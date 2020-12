Oroscopo del 3 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 3 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (valutare i pro e i contro) e Capricorno (nel lavoro siete pignoli).

Oroscopo del 3 dicembre, gli astri mettono in guardia Toro (decisioni finanziarie da valutare attentamente) e Capricorno (evitate discussioni inutili).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 3 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio): valutare i pro e i contro.



Umore

Di buonumore, aperti e disponibili potreste stringere nuove amicizie e forse dare il via a una collaborazione. Al contempo, annuncia l’oroscopo, sarete molto ricettivi alle vibrazioni degli altri e ciò consentirvi di capire quale compagnia è piacevole e quali persone evitare.

Attraverso alcune piccole attenzioni percepirete inoltre l’affetto e l’amicizia che provano nei vostri confronti. Più in generale potrebbe essere necessario prendere delle decisioni su questioni finanziarie e dovrete valutare i pro e i contro. È un buon momento per migliorare le tue finanze tagliando le spese.

Amore

In coppia: cercate di essere meno pignoli e vivete le emozioni. Tanto più che ora più che mai detestate i conflitti.

Soli: con la persona che vi corteggia, oggi dovreste cercare di essere meno testardi. Avete le carte in regola per conquistare il suo cuore.

Oroscopo 3 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre): esprimere liberamente le emozioni.

Umore

La Luna in Cancro è in armonia con Venere e Nettuno. E’ la giornata ideale per esprimere liberamente le vostre emozioni, avranno un impatto positivo su chi vi circonda, in particolare sui familiari. Potreste avere conversazioni piene d’affetto che faranno capire agli altri quanto contano per voi.

Anche se ci sono stati disaccordi, annuncia l’oroscopo, gli aspetti saranno d’aiuto a vederli in una luce diversa e sarete in grado di risolvere qualsiasi difficoltà. Potreste rendere la casa accogliente o, in vista delle prossime festività, pensare alle decorazioni natalizie.

Amore

In coppia: la vita a due da un po’ di tempo scatena dei dubbi e le risposte non arrivano. Riflettete con calma.

Soli: vorreste incontrare l’amore ma vi sembra un fatto irrealizzabile. Iniziate a cambiare ambiente, giro di amicizie e qualcosa cambierà.

Oroscopo 3 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): nel lavoro, evitate discussioni.

Umore

Ritagliare del tempo per ascoltare una persona migliorerà certamente la relazione con una persona. La Luna in Cancro rappresenta un’opportunità per far parlare gli altri, soprattutto se ad alcuni ultimamente non avete concesso delle attenzioni, li avete un po’ trascurati. La loro gratitudine potrebbe commuovervi in un modo inatteso e avere un forte impatto.

Nel lavoro, dite no all’impazienza, non scatenate discussioni ed evitate di essere pignoli. Utilizzate le energie, annuncia l’oroscopo, per valutare rapidamente una situazione, senza per questo saltare alle conclusioni.

Amore

In coppia: decisioni importanti riguardanti la famiglia. Ma non farete di testa vostra, ascolterete il partner. Soli: inanellate una serie di avventure, al momento vi sta bene così. Fate solo ciò che vi rende soddisfatti.

