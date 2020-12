Oroscopo del 3 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo del 3 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (l’umore non è al top) e Gemelli (occhio alle battute).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 3 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno): un desiderio sarà soddisfatto.



Umore

I passaggi odierni puntano i riflettori sul vostro settore del denaro. Tranquilli, sono vibrazioni positive e se avete chiesto qualcosa o espresso un piccolo desiderio o bisogno, oggi è molto possibile che siano soddisfatti. E l’oroscopo annuncia che probabilmente al riguardo non avete dubbi.

E’ un buon momento, inoltre per fare una lista dei regali di Natale o iniziare a fare qualche acquisto. Su un altro piano: pur di far ridere e divertire siete capaci di tutto. Occhio alle battute che fate, potreste non volendo offendere qualcuno.

Amore

In coppia: conversazioni costruttive, emozioni sincere. E c’è il gran ritorno della passione reciproca.

Soli: più indipendenti, anche se desiderate una storia non vi lasciate abbindolare da dichiarazioni che non vi convincono.

Oroscopo 3 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre): l’umore non è al top.

Umore

Non è una gran giornata, l’umore non è al top ed è probabile che qualcuno tenti di prendervi per i sentimenti così da ottenere qualcosa. Capirete immediatamente a che gioco sta giocando la persona in questione. La cosa importante è che non facciate ciò che non avete voglia di fare e con la scusa che rifiutando l’altro/a potrebbe offendersi, non provare più affetto.

Mostrate fermezza, non dovete temete di dispiacere, anche se sarà difficile. L’oroscopo annuncia che è un buon momento, in ogni caso per elaborare progetti realistici.

Amore

In coppia: circola confusione, avete dei dubbi che vanno chiariti. Il partner è pronto a rassicurarvi.

Soli: se cercate una storia seria è il momento di smettere di flirtare. Siate voi stessi e incontrerete l’anima gemella.

Oroscopo 3 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio): lanciarvi in nuove iniziative.

Umore

Lavoro o vita personale, l’armonia tra la Luna e Venere amplifica le emozioni chi vi circonda. Può essere che una persona vi dimostri il suo affetto ma in in un modo che a voi sembrerà eccessivamente sdolcinato oppure le sue parole non vi toccheranno. Sarete molto soddisfatti, annuncia l’oroscopo, del lavoro che svolgerete.

Avrete la sensazione di aver dato il meglio. Con Marte in Ariete, le emozioni e le energie sono positive, siete entusiasti ed è uno stato d’animo ideale per prendere nuove iniziative.

Amore

In coppia: serata passionale, il desiderio è al top! E il partner è sicuro che non si tirerà indietro.

Soli: un’amicizia amorosa si trasforma poco a poco. Lasciate agire la magia di questa relazione ambigua.

