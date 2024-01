L’oroscopo del 3 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 3 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Bilancia, ricorda al vostro segno che potete essere ugualmente produttivi, se non di più, se darete il via a ciò che dovete fare in modo equilibrato. Anziché lanciarvi a capofitto, stabilite le priorità! Al contempo, visto che la Luna è in buon aspetto a Venere, avete la possibilità di farvi apprezzare da qualcuno per voi importante: un datore di lavoro o un futuro datore di lavoro. E se dovete concludere un accordo, sicuramente otterrete ciò che desiderate. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ elettrica, la tendenza è quella di provocare il partner. Se avete qualcosa da dire, parlate chiaramente! Soli: se non cambiate idea sulla sincerità di chi vi corteggia rischiate di rimanere soli e senza risposte a dubbi e interrogativi. Fate un piccolo sforzo e l’amore vi verrà incontro.

Oroscopo 3 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Essere prudenti e cauti riguardo alle finanze per oggi è l’atteggiamento giusto ma quando si tratta delle vostre emozioni, dovete esprimerle liberamente! Anche se pensate di non avere molto da dire, una volta che inizierete a parlare, gli altri faranno altrettanto con voi e si creerà una bella atmosfera. Il buon aspetto Luna-Venere rappresenta un invito a organizzare la giornata in modo che vi consenta di essere produttivi ma al contempo pensare al benessere. Amore: in coppia, i passaggi odierni rendono intensi i sentimenti, la complicità è sempre più forte! L’atmosfera profuma di rinnovamento. Soli: colpo di fulmine in programma oppure una persona che conoscete potrebbe essere segretamente innamorata di voi. Dovete solo decidere se prenderla in considerazione.

Oroscopo 3 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Luna-Venere, avete una priorità: farvi belli, curare il look! Fatelo per voi stessi, non per gli altri, guardarvi allo specchio e avere un bell’aspetto fa stare bene! E’ una giornata positiva, circola ottimismo, avete voglia di interagire con chi vi circonda. Non è escluso che riceverete un invito e ciò vi farà sentire ben accetti, ad esempio in una nuova cerchia. Tenete presente che oltre a divertirvi alcune relazioni nel tempo si riveleranno utili. Amore: in coppia, desiderate dare nuovo slancio alla relazione, riaccendere la passione e farete di tutto! Come scritto sopra, migliorerete l’immagine: nuovo taglio di capelli, look…Soli: con il buon aspetto Luna-Venere, è in arrivo una storia romantica. Siete pronti ad accoglierla, a innamorarvi!

Oroscopo 3 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Per comunicare, le e-mail e gli sms rappresentano un mezzo veloce ed efficiente ma oggi non sono il modo migliore per trasmettere il vostro messaggio. Una persona non sentendo il tono della voce, potrebbe interpretare in modo errato ciò che scriverete. La cosa migliore è fare una telefonata anche perché se dovesse crearsi confusione, esserci dei malintesi, avrete la possibilità di chiarire immediatamente e sgombrare il campo dagli equivoci. Amore: in coppia, cercate di non interpretare in modo negativo ogni parola del partner. Evitate accuratamente i conflitti. Soli: prima di parlare contate fino a mille, rischiate di dire cose spiacevoli a chi vi corteggia.

Oroscopo 3 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Se siete in cerca di un’occasione o un’opportunità che vi metta in grado di migliorare il vostro lavoro, la carriera o realizzare un’ambizione, oggi potrebbe essere il giorno fortunato! Visto che siete positivi, avete grande sicurezza e siete pronti a entrare in azione, la troverete in tempo record e la coglierete al volo: ne trarrete grandi vantaggi! Avete alzato il livello di ciò che volete realizzare, per il Leone è importante puntare in alto e ottenere il massimo! Amore: in coppia, i passaggi odierni vi spingono a fare qualche piccola follia romantica con il partner. Procedete senza porvi domande. Soli: potreste aver voglia di lanciarvi in una avventura passionale. Occhio, la persona potrebbe essere diversa da come immaginate.

Oroscopo 3 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Bilancia che sosta nel vostro settore delle finanze, la tentazione di lanciarvi nello shopping sarà forte. Prima che ve ne rendiate conto, acquisterete oggetti sicuramente belli ma di cui in realtà non avete bisogno. La parola chiave della Luna in Bilancia è moderazione, tra l’altro un termine che meglio rispecchia il vostro segno. Allora: concedetevi una spesa soltanto, un oggetto che vi gratifichi ma che non costi un occhio della testa. Amore: in coppia, siete in testa alla hit parade delle unioni più solide dello Zodiaco. Avanti tutta! Soli: grazie alla dolcezza e all’atteggiamento spontaneo, oggi siete semplicemente irresistibili!

