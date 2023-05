L’oroscopo del 29 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 29 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 29 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Esprimere le vostre idee, le opinioni potrebbero avere un impatto più forte di quanto pensiate. Una persona con voi potrebbe stringere un legame d’amicizia proprio in base alla forza delle vostre convinzioni e alla grande esperienza, che considererà preziose. La presenza di Giove in Toro rivela quanto avete da offrire e quanto siano inestimabili le vostre capacità. Amore: in coppia, è un’ottima giornata per mettere ordine anche nella relazione che, probabilmente, ha bisogno di un po’ di pulizia. Mettete le carte in tavola e parlatene con dolcezza. Soli: dopo aver dato buca, una persona vi manderà un sms che eliminerete senza nemmeno averlo letto. Ma ciò sottolineerà comunque la pesantezza della solitudine.

Oroscopo 29 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Motivati, determinati, impegnarvi in qualcosa di produttivo, grande o piccolo che sia, è ciò che oggi vi soddisferà di più. Potrebbe trattarsi di una questione o di un progetto riguardante la casa, il lavoro o la famiglia ed è un ottimo momento per mettere ordine in una situazione. Vi concentrerete sulle priorità e risolverete problemi o correggerete eventuali errori. Amore: in coppia, dite a voi stessi che avete superato un momento pesante. Il partner riuscirà a farvi sorridere di nuovo. Lasciatevi andare, coccolatevi a vicenda. Soli: incontri e conversazioni promettenti. Evitate che le paure prendano il sopravvento: sapete bene che non mettono al riparo dal pericolo.

Oroscopo 29 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Un po’ di noia potrebbe spingere a lanciarvi allegramente nello shopping e spendere un bel po’ di soldi negli acquisti futili oppure potreste esagerare con cibi e bevande. Il che vi farà sentire meglio ma solo temporaneamente. Concedetevi dunque qualche gratificazione ma mantenendo sempre una certa prudenza. Amore: in coppia, siete grati alla dolce metà per aver tirato su il vostro morale attraverso parole rassicuranti e al contempo divertenti. Fa di tutto per vedervi sorridere! Soli: un po’ troppo impegnato con il lavoro, gli amici, la famiglia, insomma non siete realmente disponibili e chi vi corteggia lo sente.

Oroscopo 29 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Sommersi dalle richieste nel lavoro o nella vita personale? Parlate, comunicate il vostro stato d’animo. Se già siete appesantiti da impegni e compiti è il momento di stabilire dei confini con le persone interessate. E’ il momento di pensare a voi stessi, intervenire con fermezza e fare ciò che è meglio per il vostro benessere. Amore: in coppia, ci vorrà poco per far arrabbiare la dolce metà ma un bacio sistemerà tutto. Non parlerete più di un certo argomento con il partner ma sarà certo che non mollerete facilmente la questione. Soli: cercherete di capire con discrezione se una persona corrisponde l’attrazione. La risposta sarà un po’ formale ma vi farà sorridere. Vi lancerete anche se questo sarà un flirt temporaneo.

Oroscopo 29 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se con una persona, lavoro o vita personale, ci sono stati dei malintesi o discussioni, i passaggi odierni vi permettono di chiarire. Siete infatti più elastici e rilassati, disposti a mantenere l’armonia con chi vi circonda. Tuttavia, evitate di assumere il ruolo di pacieri nel caso una litigata non vi riguardi direttamente. Non è un vostro compito. Amore: in coppia, l’atmosfera del giorno privilegia un rapporto rassicurante alla passione ma avrà il potere di rafforzare la complicità. Soli: nulla vi sfugge, registrate alla velocità della luce ogni gesto e parola degli altri. Non perdete la spontaneità, chi vi corteggia potrebbe scappare.

