L’oroscopo del 29 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 29 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 29 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) E’ una domenica in cui dovete far emergere il lato schietto della vostra personalità. Se avete tenuto per voi i pensieri, le emozioni o le opinioni è probabile che creino interiormente dei problemi. Se qualcuno oggi dovesse chiedervi cosa sta accadendo, cogliete la palla al balzo per dare una risposta sincera! Al contempo, potreste avere una conversazione importante o arrivare notizie su questioni finanziarie che accenderanno il vostro entusiasmo o vi permettono di dare il via a un piano o a un’idea. Amore: in coppia, cercate – per quanto è possibile – di rendere più dinamica la relazione. In caso contrario, la noia la farà da padrona. Soli: farete il punto sulle storie, le delusioni del passato e presenti e probabilmente ne trarrete una lezione utile. Oroscopo 29 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) Avrete la sensazione che una persona voglia prendere l’iniziativa al posto vostro e visto che oggi siete irritabili, scatenerete una discussione. Fate attenzione, scegliete saggiamente le battaglie da combattere! E’ pur vero che in alcuni casi, un confronto, seppure acceso, potrebbe essere proprio ciò di cui una relazione ha bisogno in questo momento. Oggi i neuroni sono in ebollizione e avete trilioni di idee ma dovete far riposare la mente. Cercate di incanalare l’energia extra in qualche attività veramente produttiva. Amore: in coppia, tendenza a innervosirvi per piccole cose e il dialogo oggi sarà complicato. Fare esercizio fisico vi rilasserà! Soli: l’amore non è in programma ed è meglio così. Oggi siete Bastian Contrario e con chi vi corteggia potreste essere poco simpatici. Oroscopo 29 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) In questo momento siete iper produttivi ma dovreste rallentare ed evitare di sforzarvi per superare gli altri. Perché avvertite il bisogno di arrivare primi? Riflettete per capire che una volta riusciti, sarete soli. Vale di più procedere allo stesso passo con un gruppo di lavoro, ad esempio, che tagliare il traguardo per primi. Ricordate che l’unione fa la forza e ora più che mai vale anche per voi. Impegnate le energie per migliorare il quotidiano, voi stessi e cambiare qualche abitudine. Mettete in atto un nuovo programma! Amore: in coppia, un atteggiamento conciliante, ricordate, giocherà a vostro favore e riuscirete a ottenere dal partner ciò che desiderate. Soli: lasciate che vi altri possano esprimersi e ascoltateli! Oggi rischiate di fare esattamente il contrario.

Oroscopo 29 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Cercate di guardare avanti verso il vostro futuro. Iniziate a stabilire alcuni nuovi obiettivi e siate più grintosi quando entrerete in azione! E’ saggio fissare degli obiettivi fattibili, ma sono soltanto quelli più ambizioni che vi spingeranno ad andare oltre i soliti limiti. più ambiziosi che ti ispireranno a spingerti oltre in nuovi modi. Che ne siate consapevoli o meno, il tempo corre dunque fate in modo che ogni giornata sia importante. Capire dove vi trovate adesso rispetto a dove vorreste invece essere, vi motiverà. Amore: in coppia, un’uscita improvvisata vi permetterà di spezzare la routine e farà bene a voi e alla dolce metà. Soli: non avete intenzione di conquistare né di cambiare le vostre abitudini. Per oggi, il vostro status non vi pesa. Oroscopo 29 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) E’ una domenica in cui dovrete evitare di parlare o agire troppo in fretta. Sarete forse circondati da persone poco attente ad ascoltare ma veloci a giudicare. Non solo potrebbero interpretare male ciò che direte, ma potrebbero parlare con altre persone e diffondere notizie o pettegolezzi infondati. Valutate bene chi avete di fronte ed eviterete di dire cose di cui in seguito pentirvi. Su un altro piano: se avete preso una decisione e siete pentiti oppure l’avete subìta, vorrete contestarla. Potete farlo? Siate realistici. Amore: in coppia, difficile starvi accanto e lo sapete. Il dialogo con il partner risente della vostra agitazione. Soli: trovare l’amore oggi è complicato. Un nulla vi infastidisce! Ad attendervi c’è la palestra!

Oroscopo 29 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui vi esprimete con autorevolezza e le vostre parole possono motivare, incoraggiare a cambiare idea od opinione o, se utilizzate nel modo sbagliato, potrebbero ferire, offendere chi vi ascolta. Fate attenzione, dunque, a ciò che direte poiché oggi siete molto convincenti. L’aspetto positivo è che avete la capacità di aiutare qualcuno che ha bisogno di un’iniezione di fiducia, la possibilità di concludere facilmente degli accordi e riguardo un progetto importante potresti fare molti progressi. Amore: in coppia, le idee per movimentare il quotidiano o riaccendere il desiderio non vi mancano davvero! Lanciatevi. Soli: nuove conoscenze, incontri e il cuore batterà forte, forse per due persone di cui subirete il fascino.

