Oroscopo 29 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 29 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 29 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 29 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere entra in Bilancia: le prossime settimane saranno perfette per appianare i malintesi, stringere nuovi contatti di lavoro o personali. E con la presenza del Sole in Bilancia le relazioni con chi vi circonda, che si tratti di persone care o colleghi, saranno equilibrate. Se lavorate in team otterrete ottimi risultati grazie a un’atmosfera armoniosa. Amore: in coppia, la routine inizia a pesare, approfittate di questa giornata per fare il punto sulla relazione. Se occorre, fate delle concessioni. Soli: con una persona che conoscete, potreste dare il via a un’amicizia amorosa. Assaporate queste nuove emozioni.

Oroscopo 29 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se siete troppo impegnati nel lavoro, con l’arrivo di Venere in Bilancia sarete spinti a gestire la giornata in modo produttivo ma senza creare uno squilibrio. . Avrete voglia di pace, di tranquillità, di rallentare il ritmo, prendere le cose con calma e di pensare anche a voi stessi. L’obbiettivo è quello di trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale. Amore: in coppia, esprimerete i sentimenti in modo forte e chiaro. C’è grande complicità e potreste fare progetti importanti. Soli: iscrivetevi a un sito di incontri: c’è la possibilità che qualcuno si innamori di voi (ricambiato/a).

Oroscopo 29 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’entrata di Venere in Bilancia, oltre a rendervi affascinanti accentua il desiderio di entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Se, inoltre, avete voglia di dedicarvi a un nuovo hobby, trascorrere più tempo con le persone o dare voce alla vostra creatività, tenete presente che è uno dei momenti migliori dell’anno! Amore: in coppia, magnetici come siete il partner sarà pronto a soddisfare i vostri desideri. Serata ricca di emozioni! Soli: è la giornata ideale per conquistare chi vi attrae. Provateci, siete irresistibili. Più in generale è possibile un bellissimo incontro.

Oroscopo 29 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La presenza di Venere in Bilancia, da oggi rappresenta un’opportunità per risolvere problemi riguardanti la casa, la famiglia. Le prossime settimane saranno ottime anche per mettere ordine, buttare tutto ciò che ormai è inutile e abbellire l’abitazione. Con questo transito, se ci sono stati litigi con i familiari potete reintrodurre l’armonia. Amore: in coppia, non aggiungerete benzina al fuoco con commenti inappropriati. Questa saggezza placherà il partner. Soli: con una persona che vi corteggia capirete che una storia potrebbe essere complicata. Il vostro intuito sarà ottimo, l’altro/a insisterà e voi lo/a bloccherete!

Oroscopo 29 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere in Bilancia da oggi sosta nel vostro della comunicazione: ovunque “conquisterete” grazie al vostro fascino e se avete in corso delle trattative, tutto si snoderà facilmente. Il transito è eccellente per parlare di questioni che richiedono tatto e sensibilità. Sarete in grado di intuire ciò che gli altri vogliono e ciò fare la differenza riguardo l’esito di una conversazione. Amore: in coppia, atmosfera romantica: mettete da parte qualche impegno e regalatevi una dolce pausa. Soli: cercate di leggere attentamente un sms di una persona, se saprete interpretarlo farete un grande passo avanti.

Oroscopo 29 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere esce dal vostro segno e si sposta in Bilancia nel vostro settore del denaro: se ultimamente avete risparmiato, sarete ansiosi di rimediare e spinti a concedervi qualche lusso. E perché no se potete permettervelo? Anche perché con questo transito è possibile l’arrivo di entrate di denaro poiché guadagnerete di più. Il conto in banca sorriderà! Amore: in coppia, circola parecchia gelosia, vostra o del partner. Nel caso si tratti della dolce metà cercate di rassicurarlo/a. Soli: non volete più avventure né flirt superficiali e i pianeti vi accontentano. In programma c’è un incontro importante.

