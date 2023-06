L’oroscopo del 29 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 29 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 29 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se con un familiare ci sono dei problemi oggi andrete al sodo così da risolvere. Capirete la vera ragione del suo comportamento e sarete pronti a stabilire dei limiti, anche se l’altro potrebbe avere obiezioni. Al contempo avrete un approccio pratico anche alle questioni domestiche, siete spinti ad affrontare quei problemi che di solito preferite evitare o rimandare. Amore: in coppia, le decisioni vanno prese d’accordo con il partner e non rispettare questa regola è come voler andare avanti su un piede solo. E’ questo che volete? Soli: Single, applicare in una nuova relazione le vostre vecchie modalità sarebbe sciocco, non funzionerebbero.

Oroscopo 29 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Anche se avete avuto delle battute d’arresto, oggi sarete più ottimisti e intenzionati a fare dei progressi. Potrebbero esserci ancora dei problemi da risolvere ma pensando ai prossimi sviluppi entusiasmanti li ignorerete. Il buonumore potrebbe anche essere dovuto alla presenza degli amici cari che vi sostengono e vi spronano. Amore: in coppia, potrebbe essere necessaria una piccola messa a punto, modifiche essenziali per il buon funzionamento della relazione. Soli: tendenza a passare da un flirt all’altro ma dopotutto con il vostro status potete permettervelo. E’ una giornata piacevole, con incontri entusiasmanti.

Oroscopo 29 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se avete rimandato una decisione riguardante un problema di denaro o di lavoro, nei prossimi giorni sarete pronti a prenderla. Per trovare una via d’uscita farete leva sul vostro buon senso e grazie al buon aspetto Mercurio-Saturno che si tratti di un piano che metterete in atto o di un’opportunità che coglierete riuscirete a stabilizzare la situazione. Amore: in coppia, invece di criticare la relazione dalla mattina alla sera, chiedetevi cosa potete fare per mantenere l’armonia. Aprite un dialogo positivo, anzi costruttivo. Soli: se state vivendo una relazione aperta, uno vorrebbe parlare del futuro mentre l’altro preferirebbe vivere alla giornata. E’ arrivato il momento di parlare delle reciproche aspettative.

Oroscopo 29 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Le persone e le situazioni oggi potrebbero essere un po’ complicate, sembra che ovunque ci sia una disputa o un ostacolo da affrontare. Concentratevi sul vostro percorso, su quanto dovete fare: è quello che deve interessarvi. Forse dovrete mettere delle barriere ma sarà inevitabile per mantenere un equilibrio. Amore: in coppia, un po’ critici nei confronti del partner ma dovreste guardare tutte le attenzioni che che vi dà quotidianamente. Scoprirete che sono tante… Soli: avete voglia di vivere nuove avventure e Venere vi aiuta a chiudere con la solitudine .E’ una giornata favorevole agli incontri.

Oroscopo 29 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Che siate felici o arrabbiati, oggi vi sarà difficile reprimere le emozioni. L’ipersensibilità vi fa entrare direttamente in contatto con ciò che sentite come positivo o negativo, potreste parlare in lungo e in largo di ciò che provate e il modo in cui lo gestirete potrebbe influire su alcuni legami stretti, dunque prima di parlare, riflettete. Amore: in coppia, la vita a due a volte è fatta di concessioni e ne state già facendo un bel po’. Oggi sarete voi a chiedere un favore e lo fare in modo irreprensibile ma non è detto che il partner cederà alle vostre aspettative. Soli: per conquistare cambierete i vostri metodi di approccio. Vi sentite super motivati e farete sicuramente centro!

Oroscopo 29 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un giovedì in cui dovete tenere sotto controllo le emozioni negative così da evitare che prendano il sopravvento. Anche perché, lavoro o vita personale, è probabile che dovrete far fronte ad alcune conversazioni complicate e anche se si tratterà di cose senza reale importanza rischiate di trasformarle in un dramma. Amore: in coppia, le tensioni o la rabbia possono emergere in qualsiasi momento. L’atmosfera non è serena, c’è aria di tempesta, forse a causa della reciproca insoddisfazione. Parlarne sinceramente potrebbe essere una mossa saggia. Soli: diffidenti, oggi non sembrate disposti a stringere nuove conoscenze. Eppure una persona può essere piacevole, dunque non chiudete la porta. Accettate gli inviti, non si sa mai cosa potrebbe accadere.