Oroscopo 29 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni vi restituiscono la pace interiore e ciò vi permette anche di avere una visione chiara del vostro valore nell’ambito del lavoro. Visto che rispetto ai giorni scorsi oggi siete tranquilli avete la possibilità di riflettere e capire se nel lavoro le vostre competenze e capacità sono riconosciute anche a livello finanziario. Lo scambio dare-avere è equo oppure il compenso non è all’altezza? Amore: in coppia, con il partner affronterete degli argomenti che solitamente tenete per voi e parlarne vi farà sentire sollevati. Soli: oggi apprezzate il vostro status. Ed effettivamente, non potete negarlo, offre anche qualche vantaggio…

Oroscopo 29 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Anche se vi sentite pronti ad andare avanti con un progetto, soprattutto se è importante, potrebbe valere la pena fare una pausa e chiedere un parere: vi eviterà parecchie ore di tentativi o eventuali errori. Tuttavia, non limitatevi a chiedere solo a una persona ma ascoltate più opinioni e in seguito seguite l’istinto. Amore: in coppia, vi amate ma oggi potreste avere difficoltà a capirvi. Forse state chiedendo troppo? Le parole a volte non servono, bastano i gesti di tenerezza. Soli: se non cambiate idea sulla sincerità di chi vi corteggia rischiate di rimanere soli e senza risposte a dubbi e interrogativi. Fate un piccolo sforzo e l’amore vi verrà incontro.

Oroscopo 29 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Bilancia come puntualmente accade, indica che non siete dell’umore giusto per socializzare anzi, sarete abbastanza chiusi e riservati. E probabilmente fate bene: dedicatevi ad attività che vi consentano solitudine e relax, anche eventualmente per riflettere ed elaborare eventi ed emozioni recenti. Amore: in coppia, il partner vi ama ed è pronto a dare il suo sostegno in qualsiasi circostanza. Potrebbe anche farvi una dolce sorpresa, qualcosa che vi renderà felici. Soli: grazie a un progetto di lavoro conoscerete una persona. Non sarete indifferenti al suo fascino, sarete conquistati. Il vostro cuore batterà forte.

Oroscopo 29 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete intenzione di prendere cura del vostro benessere, praticare esercizio fisico e mollare le abitudini malsane ma Giove in Toro potrebbe spingere a godere un po’ troppo del comfort. Cosa farete? Potreste scoprire che frequentare un corso fitness di gruppo migliora la reciproca motivazione e vi permette di stringere nuove amicizie. Amore: in coppia, la dolce metà ha programmato una serata romantica. Dal momento che si prende cura di voi, non importa cosa sarà. Dimenticate le conversazioni troppo serie e buon divertimento! Soli: potreste avere un incontro sorprendente in un luogo che, a prima vista, non è proprio propizio all’amore…

Oroscopo 29 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste trovarvi di fronte a una questione delicata ma anziché agitarvi tenete presente che gli amici potrebbero offrire risposte a cui non avete pensato. Date dunque il via a qualche chiacchierata. Su un altro piano: alcuni ricordi piacevoli vi spingeranno a chiamare una persona. La telefonata potrebbe illuminare la giornata. Amore: in coppia, potrebbe esserci una discussione. Il partner ritiene che alcuni comportamenti o approcci devono essere modificati, ma voi la pensate in modo totalmente diverso. Soli: rifiutate qualsiasi forma di impegno, oggi non è una priorità. Preferite vivere relazioni intense e brevi, concentrarvi sulla carriera e sugli obiettivi personali.

Oroscopo 29 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Bilancia, la vostra settimana parte con il piede giusto, l’atmosfera è leggera, siete di buonumore anche perché riceverete dei riconoscimenti, gratificazioni per il lavoro svolto. E’ possibile, inoltre, che in preparazione ci sia un viaggio. Potrebbe non essere prossimamente, in ogni caso oggi inizierete a pianificare. Amore: in coppia, c’è il rilancio della passione, l’atmosfera con il partner è magica. In vista c’è una serata super. Soli: con la Luna in Bilancia, le possibilità di conquistare sono numerose. Uscite con gli amici o lanciate un invito alla persona che vi attrae! La risposta sarà positiva.

Oroscopo 29 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo

Guardare al futuro è più importante che soffermarsi sul passato: l’avete capito e oggi deciderete di lasciare alle spalle una determinata questione che rappresenta un fardello. E quando si molla veramente qualcosa ne deriva la sensazione di libertà, i livelli di energia aumentano e nulla può impedire di concentrarsi su altri progetti. Amore: in coppia, una conversazione sincera rimetterà in carreggiata la relazione e sarete di nuovo in sintonia. Dovrete comunque convincere la dolce metà su alcuni punti, ma non farete pressioni. Soli: vi fiderete dell’intuito e uscirete con una persona evitando di girare film, mantenere la razionalità. Ma dimenticherete immediatamente i buoni propositi.