Oroscopo 29 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere raggiunge il Sole nel vostro segno: oltre ad avere un fascino irresistibile, la capacità di negoziare e la sensibilità nei confronti degli altri saranno accentuate. Potete essere ottimi ascoltatori ma ci sono dei momenti in cui è meglio esprimere il vostro punto di di vista anziché cercare di adattarvi a quello di chi vi circonda. Amore: in coppia, voglia di rinnovare, far parlare il vostro cuore. Se il partner è di buon umore, trascorrerete una serata ultra romantica. Soli: come detto siete molto affascinanti. Dovete solo schioccare le dita. Scegliete bene e godetevi la vita.

Oroscopo 29 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per tutto il mese di ottobre, con la congiunzione Sole-Venere in Bilancia alle spalle del vostro segno, sarete spinti ancora di più a non mostrare le emozioni che provate. Se dovete chiarire eventuali problemi spinosi con un’altra persona, li risolverete. Non è escluso, tuttavia, che potreste decidere di tacere: in seguito lo potrete affrontare ma alle vostre condizioni. Amore: in coppia, vi sforzerete di capire il partner anche quando dirà cose per voi fuori luogo. Ma potrebbe essere una partita persa… Soli: non è escluso un colpo di fulmine! Muovetevi con dolcezza e non indossate maschere!

Oroscopo 29 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere e Sole in Bilancia al vostro segno annuncia momenti felici e divertenti, probabilmente in un contesto che non è molto familiare. Sarete spinti a uscire dal guscio e a mettervi sotto i riflettori! Tenete presente, inoltre, che i contatti – anche online – che avrete potrebbero essere importanti sia per i progetti che per stringere nuove amicizie. Amore: in coppia, le questioni di denaro potrebbero scatenare qualche battibecco. Calma, evitate che possano degenerare in un litigio. Soli: potreste esseri attratti da qualcuno e capire che non siete ricambiati! E’ evidente che dovrete fare un passo indietro.

Oroscopo 29 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sole e Venere in Bilancia, sostano nel vostro settore della carriera, delle ambizioni. Nelle prossime settimane potreste concludere un accordo, firmare un contratto, acquisire nuovi clienti, riconciliarvi con qualcuno o fare da pacieri tra due persone – probabilmente si tratta di familiari – in modo che possano sanare un conflitto. Amore: in coppia, volete spezzare la routine, le abitudini e fate bene! I passaggi odierni inoltre accendono i sensi, risvegliano il desiderio. Soli: ad attendervi oggi c’è l’amore con la A maiuscola e vi lascerete travolgere, abbatterete le difese.

Oroscopo 29 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il Sole e Venere in Bilancia potrebbe accadere qualcosa che sembrerà promettente e che, nelle prossime settimane, scatenerà il vostro entusiasmo. Potrebbe, ad esempio, arrivare un’offerta di lavoro o riguardante un affare che vi permetterà di ottenere un ottimo guadagno! Da oggi e per tutto ottobre, attraverso un colloquio con il boss avete inoltre la possibilità di ottenere un aumento di stipendio. Amore: in coppia, il partner vi ama perché pretendere continue prove costanti per sentirvi rassicurati? Soli: con la Luna in Scorpione il morale non è al top ma per ritrovare il sorriso potete pur sempre contare sull’affetto degli amici.

Oroscopo 28 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole e Venere in Bilancia al vostro segno parlano di denaro. Il transito andrà avanti per tutto ottobre ed è probabile che sarete più produttivi anche in seguito, quando i due pianeti entreranno in Scorpione. Al contempo, se dovete chiarire una situazione, il pianeta rosa vi spingerà a farlo con fermezza accompagnata dalla dolcezza. Amore: in coppia, voglia di ravvivare la relazione e grazie alla fantasia rivivrete la magia d’amore dei primi tempi. Soli: i pianeti mettono sul vostro cammino una persona che conoscete di vista. Tra una conversazione e un’altra ci scapperà un tenero bacio.