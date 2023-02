L’oroscopo del 3 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 3 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste avere la possibilità di realizzare un progetto, il che può essere una buona e una cattiva notizia. E’ positivo poiché si tratta di qualcosa che avete a cuore ma al contempo potrebbe comportare una spesa di cui in questo momento fareste volentieri a meno. Con Giove nel vostro segno vincerà l’ottimismo e troverete comunque un modo. Amore: in coppia, è una bella giornata per fare insieme al partner tutto ciò che vi piace. Concedetevi una serata intima, solo per voi due. Soli: fate ampio uso del sex appeal e se ne avete voglia moltiplicate i flirt.

Oroscopo 3 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Cogliete al volo un’opportunità per prendere in considerazione un’obbiettivo o accettare un lavoro poiché non si ripresenterà in tempi brevi. Oltretutto in questo momento desiderate fare qualcosa di diverso! Da una conversazione molto interessante con una persona otterrete parecchie preziose informazioni. Sfruttatele al meglio. Amore: in coppia, bando alla possessività. Volete che il partner sia soltanto vostro al punto che sarete gelosi anche degli amici o dei familiari. Soli: lasciate alle spalle le esperienze negative del passato. Finché non lo farete, non permetterete agli altri di avvicinarsi…

Oroscopo 3 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’energia fisica e mentale in questo momento è forte, desiderate impegnarla in cambiamento o in un progetto e siete impazienti. Ma con la dissonanza Luna-Mercurio questo stato d’animo non farà che amplificare le frustrazioni. Piedi per terra e in attesa di fare progressi, calmatevi. Praticare esercizio fisico vi farà un gran bene. Amore: in coppia, sarà difficile trovare un accordo su un argomento o su un progetto a due e rischiate di discutere. I vostri desideri e le idee sono differenti. Soli: evitate di lanciarvi tra le braccia di una persona che non rivela i suoi sentimenti. Pazientate.

Oroscopo 3 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Mercurio, indica che lavoro o vita personale dovete privilegiare il dialogo. Parlate chiaramente – seppure con gentile e diplomazia – ma evitate di tacere con la scusa che volete mantenere la pace. Esprimetevi dunque con calma, con chiarezza e non scatenerete brutte litigate. Amore: in coppia, tenendo alcune preoccupazioni per voi non otterrete la serenità. Il partner non è un indovino e non può sapere cosa è che vi agita. Soli: è un’ottima giornata per dire o mostrare cosa provate nei confronti di chi vi attrae ma dovete osare!

Oroscopo 3 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Sole- Urano al vostro segno annuncia che un’opportunità inaspettata potrebbe spingervi a entrare in azione. Prima di lanciarvi, la cosa migliore è riflettere bene ed evitare di essere troppo impulsivi. Al contempo, il transito indica, per alcuni Leone, che vi trovate in fase di ricostruzione: Giove in Ariete vi darà un grande sostegno! Amore: in coppia, non dovete mischiare la vita sociale con quella personale. I problemi con gli amici non dovrebbero in alcun modo interferire nella relazione. Soli: un/a collega o una persona che vedete nel quotidiano vi lancerà un invito ma oggi siete davvero poco motivati per conquistare.

Oroscopo 3 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Per oggi evitate di fare paragoni con chi vi circonda con l’intento di trovare sicurezza in voi stessi o sentirvi meglio. Con la dissonanza Luna-Mercurio siete ipersensibili, le emozioni sono altalenanti ma non è confrontando la vostra situazione con quella degli altri che ritroverete il buonumore anzi rischiate che sia il contrario… Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ elettrica, potrebbero esserci degli imprevisti esterni e sarete entrambi nervosi poiché non riuscirete a trovare una soluzione. Soli: c’è chi vi corteggia ed è intenzionato/a a dare il via a una storia ma voi siete pronti?