Oroscopo 29 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Un invito inaspettato vi farà piacere. Se avete dunque voglia di rilassarvi e distrarvi, accettate: non potete sapere cosa nasconderà di positivo. Al contempo con la congiunzione Mercurio-Giove in Scorpione potreste essere spinti a fare shopping e a spendere più di quanto vorreste. Potreste ad esempio comprare un oggetto, un capo di abbigliamento che vi piace in modo irresistibile ma che manderà all’aria il budget. Prima di lanciarvi, riflettete! Anche perché potreste scatenare una discussione con un familiare. Amore: in coppia, cercherete un modo per rinnovare la relazione. La routine è diventata forse pesante e sentite il ​​bisogno di cambiare qualcosa. Soli: potreste rimanere piacevolmente sorpresi dall’atteggiamento di una persona che vi attrae…

Oroscopo 29 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il ritorno dell’ora solare avete dormito di più e al momento per il vostro segno è un’ottima cosa. Con l’opposizione Marte-Giove siete nervosi, stanchi, fumantini e scattate per un nulla. Alla dissonanza oggi si aggiunge Mercurio: il che potrebbe spingervi a dire ciò che vi frulla nella mente senza pensare minimamente alle conseguenze. Anche se qualcuno vi farà arrabbiare, cosa molto possibile, fate attenzione poiché rischiate l’effetto boomerang, la situazione ritorcersi contro di voi. Amore: in coppia, qualche rimprovero del partner potrebbe essere fondato e risultare costruttivo. Non fate, dunque, orecchie da mercante. Soli: con i passaggi odierni, il rischio è quello di cacciarvi in una relazione distruttiva. Prendete le distanze.

Oroscopo 29 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui potrebbe esserci in corso un conflitto tra il lato cauto e conservatore della vostra personalità e quello assolutamente opposto, ribelle e radicale. Non importa quale aspetto oggi avrà la meglio, vi sentirete comunque bene con voi stessi dunque non dovete preoccuparvi. Anzi, inizierete anche ad apprezzare il modo in cui cambia l’umore: da tranquillo e calmo a esuberante, pronti a divertirvi in buona compagnia. La vostra imprevedibilità vi rende molto speciali agli occhi di chi vi circonda! Amore: in coppia, a convivenza oggi è un po’ complicata. Allora fate un piccolo sforzo e insieme al partner uscite con gli amici. Soli: la compagnia degli amici per oggi è la cosa migliore. Agli affari di cuore ci penserete domani.

Oroscopo 29 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se riguardo a una situazione complicata avete un atteggiamento poco corretto come pensate di poter ottenere un risultato positivo? In questo momento dovete riflettere su ciò che è un bene per tutti e non solo per voi stessi. Agire per ripicca, gelosia o avidità potrebbe consentirvi di avere un ritorno immediato, ma più avanti pagherete un prezzo molto alto. In qualsiasi situazione cercate di essere altruisti e prendete in considerazione i sentimenti e i bisogni degli altri. Quando lo farete, state pur certi che ricambieranno. Amore: in coppia, per realizzare i progetti a due, entrambi sapete bene che è necessario un notevole impegno. Ma vi sentite pronti. Soli: lasciate fare al destino. A volte, come è oggi, potrebbe riservare sorprese incredibili.

Oroscopo 29 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Mercurio-Marte nel vostro settore delle finanze, è uno degli aspetti più favorevoli dell’anno. Può indicare che raccoglierete i frutti di quanto avete seminato tempo fa o l’entrata inattesa di una somma di denaro, In ogni caso, il conto in banca dovrebbe essere un po’ più florido. Il che potrebbe spingervi a concedervi qualche follia, ad esempio acquistare degli oggetti che vi piacciono, divertirvi senza badare a spese. Fate attenzione, non sperperate tutto il denaro nello shopping compulsivo. Amore: potrebbero nascere dei disaccordi che dovrete cercare di risolvere saggiamente. In questo modo la serata sarà all’insegna della passione! Soli: avete ampia possibilità di conquistare chi vi attrae ma dovete essere disposti ad accettare anche i piccoli difetti!

Oroscopo 29 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione accende la vostra motivazione. Seguite l’istinto e la passione che avete riguardo a un interesse! Per oggi prendete le distanze dalle aspettative che gli altri hanno nei vostri confronti, dando ovviamente prova di pazienza e fate solo ciò che più vi piace. Tanto più che le persone care, vi capiranno. E’ una giornata in cui in un modo o nell’altro dovete agire e pensare a voi stessi. Amore: in coppia, è una fase importante e costruttiva della relazione. Al contempo la grande passione con il partner è sempre presente. Soli: evitate situazioni e relazioni complicate. Cercate di capire cosa volete e dire “no” quando necessario.