L’oroscopo del 3 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 3 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Per oggi rallentate il ritmo e cercate di essere più riflessivi del solito: i passaggi odierni vi spingono a credere in voi stessi, a non dubitare di niente e di nessuno ma è un atteggiamento che rischia di farvi commettere qualche errore. Provare grande sicurezza in voi stessi è un fatto positivo ma oggi dovete pensare attentamente alle conseguenze di ogni decisione e azione che deciderete di intraprendere. Per fortuna, la Luna in Scorpione accentua il vostro intuito e lo seguirete. Amore: in coppia, ritaglierete del tempo per ascoltare ciò che ha da dire il partner e vi renderete conto che ha ragione… Il che ammorbidirà la situazione. Soli: meno esigenti, capirete che alcune persone meritano di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 3 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Cercate di affrontare qualsiasi situazione o questione – di lavoro o personale – con la massima calma. Un eccesso di entusiasmo nei confronti di un’opportunità importante potrebbe spingervi ad andare avanti impulsivamente. La fretta oggi è una cattiva consigliera e rischiate di prendere una decisione in modo avventato. Al contempo, nei prossimi giorni potrete far valere i vostri diritti. Se, ad esempio, avete una causa legale in corso, è probabile che ne uscirete vincenti. Amore: in coppia, desiderate un rinnovamento nella relazione ma il partner ha difficoltà a capire cosa davvero volete. E inevitabilmente si creeranno delle incomprensioni. Soli: vi piace conquistare ed essere conquistati. Con chi vi attrae moltiplicate sguardi intriganti e allusioni piccantine…

Oroscopo 3 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Stare in compagnia degli amici e uscire vi piace ma oggi i transiti odierni potrebbero spingere a concedervi una pausa così da rilassarvi. Con la. Luna in Scorpione nel vostro settore del benessere, fare un massaggio o recarvi in una spa, potrebbe essere un’idea da prendere in considerazione. Prendervela con calma vi farà un gran bene. Al contempo, avete buone idee che vi permetteranno di migliorare le finanze. Dovete solo ampliare il raggio d’azione. Amore: in coppia, la relazione ha tutto per essere armoniosa. Siete di buonumore e volete sfruttare insieme, al massimo, questa giornata! Lasciate alle spalle le contrarietà del risveglio. Soli: nonostante un po’ di malinconia, la prospettiva di una serata fantastica vi tirerà su! Siete convinti che incontrerete la persona giusta ma non fate i/le difficili.

Oroscopo 3 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il vostro è un segno sempre disponibile, soprattutto se qualcuno ha bisogno di una mano. Eppure ci sono dei momenti, come oggi, in cui è bene mettere dei limiti affinché gli altri capiscano come affrontare le questioni, le situazioni da soli, senza il vostro aiuto. Potrebbero commettere degli errori ma ne trarranno una lezione e in futuro sapranno come muoversi. Sul momento è ovvio che potrebbero dispiacersi o persino arrabbiarsi ma in seguito vi ringrazieranno. Amore: in coppia, la relazione è una meraviglia di serenità, chiarezza e fusione emotiva. Grazie al fatto, in ogni caso, che non rimuginerete continuamente. Soli: un’ondata di leggerezza vi porta su una strada diversa da quella della ricerca dell’amore. Il vostro status oggi non vi dispiace, sarete contenti di incontrare gli amici.

Oroscopo 3 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata emotivamente intensa in cui avrete voglia di rimanere nel comfort della casa, trascorrere del tempo per conto vostro così da metabolizzare, ad esempio, un evento accaduto sul posto di lavoro o riguardo un problema familiare. Ma non è escluso che alla fine, dopo una settimana impegnativa di lavoro, di richieste pressanti, si tratti solo della necessità di staccare la spina e finalmente rilassarvi, dedicarvi al dolce far niente. Amore: in coppia, la routine vi pesa e volete cambiare qualche abitudine. Prenderete l’iniziativa per rompere la monotonia e il partner approverà! Soli: gli incontri si susseguono, avete capito gli errori del passato. Ora andate avanti e amate di nuovo!

Oroscopo 3 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Scorpione in buon aspetto a Marte e Nettuno, al vostro segno annuncia un sabato piacevolmente movimentato, in cui avrete la possibilità di avere conversazioni e uscite interessanti con gli amici. Potreste anche recarvi a una mostra, dedicarvi a un hobby che vi appassiona. Con questi aspetti, tuttavia, occhio a fidarvi di chi fa tanti complimenti o fa promesse che forse non verranno mantenute. Non dovete permettere a nessuno di manipolarvi. Amore: in coppia, i pianeti vi invitano a dare il via a un rinnovamento ma senza prendere decisioni impulsive. Prima di agire, riflettete. Soli: con vostra sorpresa, un/a ex potrebbe tornare e non saprete come reagire. Tante domande nella vostra mente faranno emergere parecchi ricordi.

