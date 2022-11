L’oroscopo del 29 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 29 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 29 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Mercurio-Marte con i colleghi potrebbe esserci una divergenza d’opinioni ma anziché partire in quarta durante la conversazione, reagire con veemenza a ciò che dicono gli altri, prima di parlare contate fino a cento! Eviterete delle discussioni, peraltro inutili, ed eventualmente di offuscare la vostra immagine. Amore: in coppia, se il partner è nervoso, non punzecchiatelo, evitate scenate. Per oggi evitate litigate… Soli: con la dissonanza odierna, alla larga dagli incontri e conversazioni: la comunicazione non è il vostro forte…

Oroscopo 29 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Mercurio-Marte accentua la vostra determinazione a portare avanti un’idea riguardante il denaro. Considerando la concretezza del Toro vi muoverete verso l’opzione più ragionevole, il che potrebbe significare chiedere un aumento di stipendio o trovare un lavoro meglio pagato. Un impegno costante vi permetterà di ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia, prenderete le necessarie decisioni: se avete sbagliato chiederete scusa e ripartirete su basi più sane. Soli: deciderete di chiudere con un flirt che non vi dà nulla, E’ finito il tempo delle avventure effimere…!

Oroscopo 29 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Le conversazioni che oggi avrete con colleghi, clienti e il boss potrebbero essere un po’ più accese. Potrebbero fare un commento che a voi sembrerà una critica negativa e quella che era una chiacchierata positiva prendere una piega diversa. Evitate di mettervi sulla difensiva e siate aperti a ciò che vi diranno. Senza per questo farvi mettere i piedi in testa! Amore: in coppia, non aspettatevi momenti di passione ma conversazioni legate al vostro futuro. Soli: più seri e calmi del solito e convinti che un incontro o un appuntamento porterà a una storia seria!

Oroscopo 29 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui siete tesi, nervosi, per cui rallentate il ritmo, ricaricate le batterie e prendete cura di voi stessi! Con la dissonanza Mercurio-Marte è una giornata in cui il relax, rigenerare le energie – anche stando un po’ per conto vostro – devono essere la vostra principale priorità. Anche perché in questo modo eviterete di prendervela con chi vi circonda. Amore: in coppia, il vostro bisogno di rassicurazione è forte, Basta parlare con la dolce metà per chiarire eventuali malintesi. Soli: una situazione di attesa vi destabilizza. Non esitate dunque a uscire con gli amici: vi distrarrete e starete meglio.

Oroscopo 29 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La vostra mente è aperta a tutte le possibilità: l’aspetto Mercurio-Marte indica che è il momento ideale per realizzare ciò che avete in mente, inseguire inoltre tutto ciò che vi regala piacere! Potrebbe portare a qualcosa di veramente magico. I passaggi vi invitano a entrare in azione, non dovete dormire sugli allori! Amore: in coppia, evitate di spaccare il capello in quattro! Non interpretate le cose a modo vostro, evitate discussioni. Soli: rischiate di dare giudizi affrettati o premere l’acceleratore e perdere una buona occasione. Calma…

Oroscopo 29 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Mercurio-Marte siete concentratissimi sul raggiungimento degli obbiettivi riguardanti il lavoro, la carriera in generale ma questo atteggiamento rendere al contempo stressante la vita familiare. Cercate dunque, di trovare un equilibrio e chiedetevi inoltre se state focalizzando l’attenzione su ciò che è davvero giusto per voi. Amore: in coppia, farete il punto con lucidità, sarete consapevoli di alcuni dei vostri “difetti” o di alcune mancanze. Questo vi permetterà di correggere il tiro. Soli: non è la giornata per nuovi incontri appassionati. Siete in un periodo di riflessione che vi permetterà di partire con il piede giusto.

Oroscopo 29 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Avete splendide energie, dunque cercate di impegnarle nei progetti che avete a cuore, soprattutto se ne avete uno da concretizzare prima della fine dell’anno. Andate avanti per la vostra strada con ottimismo e state alla larga dai pessimisti che tentano di scoraggiarvi! Concentratevi su ciò che volete ottenere e usate questo slancio per dimostrare a tutti che sbagliano! Amore: in coppia, al partner date tutto anima e corpo e ricambia con amore sincero. Insieme fate tutto con gioia e ciò dà un senso alla vostra vita a due! Soli: determinati ad avere un incontro o a recarvi a un appuntamento! Brillate e vi garantite una splendida storia d’amore!

Oroscopo 29 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un martedì in cui potreste avere difficoltà a gestire con calma le conversazioni, soprattutto se non andranno nel verso da voi desiderato. Poiché resterete fermi sulle vostre posizioni, non cederete di un millimetro, sarà difficile trovare un compromesso. Cercate, al contrario, di essere più elastici: andrà a vostro vantaggio. Amore: in coppia, è una giornata in cui una dichiarazione d’amore avrà il potere di riaccendere la fiamma e placare le reciproche ansie… Soli: il vostro status non cambia e non ci sono novità. Il punto è che il passato è ancora presente e non vi sentite pronti per un nuovo amore.

Oroscopo 29 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Mercurio-Marte è una giornata in cui rischiate di esprimervi in modo avventato. Essere un po’ troppo schietti o dire la cosa sbagliata al momento sbagliato potrebbe davvero incidere negativamente in una relazione importante di lavoro o personale. Evitate che le vostre parole diano il via a un pesante conflitto. Amore: in coppia, fate attenzione a ogni parola che direte, la tendenza è quella d’imporvi in modo autoritario. Soli: se avete stretto di recente una conoscenza, prima di parlare riflettete. Eviterete di offendere l’altro/a.

Oroscopo 29 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Mercurio-Marte può scatenare delle tensioni e disaccordi. Potrebbero emergere delle frustrazioni e sarà bene, lavoro o vita personale, mettere le carte in tavola! Se di recente vi siete sentiti sottovalutati o che nessuno abbia mai notato il vostro impegno, oggi la situazione arriverà a un punto di non ritorno! Amore: in coppia, il dialogo è teso e alcune divergenze d’opinione vi fanno chiudere a riccio. Cercate invece di rispondere alle domande del partner. Soli: cercate di frequentare persone diverse dal solito tipo che scegliete sempre. Le differenze sono positive.

Oroscopo 29 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Mercurio-Marte, nel lavoro dovete andare avanti con entusiasmo, stanno arrivando situazioni molto positive. Condividete le vostre idee con gli amici, se avete in mente un progetto troverete il modo di realizzarlo, non ultimo grazie al sostegno di alcune persone o all’arrivo di preziose informazioni. Amore: in coppia, la relazione attraversa una fase importante e positiva, c’è un rinnovamento, soffia un vento d’amore e di passione! Soli: se arriva un invito a un appuntamento romantico, accettate: ci sono buone possibilità che nasca una storia d’amore!

Oroscopo 29 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste trovarvi divisi tra due posizioni: il boss potrebbe chiedervi di lavorare fino a tardi e fare gli straordinari, il che comportare dei problemi a casa, scatenare delle emozioni difficili da tenere sotto controllo. Potreste scoprire che qualcosa deve cambiare nell’ equilibrio tra lavoro e vita privata così dare il massimo alla famiglia e alla carriera. Amore: in coppia, cercate di distinguere i i problemi reali da quelli immaginari. Potrebbero essere solo frutto di vecchie paure che tornano a galla… Soli: occhio ai miraggi, rischiate di idealizzare una persona. Prima di partire in quarta, riflettete.