L’oroscopo del 3 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 3 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Mercurio-Plutone, apre la strada a un cambiamento e insieme ad altri transiti, segnala un nuovo inizio. Sarete entusiasti ma non dovete premere l’acceleratore: per ora procedete con calma. Prima di giungere a una conclusione, osservate e aspettate. Per oggi, cercate di non perdere troppo tempo in questioni banali. Amore: in coppia, la dissonanza vi spinge a riflettere sulla relazione e oggi vi sembra un po’ noiosa. Probabilmente avete ragione ma cercate di parlarne con calma ed evitate di criticare senza proporre nulla di nuovo. Soli: il Sole splende nel segno, approfittatene per conquistare l’amore! Mettete in risalto le vostre qualità.

Oroscopo 3 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio entra nel vostro segno ed è in dissonanza con Plutone: se dovesse presentarsi un’opportunità per dare il via a un progetto e farlo funzionare avrete la sensazione che non cogliendola al volo la perderete. Non è così: per ora non prendete iniziative, al momento giusto saprete come e cosa fare. La pazienza è fondamentale! Amore: in coppia, anziché soffermarvi sui difetti del partner cercate di accettarli e trasformarli insieme, compresi i vostri. Soli: avete una visione netta di ciò che vi aspettate da chi vi corteggia. Oggi sarà tutto bianco o tutto nero…

Oroscopo 3 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Toro è in dissonanza con Plutone: è un lunedì in cui potreste avere a che fare con persone ostinate e permalose, la diversità di vedute potrebbe scatenare frustrazione. Potreste sentirvi messi all’angolo o costretti a prendere una decisione e spinti ad agire in modo contrario da ciò che gli altri pretendono. Calma, domani andrà meglio. Amore: in coppia, il partner vorrà dirigere tutto e nel corso della giornata non smetterà di dire: fai questo e non quello! Inutile aggiungere che vi offenderete. Soli: durante un incontro, una persona vorrà saperne di più su di voi ma sarete sulla difensiva, il che lo/a irriterà. Non andrete da nessuna parte.

Oroscopo 3 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Rilassatevi e prendete del tempo per stare in compagnia degli amici e dei familiari, apprezzate i bei momenti! Se, inoltre, avete fatto una promessa è il momento di mantenerla. Per oggi, anziché puntare l’attenzione sui vostri obbiettivi e le ambizioni, fate qualcosa di gentile e generoso per gli altri. In futuro sarete ripagati con gli interessi! Amore: in coppia, volete trovare un po’ di intimità con il partner soprattutto se avete figli piccoli o il lavoro vi impegna molto. Organizzate un fine settimana romantico. Soli: avvertite un grande bisogno di tenerezza. E se metteste un po’ più di energia nella ricerca dell’amore?

Oroscopo 3 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste essere nervosi all’idea di fare un passo verso una nuova direzione e in questo caso non lo farete a meno che la situazione non diventi talmente difficile da non avere altra scelta che andare avanti. Eppure quel passo vi farà scoprire che potreste realizzare di più di quanto pensavate! Allora, è il momento di entrare in azione. Amore: in coppia, sarete molto premurosi con il partner che centuplicherà le attenzioni. Splendida intesa. Soli: è probabile che oggi vi innamorerete! Una storia recente assume una nuova dimensione oppure un nuovo incontro sia super affascinante.

Oroscopo 3 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio entra in Toro e un’impresa, un progetto, una persona o un’idea oggi potrebbe richiedere la vostra totale attenzione. Poiché il pianeta è in dissonanza con Plutone in Acquario, evitate che diventi un’ossessione! E’ positivo concentrarvi su qualcosa di utile ma se iniziate a preoccuparvi, ad avere dei dubbi è solo una perdita di tempo. Amore: in coppia, a voi piacciono i giochi di seduzione con il partner ma a volte anche con altre persone così da far ingelosire la dolce metà. È un gioco pericoloso. Soli: cercare a tutti i costi la perla rara rischiate di rimanere soli, cosa che vi pesa. Ricordate che l’essere umano non è perfetto?

