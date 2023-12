L’oroscopo del 29 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 29 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 29 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere entra in Sagittario, sosterà fino al 23 gennaio, accende il desiderio di dare il via a progetti, hobby, divertimento con persone nuove ed entusiasmanti. È il transito ideale per esprimere il vostro affetto ad amici e famigliari con sicurezza e ottimismo. Avete inoltre una visione completa della vostra situazione e ciò è d’aiuto a fare delle scelte e a prendere le decisioni migliori. Vi sentite più forti, potete superare quelle insicurezze che probabilmente vi hanno impedito di fare ciò che avete sempre desiderato. Per fare passi avanti nella carriera, sarete pronti a investire in nuove opportunità. Amore: in coppia, Venere inaugura nella relazione un nuovo capitolo. Organizzate una seconda luna di miele. Soli: possibilità romantiche fuori dalla vostra zona di comfort o persino della città. Se incontrate una persona che vi attrae. la distanza non deve diventare un ostacolo.

Oroscopo 29 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere in Sagittario, fino al 23 gennaio, al vostro segno parla di trasformazione potreste essere spinti a mollare quelle situazioni che non funzionano più e nelle prossime settimane questa tendenza sarà accentuata. E’ ora di fare il passo successivo verso un futuro più appagante: eliminare il vecchio e accogliere con entusiasmo il nuovo. Se avete intenzione, nel lavoro, di ampliare il raggio d’azione, grazie alle vibrazioni di questo transito avrete la possibilità di ottenere nuove collaborazioni e firmare contratti che vi porteranno al successo. Non è escluso che arrivi il rimborso di una somma. Amore: in coppia, i momenti di intimità saranno più intensi e la passione rinasce o diventa sempre più forte. In vostra compagnia, il partner prova un profondo benessere. Soli: con una persona potrebbe scattare un’attrazione irresistibile. E’ probabile che l’altro/a faccia sul serio.

Oroscopo 29 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere in Sagittario fino al 23 gennaio sosta nel vostro settore delle relazioni: che si tratti di lavoro, d’affari o vita personale è il momento di seguire la voce del cuore e non quella della razionalità: state pur certi che non vi porterà fuori strada. Avrete voglia di collaborare e cooperare con gli altri per realizzare parecchie cose, soprattutto se riguardano quelle che potrebbero far progredire la vostra vita. Con questo transito l’armonia sarà la priorità: avrete la possibilità di migliorare le relazioni, trovare dei compromessi, firmare accordi, contratti e concludere con successo eventuali trattative. Amore: in coppia, che si tratti di convivenza, di pronunciare il dolce sì o di accendere un mutuo, non riflettere troppo a lungo o potreste perdere un’occasione! Soli: Questo venerdì gli incontri sono favoriti: approfittatene per lanciare qualche amo e fare una conquista romantica.

Oroscopo 29 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con l’arrivo di Venere in Sagittario, pensate prima di tutto a voi stessi, al vostro benessere. Fino al 23 gennaio cercate di stabilire una nuova abitudine, dare il via a un programma quotidiano mirato a mantenere una buona forma psicofisica. Il pianeta annuncia al vostro segno che potreste sentirvi pronti a mollare un lavoro che sembra abbia ormai fatto il suo tempo e accettare una nuova offerta più aderente al vostro talento. Se invece siete soddisfatti, la tendenza sarà quella di introdurre ancora più armonia nell’ambiente di lavoro e, più in generale, nel vostro quotidiano. Amore: in coppia, molto espansivi nei confronti del partner, esprimerete i sentimenti con grande slancio. Gran ritorno della tenerezza. Soli: vi state innamorando velocemente e il flirt è iniziato da poco? A voi capire. In ogni caso, seppure fugace, è sempre bello godere del presente.

Oroscopo 29 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere in Sagittario, fino al 23 gennaio, accentua il vostro fascino, il magnetismo, e non è escluso che in questo periodo sarete spinti a cambiare il look, fare acquisti per migliorare l’immagine. Saprete scovare capi di abbigliamento a un buon prezzo e a garantirvi il meglio! Consiglio astrale: per oggi e domani, evitate di largheggiare nelle spese. Al contempo è un ottimo momento per progredire, prendere decisioni importanti che andranno a vostro vantaggio. Nel corso del transito, vorrete vivere in un’atmosfera all’insegna della leggerezza, darete più spazio al divertimento. Amore: in coppia, nel timore che la relazione si impantani nella routine, deciderete di agire. Al partner proporrete nuove “attività” sia nel quotidiano che nella privacy. Successo garantito. Soli: ad attendervi si sono quattro settimane all’insegna della passione. Sfruttatele al massimo!

Oroscopo 29 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere in Sagittario fino al 23 gennaio sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Potreste aver voglia di introdurre nel vostro nido qualche mobile o oggetto che vi regali maggiore comfort, anche sul piano estetico. Non è escluso che abbiate in mente una ristrutturazione o persino un cambiamento di abitazione. In entrambi i i casi, evitate di mettervi sotto pressione, prendete tutto calma. Con questo transito, di sicuro vorrete avere accanto le persone a cui volete bene, sarete molto protettivi, la tendenza sarà quella di vivere in armonia in un’atmosfera calda e affettuosa. Amore: in coppia, molto romantici, avete voglia di rendere ancora più stabile la relazione, fare progetti per il prossimo futuro così da rafforzare il legame. Soli: Venere rappresenta un invito a uscire e a forzare il destino. Un incontro è possibile ma solo se ci mettete un po’ del vostro.

