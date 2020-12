Oroscopo 29 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di martedì 29 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (un positivo scambio di idee) e Pesci (stabilite dei limiti).

Oroscopo 29 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): aiuto e supporto dalle persone care

Oroscopo Cancro umore

Potreste ottenere aiuto e supporto da chi vi circonda e anche sentire belle energie, e la cosa positiva è che sarà un fatto reciproco. Le conversazioni odierne vi faranno un gran bene! L’oroscopo tuttavia annuncia che nel caso doveste conoscere una persona non concedete immediatamente la vostra fiducia, non lasciatevi ingannare dalle apparenze.

Finché non approfondirete la conoscenza, evitate di credere a tutto ciò che vi dirà. Nel lavoro, mantenete il controllo delle emozioni, evitate discussioni animate e conflitti con i colleghi.

Oroscopo Cancro 29 Dicembre 2020: come va l’amore?

In coppia: voglia di stare in famiglia, sentirvi al sicuro in compagnia del partner, coccolarvi a vicenda.

Soli: la ricerca dell’amore potrebbe diventare febbrile. Calma una storia arriverà a tempo debito.

Oroscopo 29 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un positivo scambio di idee

Oroscopo Scorpione umore

Sole e Mercurio in Capricorno annunciano una giornata vivace, c’è uno scambio di idee positivo e condividete informazioni. L’intuito è al top, segnala l’oroscopo, e capite i pensieri degli altri prima ancora che li esprimano, istintivamente saprete quali sono i lo piani o le motivazioni.

Potreste percepire cosa sta accadendo e adattare i vostri piani di conseguenza. Il che vi mette in una posizione di vantaggio. In ogni caso, data la dissonanza Venere-Nettuno occhi aperti su un oggetto a cui tenete: rischiate di perderlo o che qualcuno ve lo rubi.

Oroscopo Scorpione amore

In coppia: circola un po’ di tensione ma non riuscirete a esprimere ciò che provate. In ogni caso, entrambi vorrete evitare i conflitti.

Soli: non avete la sicurezza necessaria per tentare un approccio con chi vi attrae. Per oggi, resterete dietro le quinte.

Oroscopo 29 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo): stabilire dei limiti

Oroscopo Pesci umore

La dissonanza Venere-Nettuno vi rende spugne che assorbono lo stato d’animo di chi vi circonda. Evitate di rimanere coinvolti in qualche dramma che non vi riguarda. Siate comprensivi ma non fatevi risucchiare al punto da soffrire anche voi. Stabilite dei limiti così da essere più produttivi.

Nel lavoro, se dovessero chiedervi una mano sarete pronti a offrirla di corsa ma, annuncia l’oroscopo, anche qui evitate che i colleghi approfittino nella vostra disponibilità. Infine se avete una dipendenza, è arrivato il momento di fare uno sforzo ed eliminarla.

Oroscopo Pesci amore

In coppia: nel tentativo di distrarvi, potreste trascorrere parecchio tempo conversando con gli amici. E il partner?

Soli: non è giornata d’incontri, avete la testa altrove. Con le dissonanze odierne, oltretutto, rischiate di prendere un abbaglio.