Oroscopo 3 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Mercurio-Plutone non dovete sentirvi in colpa se avete preso le distanze, anche se solo per un breve periodo, da una relazione, poiché potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno per vedere le cose in prospettiva. La vostra opinione sulla persona potrebbe cambiare ma se non altro saprete a che punto siete. Amore: in coppia, andate d’amore e d’accordo e c’è un segnale inequivocabile: con il partner ricomincerete a fare progetti a due! E’ una giornata magica. Soli: in vista c’è un incontro memorabile! La persona sarà entusiasta, affascinante e conquisterà il vostro cuore.

Oroscopo 3 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Dovreste sentirvi abbastanza decisi, determinati ma oggi potreste pensare di non essere all’altezza di una situazione. Probabilmente è dovuto al fatto che ci sono elementi poco chiari, che avete difficoltà a capire ma attenzione, ciò non significa che non stia andando a vostro favore. Più sicurezza in voi stessi e tutto si snoderà come da voi desiderato. Amore: in coppia, il legame con il partner è sempre più forte, è il momento perfetto per realizzare insieme un nuovo progetto. Soli: arriva l’amore! Oggi potreste incontrare l’anima gemella. Giocate a carte scoperte: la sincerità è una carta vincente.

Oroscopo 3 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Toro sosta nel vostro settore dello stile di vita e vi spinge a riflettere su cosa desiderate veramente. Poiché il pianeta è in dissonanza con Plutone, potreste rendervi conto che qualcosa deve cambiare che forse avete sempre guardato nella direzione sbagliata. Seguite la corrente e vedrete che capirete cosa volete davvero! Amore: in coppia, più disponibili con il partner, meno infastiditi dalle sciocchezze e più teneri. Nella relazione c’è una bella evoluzione! Soli: è probabile che lancerete un invito a una persona che vi attrae o a farlo sarà una persona che vi corteggia. In entrambi i casi, fisserete un appuntamento.

Oroscopo 3 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’arrivo di Mercurio in Toro potrebbe spingervi a trovare un hobby o un interesse oppure migliorare un’abilità, Tutto ciò l’obbiettivo di trasformarli in un attività di lavoro extra e aumentare le entrate: potreste avere ottimi risultati. In ogni caso, il pianeta è in dissonanza con Plutone: evitate di essere eccessivamente esigenti con voi stessi! Amore: in coppia, se guarderete il partner con uno sguardo tollerante, sarete ricompensati: aspetta un vostro segnale per dimostrare tutto il suo amore. Soli: non cacciatevi in relazioni che sono adatte a voi. Avete bisogno di ricevere amore e non soltanto di darlo.

Oroscopo 3 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Che si tratti di una trattativa o di una transazione o di un’altra opportunità i passaggi astrali attuali fanno entrare una somma di denaro. Siete nel pieno di un ciclo fortunato, dunque potete anche dare il via a un nuovo progetto riguardante forse la casa: potreste apportare qualche miglioramento o decidere di trasferirvi in una nuova abitazione. Amore: in coppia, prenderete delle decisioni mirate a consolidare la relazione e il partner vi seguirà ad occhi chiusi! Soli: oggi vi metterete al centro della scena ed è probabile che incontrerete una persona con la quale dare il via a una relazione romantica e piena di passione!

Oroscopo 3 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Mercurio in Toro la comunicazione sarà al centro della scena: conversazioni, e-mail, messaggi, spostamenti e viaggi brevi. Tuttavia poiché il pianeta è in dissonanza con Plutone fate attenzione a non sovraccaricarvi di informazioni: vorrete infatti trovare le risposte a tutte le vostre domande ma la cosa migliora è quella di seguire l’intuito. Amore: in coppia, la vostra priorità oggi è la relazione e il partner. Conversazioni complici, momenti romantici e magici in compagnia della dolce metà. Soli: volete qualcosa di nuovo e in effetti sta arrivando un nuovo inizio sentimentale, in programma c’è un incontro. Siete pronti a lasciare alle spalle il passato!