L’oroscopo del 3 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 3 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere in Acquario fa arrivare interessanti opportunità, nel settore delle amicizie, se state cercando di entrare in una nuova cerchia è il momento ideale per prendere l’iniziativa. Il buon aspetto del pianeta con Giove, indica che questi nuovi contatti vi arricchiranno o che una persona in particolare con voi sarà molto gentile e generosa. Amore: in coppia, con il tuo partner non andate sempre d’accordo ma per fortuna le cose che vi uniscono sono molte di più di quelle che vi dividono. Soli: occhio alle illusioni. Potreste innamorarvi di una persona ma scoprire che l’altro/a vi considera solo una bella amicizia.

Oroscopo 3 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere in Acquario punta i riflettori sul vostro settore della carriera, delle ambizioni: ampliate il giro dei contatti, partecipate a eventi, fate conoscenza di persone che contano. Con il buon aspetto Venere-Giove, cercate di rinnovare il look! Siete inoltre in una una posizione in cui lavoro o vita personale gli altri notano e apprezzano ciò che fate. Amore: in coppia, date nuovo slancio alla relazione e soprattutto cercate di essere meno possessivi. Il partner potrebbe sentire il vostro fiato sul collo, il che è un grosso problema. Soli: per trovare l’amore non c’è bisogno di andare troppo lontano. Potrebbe trattarsi di qualcuno che già conoscete, ma a cui non avete mai prestato attenzione.

Oroscopo 3 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere entra in Acquario e accende il desiderio di godere la vita al massimo! Il pianeta sosta nel vostro settore dei viaggi, delle nuove esperienze e dunque sfrutterete al meglio questo transito. Tenete presente che tutto ciò che vi permette di ampliare gli orizzonti vi farà vivere dei momenti davvero entusiasmanti! Amore: in coppia, è grazie a un viaggio o a nuova attività da praticare insieme che nella relazione ci sarà un rinnovamento. Soli: con Venere in aspetto positivo, l’incontro con una persona è molto probabile, potrebbe essere di origine straniera.

Oroscopo 3 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere sbarca in Acquario ed è in buon aspetto a Giove: a beneficiarne sarà il vostro settore delle finanze. Potreste trovare un accordo positivo su una questione di denaro, una donazione o un’eredità che in questo caso ha scatenato un conflitto con i familiari. In generale seguire l’intuito vi permetterà di trovare soluzioni vantaggiose. Amore: in coppia, tra buon umore e romanticismo, siete al settimo cielo! Con il partner trascorrerete momenti deliziosi, dove l’amore occuperà un posto molto speciale. Soli: con i passaggi odierni un incontro d’amore sarà perfetto, guardate al futuro con fiducia!

Oroscopo 3 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto tra Venere e Giove introduce nelle relazioni personali e di lavoro la felicità e l’ottimismo. Trasmettete le vostri idee in modo gentile, stimolante e ciò vi fa apprezzare da chi vi circonda. Al contempo, avrete voglia di entrare in nuove cerchie ed è probabile stringerete una relazione che sarà utile nel lavoro, nella carriera. Amore: in coppia, se l’atmosfera lascia un po’ a desiderare, troverete le parole giuste per riaccendere la fiamma! Dimostrerete al partner la tenerezza che provate. Soli: tra nuove conoscenze e un/a ex che torna alla carica, la giornata si preannuncia movimentata. Distacco e prenderete la decisione giusta.

Oroscopo 3 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Venere in Acquario, nel lavoro avrete molto da fare, vi prenderete cura al massimo degli impegni e sarete ripagati con belle gratificazioni. Darete il meglio più del solito, sarete efficienti, produttivi e poiché sarete accompagnati dal buonumore, il vostro compito sarà facilitato. Al contempo potreste essere spinti a seguire una dieta sana e a praticare esercizio fisico. Amore: in coppia, è una giornata romantica. Abbracci, progetti, dolci conversazioni: tutto ciò che sempre vi rassicura. Soli: siete cambiati: avete sicurezza in voi stessi, sapete bene cosa volete. Il prossimo incontro sarà all’altezza delle vostre aspettative.