Oroscopo 3 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Vi sentite un po’ giù di corda? Tra qualche giorno i pianeti entreranno in Acquario e lascerete alle spalle questo periodo decisamente un po’ pesante. Per oggi, contattate gli amici, all’occorrenza date una mano a un familiare oppure acquistate un oggetto per abbellire la casa: sarà d’aiuto a distrarvi! Stare per conto vostro a rimuginare, pensando che vada tutto male, è solo una perdita di tempo. Da lunedì, con l’entrata di Mercurio in Acquario, tornerà il buonumore! Amore: in coppia, con il partner avrete il ruolo di genitore e mostrerà una certa impazienza… Non state col fiato sul collo della dolce metà o finerete per litigare! Soli: un incontro scatenerà forti emozioni, il vostro cuore batterà forte. Questa nuova storia potrebbe cambiare la vostra vita!

Oroscopo 3 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Marte e Nettuno: lavoro o piacere personale, sarete impegnati a entrare in contatto con chi vi circonda. Una gita divertente in un posto che non conoscete sarà interessante ma lo è anche la possibilità di parlare di una questione d’affari che fino a oggi avete rimandato. E’ la giornata giusta per parlarne dunque dite no all’esitazione: muovetevi e proverete sollievo: andrà tutto a vostro vantaggio. Amore: in coppia, i pianeti promettono una splendida giornata con il partner: nella relazione c’è desiderio, passione e serenità. Soli: con eleganza, oggi potete conquistare chi volete! L’importante è non intavolare discorsi complicati o studiare delle strategie: un solo sguardo basterà ad affascinare.

Oroscopo 3 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi odierni, avete un solo desiderio: prendere le distanze dal mondo caotico circostante e chiudervi nel vostro rassicurante nido. Che si tratti di riposare, leggere o fare ricerche su un progetto, non dovete sentirvi in colpa per non aver accettato gli inviti. Attualmente i pianeti in Capricorno al vostro segno chiedono di essere pazienti. Presto gli astri entreranno in Acquario e non avrete più la sensazione di muovervi con una palla al piede. Vi sentirete liberi. Amore: in coppia, il vostro bisogno di rassicurazione sarà accentuato e tenderete, in modo peraltro insistente, a chiedere troppo al partner. Fatelo respirare! Soli: la perfezione che oggi cercherete, non esiste. Siate più tolleranti con gli altri e con voi stessi…

Oroscopo 3 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La parola d’ordine di questo sabato è vivere il presente ma facendo leva sul vostro intuito. Potreste credere in alcune persone o situazioni molto diverse da come sono in realtà. Osservando attentamente scoprirete la verità. Al contempo se dovesse emergere una questione spinosa, la soluzione migliore potrebbe essere quella di non intervenire, anche se lo vorreste. Scoprirete che lasciando siano gli altri a gestirla, si risolverà più velocemente. State alla larga! Amore: in coppia, avete capito che concedere assoluta fiducia alla dolce metà fa la differenza e mollerete tutte le resistenze. Insieme siete felici. Soli: la consueta riservatezza lascia il posto alla leggerezza, a una maggiore apertura verso gli altri. E vi permette di mostrare pienamente il vostro potere di seduzione.

Oroscopo 3 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Avete toccato con mano la notevole differenza tra ciò che qualcuno vi ha promesso e che invece non è mai arrivato? E’ una giornata in cui parlarne apertamente, anche perché avete tutto il diritto di provare frustrazione e dire che la vostra pazienza si sta esaurendo. Tuttavia, evitate di essere aggressivi ed esprimetevi invece in modo gentile: atteggiamento che sarà più efficace e vi permetterà di ottenere finalmente ciò che vi promette ormai da tempo. Amore: in coppia, l’amore e la felicità vanno di pari passo! Con il partner deciderete di eliminare qualche vecchia abitudine e rinnovare la relazione! Soli: grande fascino, in vista ci sono incontri e conquiste ma occhio a puntare l’attenzione su persone già impegnate…

Oroscopo 3 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni vi mettono in grado di esaminare i problemi avuti di recente in un’altra prospettiva. E’ probabile che non sembreranno neanche lontanamente così enormi come sembravano ieri. In effetti, la maggior parte è abbastanza semplice da risolvere e uno in particolare potete affidarlo a un’altra persona che se ne occuperà con piacere. Avrà l’opportunità di dare una mano, visto che siete sempre generosi e altruisti, e mostrare fino a che punto sia organizzato. Amore: in coppia, darete la priorità al dialogo, parlerete d’amore, dei progetti nonché dei reciproci dubbi o delle aspettative. L’obiettivo sarà quello di mantenere la fiducia! Soli: volete sbarazzarvi di conoscenze negative o poco interessanti, desiderate passione, sincerità. Conoscerete nuove persone e con una di loro, tutto sembrerà iniziare bene.