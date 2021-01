Oroscopo 3 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di domenica 3 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (un nuovo percorso) e Pesci (trovare un compromesso).

Oroscopo 3 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): riannodare un legame

Oroscopo Cancro 3 gennaio: umore

Una persona che per molto tempo non avete preso in considerazione, non vi interessava ciò che diceva, oggi potrebbe trovarsi al centro della vostra attenzione. E potrebbe avere qualcosa di importante da dire, forse un consiglio oppure farvi una proposta di lavoro.

Essere coinvolti in una nuova avventura vi darà l’energia e quella spinta all’ego che stavate cercando. Per cui, fareste bene ad accettare. L’oroscopo annuncia che potreste anche decidere di chiamare una persona con cui avete perso i contatti e riannodare il legame.

Oroscopo Cancro 3 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: tante attenzioni per il partner, date prova del vostro amore attraverso i gesti e comportamenti delicati.

Soli: nel caso di un incontro, siate meno formali, meno rigidi! Provate a rendere più elastiche alcune regole.

Oroscopo 3 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): verso un nuovo percorso

Oroscopo Scorpione 3 gennaio: umore

Se provate un sottile entusiasmo è perché sentite che le prossime settimane indirizzeranno i vostri passi verso un nuovo percorso. Collaborare con gli altri, anche se avete idee diverse, andrà a vostro vantaggio. Prospettive diverse potrebbero la strada a una bella opportunità o a sviluppare un progetto brillante.

Più in generale, annuncia l’oroscopo la vostra gentilezza, l’aiuto che darete a chi vi circonda saranno ripagati con gli interessi. Con gli amici e i familiari le relazioni sono armoniose. Rilassatevi in compagnia di chi vi vuole bene!

Oroscopo Scorpione 3 gennaio: amore

In coppia: c’è una bella schiarita e oggi vi renderete conto che il partner fa il possibile per regalarvi piacere.

Soli: oggi vi porrete parecchie domande, avete voglia di trovare una storia stabile. Fate in modo di riuscirci, è possibile!

Oroscopo 3 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): trovare un compromesso

Oroscopo Pesci 3 gennaio: umore

E’ una domenica in cui dovete circondarvi di persone positive, stimolanti, di buon compagnia e accettate gli inviti. Vi distrarrete e lascerete alle spalle qualsiasi eventuale preoccupazione. Le prossime settimane potrebbero avere un significato profondo, esserci degli eventi che potrebbero cambiare la vostra vita.

Anche se apparentemente potrebbe non accadere nulla di sconvolgente, l’impatto sarà determinante. L’oroscopo annuncia che le energie odierne sono particolarmente forti per andare d’accordo con chi vi circonda, all’occorrenza trovare un compromesso e rafforzare i legami.

Oroscopo Pesci 3 gennaio: amore

In coppia: tra momenti di passione e altri di tenerezza, oggi perderete la nozione del tempo.

Soli: se in programma oggi avete un appuntamento, avrete voglia di prolungarlo all’infinito. Occhio a esagerare.