Oroscopo 3 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere in Acquario accentua la vostra creatività, vi mette in grado di sfruttare le vostre capacità diplomatiche quando gestite problemi o incomprensioni. Più in generale, grazie all’armonia con Giove una situazione conflittuale si risolverà come per magia. Con questo transito potreste essere attratti irresistibilmente da un oggetto. Amore: in coppia, troverete dei compromessi. All’inizio dell’anno siete amorevoli e magnanimi nei confronti della dolce metà. Soli: rivedrete con piacere una persona che vi corteggia ma per ora non prenderete una decisione. Sapete che le cose cambieranno non appena direte di sì.

Oroscopo 3 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Saturno sosta da tempo nel vostro settore della casa, della famiglia e può aver portato cambiamenti di tipo pratico riguardanti l’abitazione e le questioni domestiche. Da oggi, Venere entra in Acquario e vi offrirà la possibilità di risolvere eventuali problemi con i familiari così da avere una buona intesa o rendere più confortevole la casa. Amore: in coppia, siete entrambi felici, innamorati e tutto va bene. L’osmosi è totale! Soli: è possibile che incontrerete per caso una persona del passato e la cosa potrebbe turbarvi, emergeranno parecchi ricordi.

Oroscopo 3 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Venere-Giove vi spinge ad avere un approccio aperto, onesto e generoso alle conversazioni e ad esprimere il vostro entusiasmo. Sarà la vostra arma vincente per ottenere il successo! I nuovi contatti vi daranno modo, inoltre, di far arrivare nuove opportunità. Potreste non essere d’accordo con tutti, ed è la diplomazia vi farà aprire la strada a sviluppi futuri positivi. Amore: in coppia, se ultimamente avete avuto problemi a comunicare con il partner, le cose finalmente si sbloccheranno. Soli: dopo conversazioni online, incontrerete la persona nella vita reale. Assicuratevi che sia effettivamente libera.

Oroscopo 3 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere in Acquario sosta nel vostro settore delle finanze. Il transito indica che è un buon momento per lanciarvi in un acquisto importante. Le festività probabilmente vi hanno svuotato le tasche ma è possibile che presto ci sia un’entrata di denaro inaspettata, somma che il transito consiglia vivamente di investire. Amore: in coppia, con Venere in Acquario occhio a essere troppo possessivi o, al contrario, eccessivamente distaccati! Soli: i passaggi favoriscono gli incontri. Bando dunque al vostro naturale riserbo e aprite la danza dell’amore con determinazione.

Oroscopo 3 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con l’arrivo di Venere nel vostro segno sarete più positivi e il buon aspetto con Giove vi spingerà a vivere con maggiore leggerezza! E’ un buon momento per ampliare il giro delle conoscenze e, al contempo, quello di cambiare il look così da accentuare il vostro fascino e aumentare la sicurezza in voi stessi, utile nel lavoro e nella vita sociale. Amore: in coppia, grazie a una situazione insolita potrebbe esserci uno splendido rinnovamento! Soli: con gli aspetti astrali odierni potrebbe esserci un incontro romantico molto importante, che cambierà in meglio la vostra vita!

Oroscopo 3 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nuove idee e progetti vi caricano di splendide energie: il buon aspetto Venere-Giove in effetti è eccellente per trovare attività che ti aiutino a ridurre lo stress e a mollare eventuale rancore nei confronti di una persona. Potreste dare una mano a qualcuno in modo anonimo o da dietro le quinte e sarete felici di aver offerto un aiuto! Amore: in coppia, tanto romanticismo, passione e amore! La dolce metà è sotto un incantesimo… Soli: affascinanti, il buon umore e la gentilezza sono contagiosi, il vostro magnetismo rende felici le persone, a cominciare da voi!