbe essere uno di questi. Evitate di riflettere troppo e seguite invece l’istinto. Amore: in coppia, lascerete le preoccupazioni quotidiane dietro la porta e vi dedicherete ai sentimenti che vi uniscono alla dolce metà. Mostrerete il più bel sorriso per attirarlo/a tra le lenzuola… Soli: invierete un sms a una persona che vi attrae e incrocerete le dita. Non c’è bisogno anzi, ricaricate il telefono poiché passerete ore a chiacchierare di tutto e di amore.

Oroscopo 29 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna-Giove potreste essere spinti a credere che siete in grado di gestire da soli qualsiasi cosa ma probabilmente non è così, è un atteggiamento poco realistico. Evitate dunque che l’orgoglio ostacoli il raggiungimento dei risultati. Nel chiedere una mano non c’è nulla di male e oltretutto vi permette di non stressarvi! Amore: in coppia, un po’ nervosi a causa di alcuni cambiamenti: un imprevisto o un progetto che ritarda. Con il partner non saprete più come muovervi, sarete molto indecisi. Soli: evitate di correre dei rischi ed entrate invece in contatto con i vostri desideri più profondi.

Oroscopo 29 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui siete produttivi al massimo, pronti a rimboccare le maniche e mettere ordine dove pensate regni il caos. Tuttavia con la dissonanza Luna-Giove attenzione a fare il passo più lungo della gamba. Scrivete un elenco di cose svolgere, stabilendo delle priorità e poi procedete a un ritmo sano, senza stancarvi inutilmente. Amore: in coppia, se con il partner siete un po’ in freddo, non potrete fare a meno di provocarlo/a. Rilassatevi! Soli: per oggi evitate di rivolgere l’attenzione alla vita amorosa: i possibili incontri non sono alla vostra altezza.

Oroscopo 29 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Acquario sosta nel vostro settore delle finanze e le questioni di denaro saranno una delle vostre preoccupazioni principali. Niente di grave ma rischiate di esagerare!Certo se si tratta di una somma più grande di quanto pensavate, è comprensibile che occupi i vostri pensieri. Forse vi permetterebbe di acquistare qualcosa che sognate. Amore: in coppia, cercherete dei modi per rafforzare ulteriormente la relazione e sembra che si stia profilando un grande progetto. Avete bisogno di stabilità e oggi la troverete! Soli: aspettate dei segnali che tardano ad arrivare. Ma non è che siete un po’ troppo esigenti? Imparate a sfruttare i piccoli momenti piacevoli!

Oroscopo 29 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se un problema con una persona vi infastidisce, fare finta di niente potrebbe scatenare parecchie tensioni interiori. Probabilmente non volete arrivare a una discussione accesa ma potete pur sempre affrontare la questione in modo diplomatico. Date il via a una conversazione e scoprirete che il semplice fatto di parlarne vi farà sentire meglio. Amore: in coppia, la sensazione che ci sia poca armonia nella relazione vi spingerà a chiedere cosa c’è che non va. Sarete pronti ad ascoltare e parlarne così da trovare l’accordo. Tuttavia potreste pensare che il partner vi nasconda qualcosa… Soli: il vostro status vi piace, state bene in compagnia degli amici o per conto vostro, per ora non avvertite la necessità di imbarcarvi in una storia.

Oroscopo 29 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Evitate di prendere decisioni affrettate: con la dissonanza Luna-Giove rallentate così da poter cogliere tutti i dettagli. E’ la parte che meno vi piace in un progetto ma vi risparmierà alcuni errori costosi. Non è il momento di prendere con leggerezza delle scorciatoie: un passo lento e costante alla volta vi farà raggiungere il traguardo! Amore: in coppia, le vibrazioni planetarie della giornata fanno arrivare belle soddisfazioni nella relazione. Mercurio vi permette di comunicare in modo positivo. Con la dolce metà correggete il tiro, c’è complicità. Soli: vedete la fine del tunnel, state facendo tabula rasa del passato, si profilano nuovi incontri. Per oggi prima di dare il via a una relazione preferite flirtare a tutto campo.