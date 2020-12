Oroscopo del 3 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo del 3 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (le responsabilità vi pesano) e Pesci (in amore, occhio all’immaginazione).

Oroscopo 3 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio): le responsabilità vi pesano.

Umore

Con la Luna nel vostro segno le emozioni sono accentuate, siete – più del solito – in posizione di difesa e meno desiderosi di affrontare i conflitti o risolvere situazioni difficili. L’oroscopo annuncia che le responsabilità potrebbero pesarvi più del solito.

I colleghi, il lavoro, i doveri possono sembrare più impegnativi o pressanti. Sarete più inclini invece a concentrarvi su attività che portano piacere e gioia, o che vi consentono di esprimere la creatività. Come tutti, a volte provate solo il bisogno di rilassarvi e oggi è così.

Amore

In coppia: atmosfera sensuale, piena di passione. Con il partner vi sentite appagati e felici.

Soli: sarete voi stessi, naturali e conquisterete un cuore. Sarà l’inizio di una bella storia d’amore.

Oroscopo 3 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre): uno stop alle richieste degli altri.

Umore

Il tempo è una risorsa che spesso può mancare per cui oggi cercherete il modo per destreggiarvi tra gli obblighi, le responsabilità. Potreste avere la sensazione che la giornata non abbia abbastanza ore per fare quanto dovete e sentirvi sotto pressione.

Tenendo presente tutto questo, cercate di mettere uno stop alle richieste degli altri fermezza così da non perdere tempo prezioso e concentrarvi sul vostro programma. Su un altro piano, l’oroscopo annuncia che esprimere l’affetto che provate per le persone care, vi farà un gran bene.

Amore

In coppia: piccole contrarietà familiari non impediranno di vivere una serata all’insegna della tenerezza.

Soli: se una persona vi piace ascolterete l’istinto e vi lancerete. Farete capire chiaramente le vostre intenzioni e farete centro.

Oroscopo 3 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo): in amore, fate attenzione a non girare film.

Umore

La Luna in Cancro è in armonia con Nettuno e potreste desiderare di dare libero sfogo alla vostra immaginazione. Potete farlo a livello pratico, ad esempio creando qualcosa di bello – potreste ottenere anche successo se siete artisti – oppure preparare una sorpresa speciale per una persona cara che aggiungerà un che di particolare alla giornata. L’atmosfera odierna è positiva, calda, affettuosa. L’oroscopo annuncia che siete in sintonia con chi vi circonda. Sfruttate questo giovedì per gustare i piaceri della vita più dolci e rassicuranti.

Amore

In coppia: il partner esprimerà i sentimenti e proverete brividi di passione, di piacere. Se avete intenzione di avere un bebè è la giornata ideale.

Soli: momenti romantici e sensuali ma potrebbero essere frutto della vostra immaginazione. Con voi non si sa mai…

