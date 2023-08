L’oroscopo del 3 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 3 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La tendenza odierna è quella di preoccuparvi. Diciamo che oggi non vi sentirete al top. Allora: visto che rischiate di commettere degli errori a causa del nervosismo, prendete in considerazione l’idea di delegare qualche compito, qualche responsabilità. Basta chiedere: accanto a voi ci sarà sicuramente chi sarà felice di dare una mano. Per oggi, inoltre, evitate di discutere di questioni importanti: la tensione potrebbe spingervi a parlare nel modo sbagliato. Amore: in coppia, evitate di provocare il partner. La minima parola di traverso vi irriterà e non ce la farete a tacere. Soli: uscite, non state chiusi in casa: un incontro è possibile ma cercate di mantenere la lucidità. Occhio ai miraggi.

Oroscopo 3 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete spinti a desiderare una giornata tranquilla, prevedibile, in cui tutto scorre facilmente. Ma potrebbero esserci tensioni in famiglia, sarete irrequieti. Le responsabilità si scontreranno con la voglia di indipendenza e il risultato sarà l’indecisione. Cercate di non pensare troppo e fate invece il punto su ciò che funziona nella vostra vita, parlate di eventuali problemi con persone di cui vi fidate. Amore: in coppia, progetti, decisioni faranno aumentare lo stress e dovreste mettere in conto qualche discussione. Soli: c’è chi vi corteggia, vorrebbe conquistare il vostro cuore ma qualcosa vi frena. Non vi interessano o si tratta di altro?

Oroscopo 3 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

C’è voglia di leggerezza, divertimento, spontaneità ma potreste sentirvi oberati di lavoro, avere difficoltà a concentrarvi e concludere le cose. Di idee ne avete molte ma la poca organizzazione e la tensione per sforzarvi nel tentativo di fare ordine nel caos, sarà motivo di tensione. Potendo, sempre che non siate in vacanza, la cosa migliore è concedervi una pausa e rilassarvi. Per oggi, assecondate la voglia di libertà. Amore: in coppia, riflettete prima di parlare, potreste dire cose di cui in seguito pentirvi. Soli: prima di lanciarvi in una storia, cercate di approfondire la conoscenza. Non prendete decisioni affrettate.

Oroscopo 3 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Oggi vorrete prendere le cose con calma e in effetti è la giornata ideale per rilassarvi e buttare nel cassonetto le tensioni mentali. Ma potreste essere spinti a scontrarvi con un amico su un’idea o un valore importante ma ciò portare successivamente alla comprensione reciproca. Non è escluso, infine, l’arrivo di una telefonata, di una mail o un messaggio di una persona della vostra cerchia che vi offrire un’entusiasmante opportunità di lavoro. Amore: in coppia, covano piccole contrarietà, dispute. Avete la tendenza a tagliare corto quando invece dovreste privilegiare il dialogo. Soli: non avete voglia di uscire, eppure potrebbe arrivare un colpo di fulmine.

Oroscopo 3 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Questa giornata non sarà di tutto riposo. Potrebbero esserci conversazioni tese, una notizia cambiare il programma della giornata e voi innervosirvi. In ogni caso, tenete presente che eventuali conflitti e discussioni accese saranno utili a sgombrare il campo dagli equivoci e chiarire. Affrontate le cose con calma, cercate di gestire le forti emozioni: in caso contrario lo stress prenderà il sopravvento. Ma per fortuna, un amico o un familiare avrà il potere di rassicurarvi. Amore: in coppia, più concilianti, farete un passo verso il partner per mantenere l’armonia. E apprezzerà il vostro atteggiamento. Soli: pronti a tutto pur di mettervi al centro dell’attenzione e fare colpo! Sicuri che sia una buona strategia?

Oroscopo 3 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Una persona vi protegge e vi rassicura. Tuttavia, una notizia potrebbe scatenare agitazione, potrebbero esserci dei cambiamenti imprevisti, qualcosa modificare il programma della giornata e prendervi alla sprovvista. Ma tutto ciò potrebbe essere utile a capire quali sono le vostre priorità. Infine, tenete presente che qualche incomprensione e la vostra impazienza potrebbero spingervi a dire parole poco gentili – se non addirittura aggressive – oppure a prendere delle decisioni impulsive. Amore: in coppia, è una buona giornata per esprimere il vostro amore, parlare sinceramente e aggiungere un po’ di fantasia nella relazione. Soli: avete bisogno di qualche conferma da parte di chi vi corteggia. E l’avrete, allontanerete i dubbi.