Oroscopo 3 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Gli aspetti astrali odierni rappresentano un invito a dire chiaramente cosa pensate, anche se comporta dover ammettere di essere infastiditi e frustrati dagli eventi. Esprimete ciò che provate, anche se scatenerete irritazione, poiché è grazie alle vostre parole che gli altri capiranno e ci sarà un cambiamento positivo per tutti! Amore: in coppia, come detto sopra, è la giornata giusta per fare qualche critica. Accertatevi in ogni caso che sia costruttiva e non solo mirata a scatenare polemiche. Soli: per una notte o per sempre? Oggi non saprete come muovervi con la persona che vi attrae e potreste prendere le distanze da una potenziale storia d’amore.

Oroscopo 3 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui siete più che determinati a mantenere il vostro punto di vista, non lo cambierete per nulla al mondo. Ma non è detto sia l’atteggiamento migliore soprattutto se state concludendo una trattativa: gli altri potrebbero considerarvi troppo testardi e la situazione bloccarsi. Quando necessario, cercate di essere flessibili. Amore: in coppia, il dialogo è importante ma lo è altrettanto parlare con gentilezza e ascoltare con attenzione ciò che ha da dire il partner. Soli: volete una storia ma occhio a idealizzare la prima persona che incontrate. In seguito potrebbe rivelarsi deludente.

Oroscopo 3 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Che si tratti di contatti, di lavoro o di studio, se avete impegnato eccessivamente le energie oggi potreste avvertire lo stress. Tenete sempre presente che avete dei limiti o in caso contrario non sarete produttivi. Rilassatevi e anche se le cose non stanno andando secondo i vostri piani, cercate di trovare dei modi per distrarvi! Amore: in coppia, il lavoro è impegnativo ma concedetevi una dolce serata a due, lasciatevi andare tra le braccia della dolce metà! Soli: sapete quale direzione prendere e perché. avete capito quali erano le intenzioni di una persona. Ora avete chiarezza e vi sentite meglio.

Oroscopo 3 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Sole-Urano potrebbe spingervi a fare shopping o comprare qualcosa per semplice capriccio. Il desiderio di comfort e sicurezza potrebbe scontrarsi con il bisogno di provare qualcosa di diverso! Nelle prossime settimane cercate di riorganizzare il budget in modo da poter fare tutto ciò che più vi piace. Amore: in coppia, il partner sembra più aperto di voi al dialogo. Impegnatevi a migliorare il vostro atteggiamento: nulla è perduto, tutto può essere sistemato. Soli: potreste innamorarvi ed essere destabilizzati perché non ve l’aspettavate. Lasciatevi andare alle emozioni!

Oroscopo 3 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino a domenica, il Sole nel vostro segno è in dissonanza con Urano: in primo piano ci sono gli imprevisti, i limiti, la mancanza di libertà nelle scelte che vorreste fare. E’ una situazione che conoscete, che si trascina da tempo e l’unica cosa è aspettare che passi. E accadrà: nel giro di pochi giorni avrete la possibilità di agire. Amore: in coppia, potrebbe essere indispensabile una messa a punto per chiarire una situazione ma visto che la dissonanza odierna semina discordia, evitate di litigare! Soli: la ricerca dell’anima gemella sembra essere vana. Alcune delusioni del passato bloccano l’evoluzione della vita affettiva. E’ probabile che penserete a un/a ex.

Oroscopo 3 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un’ottima giornata per esprimere le vostre opinioni e imporre le vostre idee, anche se ciò potrebbe irritare chi vi circonda. Non dovete bloccarvi, fare un passo indietro poiché le vostre opinioni hanno la precedenza su quelle degli altri. Potete in ogni caso imporle in modo diplomatico così da non entrare in rotta di collisione. Amore: in coppia, solitamente tendete a scappare dal conflitto ma poiché avete superato la soglia della sopportabilità, oggi vi arrabbierete. Riprenderete in mano le redini! Soli: un colpo di fulmine ma nulla dice che sia stato reciproco. L’incertezza ha il sopravvento ma dovete essere più sicuri di voi stessi.