Oroscopo del 3 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo del 3 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (decisioni avventate) e Sagittario (andate avanti).

Oroscopo del 3 dicembre, gli astri mettono in guardia Ariete (le emozioni prendono il sopravvento) e Sagittario (più sicurezza in voi stessi. ).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 3 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile): una piccola crisi emotiva.

Umore

La Luna in Cancro è in dissonanza con Marte. L’umore è altalenante, vorreste fare di più, esserci di più ma le emozioni prendono il sopravvento. Cercate di ignorarle e andare oltre. L’oroscopo tuttavia annuncia che sarà difficile contenerle e rischiano di prendere il comando.

Non è escluso che l’atteggiamento di un familiare provochi in voi una piccola crisi emotiva. Evitate, in generale di irritarvi per delle divergenze d’opinione e attenzione a prendere delle decisioni avventate poiché rischiate di fare delle scelte sbagliate.

Amore

In coppia: pietra sopra alle incomprensioni recenti e ripartirete su basi nuove guardando al futuro.

Soli: voglia di vivere una relazione stabile ma forzando la situazione non la troverete. Lasciate lavorare il tempo.

Oroscopo 3 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto): sicuri di voi stessi.

Umore

La sicurezza in voi stessi vi permette di attirare il sostegno di persone affidabili, sulle quali poter contare. Allora, siate aperti, disponibili senza tergiversare inutilmente. Le prossime settimane rappresentano un ottimo momento per mostrare il talento creativo e, annuncia l’oroscopo, forse per aumentare le vostre entrate.

Ad esempio vendendo online degli oggetti di cui volete disfarvi, che potrebbero essere utili a un’altra persona. Tenete presente, inoltre, che quello che fino a ieri era un hobby potrebbe diventare una fonte di guadagno.

Amore

In coppia: anticiperete qualsiasi desiderio del partner, volete che la relazione funzioni alla grande!

Soli: che vi lascino in pace! Oggi avete voglia di sognare, fantasticare sulla persona ideale. Siete sicuri che prima o poi arriverà.

Oroscopo 3 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre): prendere una decisione e andare avanti.

Umore

E’ probabile che abbiate prestato molta attenzione a una decisione o alla soluzione di un problema riguardante il denaro. Tuttavia non è necessario convincervi che stiate facendo la cosa giusta. Se infatti sentite che è giusto, probabilmente lo è.

Procedere pure, andate avanti, annuncia l’oroscopo e senza parlarne con altri. Creereste solo una gran confusione. A parte questo se la routine vi pesa, tutto vi sembra troppo prevedibile, prendete l’iniziativa, cercate qualcosa che faccia tornare l’entusiasmo. Tra un giorno o due sarete in grado di concretizzare.

Amore

In coppia: amore e fiducia assoluta. Qualsiasi decisione sarà presa di comune accordo con il partner!

Soli: è probabile che piaccia un/a collega, mostrerete il vostro interesse, farete di tutto per conquistarlo/a.

Per tutti gli altri segni clicca qui.