Oroscopo 29 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Evitate di mettervi sotto pressione e prendete in considerazione l’idea di concedervi una breve pausa per entrare in contatto con la natura, soprattutto se vi sentite sbilanciati. Se, inoltre, con una persona siete in disaccordo, anziché dare il via a un braccio di ferro per imporvi, essere testardi, date la priorità al compromesso. Amore: in coppia, accanto al partner troverete il conforto di cui avete tanto bisogno. La fiducia e il romanticismo saranno i due pilastri principali della felicità di entrambi. Soli: una cotta, il romanticismo e i brividi della passione arriveranno improvvisamente e vivrete un’avventura emozionante. Non sarete in grado di resistere a una persona con cui avrete molte affinità.

Oroscopo 29 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Che gli altri vi accusino ingiustamente o vi fraintendano, oggi un conflitto potrebbe essere inevitabile per cui cercate di mantenere la calma. In ogni caso se invece capite di aver commesso un errore anziché mettervi sulla difensiva, ammettete la responsabilità anche se la cosa potrebbe essere difficile da digerire. Amore: in coppia, nella relazione desiderate calma e serenità. Il partner vi sostiene totalmente e insieme pianificate nuovi progetti. Superate qualsiasi difficoltà e andate avanti con la forza del vostro amore. Soli: se avete un flirt sentite di non poter controllare la situazione, con l’altro ci sono problemi che impediscono il dialogo. Con la scusa di preoccupazioni di lavoro, state un po’ per conto vostro.

Oroscopo 29 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Per oggi, cercate di mantenere un atteggiamento discreto e di rimanere dietro le quinte senza farvi notare. Anche se qualcosa dovesse infastidirvi anziché agire o reagire per oggi prendete il tempo per riflettere, anche se è una questione di poca importanza. Aspettare è nel vostro interesse e domani capirete che è stato giusto. Amore: in coppia, gli ultimi tempi sono stati estenuanti e sentite la vostra fragilità. Ma alla fine, non è negativo: le prove rafforzano sia voi che il rapporto con il partner, che sta diventando ogni giorno più forte. Soli: state un passo avanti a tutti, dunque negli affari di cuore cosa aspettate a lanciarvi? Cercate di capire cosa volete veramente.

Oroscopo 29 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Alcune situazioni che vivrete, nel lavoro o nella vita personale, vi renderanno entusiasti, persino euforici! Il che vi permetterà di allentare la pressione, mollare ciò che vi appesantisce e passare a cose nuove. E quando siete in questo stato di grazia, nulla può fermarvi. Godetevi dunque la vita senza porvi problemi inutili! Amore: in coppia, pieni di buone intenzioni e la comunicazione sarà il momento clou della giornata. Le conversazioni con il partner saranno piacevoli e costruttive. Soli: in sintonia con chi vi circonda e sarete molto tentati di rivelare i vostri sentimenti a chi vi attrae. E’ il momento di fare un tentativo. Cosa avete da perdere?

Oroscopo 29 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Chi vi circonda, lavoro o vita privata, oggi vi subisserà di richieste e il fatto innervosirvi ma ricordate che niente vi obbliga di dire sì a tutto, anche se qualcuno inevitabilmente si offenderà. Concentratevi invece sul relax, sul benessere personale. praticate esercizio fisico così da rigenerare le energie: ne avete bisogno. Amore: in coppia, con il partner farete ampio uso dell’ironia e potrebbe offendersi. Cercate di mostrare tenerezza e la dolce metà si lancerà tra le vostre braccia. Soli: avete intenzione di conquistare e sfrutterete il vostro fascino. Attenzione a non esagerare con le belle parole dette solo per fare colpo: non tutti si lasceranno abbindolare. Per cui la carta vincente è la sincerità.

Oroscopo 29 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste essere indignati, giustamente, per una situazione di lavoro o personale ma prima di scatenare un putiferio riflettete sulle conseguenze. Oggi potreste non essere gentili, comprensivi come al solito, siete poco tolleranti nei confronti dei giochetti di alcune persone. Sta a voi decidere come muovervi per risolvere la situazione. Amore: in coppia, con il partner c’è grande intesa e parlate di progetti futuri. Nella relazione c’è un nuovo slancio e la felicità è al top! Siete entrambi appagati. Soli: desiderate il romanticismo, una grande storia d’amore. E oggi è possibile, la situazione cambia, gli incontri sono positivi.