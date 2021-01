Oroscopo 29 gennaio 2021: previsioni oggi e oroscopo del giorno 29 gennaio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di venerdì 29 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (energie positive) e Pesci (un’iniezione di fiducia).

Oroscopo del 29 gennaio, gli astri dicono al Cancro che è una giornata ricca di energie positive e al Pesci che riceverà un’iniezione di fiducia.

Oroscopo 29 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): giornata ricca di energie positive

Oroscopo Cancro 29 gennaio: umore

La Luna si oppone a Mercurio e l’aspetto parla di finanze. Potreste pensare a qualche acquisto che sembra un po’ fuori dalla vostra portata. Ma è davvero così? L’oroscopo annuncia che è una giornata ricca di energie positive e vi incoraggia ad avere fiducia, coraggio nell’inseguire un sogno.

E il buon consiglio di una persona sarà d’aiuto, vi darà il supporto di cui avete bisogno. Non è escluso che l’odierna congiunzione Sole-Giove in Acquario vi metta in grado di concludere un buon affare.

Oroscopo Cancro 29 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: la routine, le abitudini quotidiane potrebbero essere causa di discordia. Perché allora non vi date una mossa?

Soli: la ricerca di una storia d’amore rischia di diventare un dramma. Più leggerezza e distacco!

Oroscopo 29 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): evitate di agire in fretta

Oroscopo Scorpione 29 gennaio: umore

La congiunzione Sole-Giove in Acquario sosta nel vostro settore della famiglia, della casa e può essere che se avete intenzione di traslocare, troverete l’abitazione che considerate ideale. L’oroscopo annuncia che non dovete precipitarvi ma controllare bene così da scovare eventuali problemi e capire se è il caso di fare dei lavori di ristrutturazione.

Lavori che tuttavia potrebbero riguardare la casa in cui vivete e anche in questo caso dovete evitare di agire in fretta. Con Mercurio che sta per tornare in moto retrogrado, potreste infatti cambiare qualche idea.

Oroscopo Scorpione 29 gennaio: amore

In coppia: soddisfatti di aver fatto qualche sforzo in più in un periodo difficile. Parlatene con dolcezza al partner.

Soli: la solitudine oggi vi pesa parecchio e potreste sentirvi frustrati. State in compagnia di chi saprà distrarvi.

Oroscopo 29 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un’iniezione di fiducia

Oroscopo Pesci 29 gennaio: umore

Un’iniezione di fiducia riguardo al futuro potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno per sentirvi meglio in vari settori della vostra vita. E sicuramente oggi sentirete che la situazione sta cambiando in meglio, vivrete un cambiamento, un rinnovamento in particolare nel lavoro.

L’oroscopo annuncia che oggi vi ritroverete al centro della scena, probabilmente ciò è dovuto a qualche successo recente. Accettate dunque i complimenti, gli elogi che arrivano. Sono meritati e oltretutto vedrete che vi faranno un gran bene. Doperanno la vostra autostima.

Oroscopo Pesci 29 gennaio: amore

In coppia:i sentimenti sono forti ma avete voglia di maggiore passione. E troverete il modo per far vibrare il partner.

Soli: dopo aver esitato potreste decidere di iscrivervi a un sito di incontri. Cosa avete da perdere? Nulla, solo un po’ di tempo.