Oroscopo 3 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna nel vostro segno, in buon aspetto con Venere, vi rende ottimisti, oggi vedete il bicchiere mezzo pieno! I pianeti accentuano inoltre la vostra determinazione riguardo a un progetto che potrebbe portare a nuovi sviluppi. Una coincidenza o una risposta positiva a una vostra richiesta, può essere il segnale che le cose stanno per andare a posto. Con questo aspetto siete campioni nella comunicazione, qualsiasi conversazione andrà alla grande. Amore: in coppia, i pianeti in Sagittario vi spingono a vivacizzare la relazione e avrete parecchie idee per rendere la serata piccantina. Soli: giornata piena di sorprese, potrebbe arrivare un messaggio inatteso dalla persona che vi attrae.

Oroscopo 3 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Rallentate il ritmo, procedete senza fretta: è quanto chiede al vostro segno il buon aspetto Luna-Venere. Cercate di trascorrere una giornata tranquilla, ritagliando, per quanto vi è possibile, del tempo libero. Fate una lunga passeggiata o dedicatevi a un hobby che vi appassiona. Nel lavoro, date la priorità ai compiti più semplici. Stare per conto vostro e stabilire dei limiti con le persone care vi farà bene e vi metterà al riparo da qualche discussione. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni che avete difficoltà a gestire. Per oggi evitate di affrontare questioni importanti. Soli: vi ponete tante domande ma il consiglio è quello di non rimuginare inutilmente. Dovete solo avere pazienza.

Oroscopo 3 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Bilancia in buon aspetto a Venere nel vostro segno, ritagliare del tempo per coltivare una relazione promettente potrebbe portare a nuovi entusiasmanti sviluppi. La persona conosciuta di recente potrebbe essere la chiave che vi permetterà di concludere un accordo, ottenere un’opportunità di lavoro o d’affari o di vivere un’esperienza per voi positiva. Ci sono le premesse giuste, dunque. per stabilire una solida amicizia basata sulla stima reciproca. Amore: in coppia, è una bella giornata, siete di buonumore per cui con il partner c’è armonia e complicità! Soli: è difficile resistervi! Allora, affrontate con sicurezza qualsiasi incontro. Una conquista è assicurata!

Oroscopo 3 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui concentrarvi sulla realizzazione delle vostre ambizioni e, al contempo, capire come poter raggiungere importanti traguardi senza sconvolgere l’equilibrio personale. Con il buon aspetto Luna-Venere, inoltre, un sogno che avete a cuore potrebbe trasformarsi in realtà oppure se avete un problema, ricevere un aiuto da una persona che non pensavate potesse esservi utile. Potrebbe trattarsi di qualcuno con cui approfondire la relazione. Amore: in coppia, con il partner affronterete degli argomenti che da un po’ di tempo tenete per voi e vi sentirete sollevati. Soli: oggi apprezzate il vostro status. Ed effettivamente, non potete negarlo, c’è anche qualche vantaggio…

Oroscopo 3 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Luna-Venere annuncia uno splendido mercoledì! Lo stato d’animo migliora così come la vostra situazione. Potete fare nuovi progetti, guardare al futuro con sicurezza in voi stessi, negli obbiettivi che avete in mente di raggiungere. E’ inoltre un’ottima giornata per stringere nuove relazioni: forse le persone che incontrerete non vi saranno tutte simpatiche ma tenete presente che prossimamente potrebbero essere utili nel lavoro oppure negli affari. Amore: in coppia, con Venere in Sagittario c’è una splendida intesa, la voglia di condividere interessi e progetti a due. Soli: mostratevi aperti e disponibili: in programma c’è un incontro davvero speciale. Una persona vi conquisterà!

Oroscopo 3 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Proteggetevi da opportunisti, da persone che tentano di manipolarvi! La Luna in Bilancia abbassa la capacità di difendervi e ciò rendere possibile ad alcune persone di premere i tasti giusti affinché facciate ciò che loro desiderano. E se anche nessuno avrà questo atteggiamento, visto che assorbite come spugne le emozioni di chi vi circonda risparmiate le energie per qualcuno di speciale che a voi dà il meglio di sé.e non introduce pessimismo nella vostra vita! Amore: in coppia, siete più comprensivi nei confronti del partner. Esprimerete i sentimenti, il che lo/a rassicurerà. Soli: sfruttate questa giornata per ampliare i contatti, le conoscenze, tenendo a mente quanto scritto sopra. Volendo anche attraverso un sito o un’app.di incontri.