Oroscopo 3 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

A sorpresa, oggi potrebbe esserci l’opportunità per guadagnare una somma extra di denaro. Potreste ricevere un bonus, concludere un accordo: di qualsiasi cosa si tratti arriverà all’improvviso e farà lievitare il conto in banca. Ne sarete ovviamente soddisfatti e l’umore migliorerà. Al contempo, se vi trovate di fronte a una scelta e siete indecisi fate un passo alla volta senza fretta. Amore: in coppia: circolano tensioni ed è possibile che si scatenino dei malintesi. Occhio a come comunicate. Soli: un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Chiedetevi se ne valga la pena. Voi e l’altro/a siete disposti a impegnarvi?

Oroscopo 3 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In questo momento siete spinti ad andare avanti instancabilmente. Oggi, ritagliate del tempo lontani dal frastuono del mondo esterno. Se non ne avete la possibilità, tenendo presente che il ritmo della giornata sarà veloce, la cosa migliore per stare al passo è quella di essere flessibili. E’ un buon momento per sviluppare nuove idee e scoprire nuovi modi per concretizzare i progetti. Amore: in coppia, voglia di fare un’attività senza il partner: capirà e d’altra parte vi farà un gran bene. Soli: è possibile che un’amicizia di lunga data si trasformi in amore. Lasciate parlare il cuore, seguite l’istinto.

Oroscopo 3 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il programma della giornata sarà carico di impegni e vorrete far fronte a tutto rischiando di disperdere inutilmente le energie. Potrebbero arrivare degli elementi a sorpresa – ad esempio dimenticare qualcosa se state partendo – oppure potreste aver voglia di ribellarvi riguardo ad alcuni “ordini”. Visto che non si tratterà di cose drammatiche, cercate di dar prova di elasticità. Un atteggiamento rigido non servirà a nulla, solo a scatenare delle tensioni. Amore: in coppia, affronterete qualche argomento delicato in modo ragionevole e se siete in freddo, la situazione migliorerà. Troverete un compromesso. Soli: vorreste essere corteggiati/e, ammirati/e e oggi avrete la sensazione che gli altri siano indifferenti. Pazientate, arriveranno giorni felici.

Oroscopo 3 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Prendere cura della vostra forma fisica oggi vi regalerà un senso di benessere. Ma potrebbero esserci scontri di opinioni: potreste aver a che fare con persone eccessivamente attaccate alle loro idee o metodo di lavoro e non sarà facile andare d’accordo. Per quanto è possibile, andate oltre. E’ il momento ideale per ampliare gli orizzonti, uscire dai soliti schemi: dovete solo seguire l’istinto. Amore: in coppia, il partner potrebbe accusarvi di mancanza di tatto e diplomazia. Ma a voi sembrerà del tutto ingiustificato. Soli: una persona vi attrae ma non sembra che ricambi. Anziché intestardirvi, volterete pagina.

Oroscopo 3 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ probabile che dovrete affrontare altre sfide. Nell’ambito familiare è importante chiarire alcuni problemi che vanno avanti da parecchio tempo. Ma oggi è una giornata in cui potrebbe arrivare una ventata d’aria fresca: potreste ricevere una buona notizia. Ad esempio che la richiesta di un prestito è stata approvata o che una negoziazione è sul punto di concludersi positivamente. Amore: in coppia, splendida giornata, l’intesa è eccellente e il partner potrebbe riservarvi una sorpresa. Soli: fatevi belli/e e uscite. E’ possibile uno splendido incontro.

Oroscopo 3 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Siete invitati a un po’ di riposo e tranquillità ma non è detto che lo farete. LC’è un po’ di tensione mentale e nervosismo. Il desiderio di ottenere risultati super nel lavoro, potrebbe spingervi a pensare troppo. Entrate invece in azione: un’idea o un progetto potrebbero aver un buon impatto, le persone con cui parlerete saranno interessate. Amore: in coppia, potreste essere ansiosi, irrequieti riguardo alla relazione: non stressate il partner, chiarite le vostre idee. Soli: bando al malumore: Cupido è pronto a scoccare la freccia.