Oroscopo 29 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Da oggi e fino al 23 gennaio, Venere – vostro pianeta governatore – entra in Sagittario e punta i riflettori sul vostro settore delle amicizie. Avrete la possibilità di stringere nuove relazioni, rafforzare quelle avete già o incontrare ex compagni di scuola o persone che non vedete da tempo e scoprire che il legame è sempre vivo. In generale, è un ottimo momento per organizzare riunioni e movimentare piacevolmente la vita sociale. Cambiare atteggiamento mentale può inoltre permettervi di prendere delle decisioni che porteranno a sviluppi gratificanti, anche nel lavoro. Amore: in coppia, è un cocktail di amore e passione ma con un pizzico di sfida. Evitate i conflitti, optate per il dialogo. Il vostro fascino è irresistibile, approfittatene. Soli: che si tratti di incontri di persona o su un app di appuntamenti, il semaforo è verde! E ne farete di conquiste…

Oroscopo 29 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fino al 23 gennaio, Venere in Sagittario sosta nel vostro settore delle finanze. Grazie al transito, se a causa dei regali di Natale avete mandato all’aria il budget avete le possibilità di riprendere in mano il timone della situazione. Potreste aver voglia di concedervi qualche piccolo lusso: in questo caso per concedervelo, la soluzione è quella di iniziare a risparmiare. Concentratevi sul modo per aumentare le entrate. Ad esempio, socializzare nelle cerchie giuste e scovare nuove opportunità di lavoro oppure chi vi darà il supporto per realizzare un progetto che avete in mente. Amore: in coppia, dolcezza e sensualità. Le manifestazioni d’affetto saranno all’ordine del giorno e con il partner vi amate come il primo giorno. Soli: Venere favorisce gli incontri dunque occhi aperti, l’anima gemella è molto più vicina a voi di quanto pensiate. Potreste dare il via a una storia d’amore con una persona che conoscerete in modo quasi magico.

Oroscopo 29 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere entra nel vostro segno, sosterà fino al 23 gennaio, e accentua il fascino, il magnetismo. Trasmettete splendide vibrazioni e lavoro o vita privata sarete gentili, pieni di buone intenzioni e chi vi circonda vi stimerà, vi apprezzerà. In questo periodo le amicizie di sempre saranno al top ma avrete la possibilità di stringerne delle nuove. Ovunque porterete un raggio di sole! Potreste essere consapevoli di dover cambiare alcune aree della vostra vita, avvertire il bisogno di concedervi più tempo libero dal lavoro per godervi il quotidiano ed essere più presenti con le persone care. Amore: in coppia, mostrate i sentimenti! Non è necessario assumere un poeta per dichiarare il vostro amore. Anche un piccolo gesto può avere un grande impatto. Soli: più affascinanti che mai, un incontro passionale potrebbe stuzzicare la vostra curiosità. Non è escluso che un amico diventi un amante.

Oroscopo 29 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 23 gennaio, Venere in Sagittario, sosterà alle spalle del vostro segno: riguardo alle relazioni di lavoro o personali, è tempo di togliere gli occhiali con le lenti rosa. osservarle con occhio critico e decidere quali mantenere nella vostra vita e quali invece, lasciare alle spalle. Concedetevi una pausa: essere un po’ contemplativi vi gratificherà. Il tempo trascorso in relativa solitudine sarà prezioso. E quando il pianeta, dal 24 gennaio entrerà nel vostro segno, punterete in alto, cogliere al volo qualsiasi opportunità che vi permetta di mostrare il vostro talento. Amore: in coppia, se avete discusso, Venere aiuta ad allentare le tensioni e a risolvere. Una conversazione sincera vi permetterà di andare oltre. Soli: con una persona, occhio a stabilire delle dinamiche di dipendenza. Se date tanto al punto da farvi male, fate un gigantesco passo indietro.

Oroscopo 29 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere sbarca in Sagittario, sosterà fino al 23 gennaio: il pianeta vi regala fascino, trasmettete una bella energia e attirate l’attenzione in modo positivo. Sono settimane fantastiche per le amicizie di sempre o nuove: potranno contare su di voi e viceversa. E’ un periodo all’insegna della solidarietà, del sostegno e della comprensione. In generale, la vita sociale sarà molto dinamica, riceverete e lancerete inviti molto piacevoli Su un altro piano: il transito rappresenta un’opportunità per concretizzare un progetto o raggiungere un obbiettivo a cui pensate da tempo. Amore: in coppia, un’atmosfera amorevole e la passione vi permetteranno di vivere momenti intimi molto sensuali. Soli: in attesa dell’anima gemella? Venere in Sagittario promette molte opportunità di incontro soprattutto nella vita sociale. Siate dunque attenti e disponibili all’arrivo di una storia d’amore.

Oroscopo 29 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere in Sagittario, fino al 23 gennaio, nel lavoro, nella carriera vi rende più ambiziosi, vi permette inoltre di sviluppare un progetto innovativo. Più in generale, avete la possibilità di ottenere ottimi risultati, raggiungere il successo nel lavoro o nella vita personale. Sarete orgogliosi di voi stessi! Nei prossimi giorni punterete in alto e farete passi da gigante: ciò vi consentirà anche di aumentare le entrate. Ma non solo, col fascino di cui siete dotati farete colpo sulle persone giuste. Amore: in coppia, con il partner guardate avanti e allineate i vostri obiettivi a lungo termine. Conversazioni che grazie a Venere non saranno stressanti ma stimolanti! Soli: è sul posto di lavoro che potrebbe nascere una storia d’amore. Tuttavia accertatevi se la relazione sia o meno un problema per la vostra posizione.