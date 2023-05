L’oroscopo del 3 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 3 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il vostro obbiettivo, anche nei prossimi giorni, potrebbe essere quello di stabilizzare le finanze e porre particolare attenzione alle uscite di denaro. Il che non significa che non avrete la tentazione di spendere impulsivamente. E’ un buon momento per esaminare il budget, fare in modo di mantenerlo in equilibrio nonché risparmiare. Amore: in coppia, se la relazione mostra segni di stanchezza, avete la possibilità di dare un nuovo slancio. Trovate gli argomenti giusti, decidete di organizzare una gita romantica. Il tuo partner vi seguirà a occhi chiusi. Soli: non avete intenzione di spendere troppo tempo su siti di incontri e social network. Una persona vi conquisterà e fisserete un incontro di persona!

Oroscopo 3 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avvertite la necessità di dare la precedenza ai vostri bisogni, alle vostre esigenze non dovete sentirvi in colpa. Evitando di pensare a voi vi sentireste sotto pressione, mentre qualche gratificazione vi permetterebbe di rilassarvi. In questo modo potreste essere motivati a rispolverare un’idea che avete chiuso da tempo in un cassetto. Amore: in coppia, il dialogo con il partner è un po’ complicato, potrebbero esserci equivoci e malintesi ma non partite in quarta per delle sciocchezze! Soli: non è una giornata favorevole agli incontri, sfruttate il tempo libero per conto vostro, facendo qualcosa che vi piace.

Oroscopo 3 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Più sensibili ed empatici del solito, se un amico o un familiare sta attraversando delle difficoltà, assorbirete le sue emozioni e farete vostri i suoi problemi, col risultato che sarete giù di corda. Se volete davvero essere d’aiuto, cercate di fare qualcosa di pratico. Pensate a cos’è che potrebbe farlo sentire meglio. Amore: in coppia, l’atmosfera è piacevole e solidale ed è una grande opportunità per stabilire nuovi compromessi così da far evolvere la relazione. In vista ci sono decisioni importanti! Soli: siete affascinanti, attraenti e se nel mirino c’è una persona, è la giornata ideale per osare e fare un passo avanti.

Oroscopo 3 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’atmosfera potrebbe essere un po’ tesa: lavoro o vita privata, chi vi circonda potrebbe essere un po’ nervoso e voi non essere da meno. Calma, rallentate il ritmo e quando avvertite vibrazioni negative, allontanatevi. In un ambiente in cui non vi sentite a vostro agio non sareste produttivi. E stasera rilassatevi nel comfort della casa. Amore: in coppia, l’atmosfera non è proprio al top ma i piccoli passi, le attenzioni del partner vi scalderanno il cuore e vedrete il futuro a due più serenamente. Soli: grazie a un amico potreste avere un incontro del tutto imprevedibile. Con questa persona avrete una bella conversazione che continuerà anche quando l’amico se ne andrà. Avrete molto da dire…

Oroscopo 3 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Per risolvere i vostri problemi non fate affidamento su altre persone: è tempo di prendere in mano le redini della vostra vita! Ciò per dire che oggi siete ansiosi e potreste reagire in modo eccessivo a una situazione che normalmente non vi inquieterebbe. Dovete uscire da questo blocco mentale e farcela da soli, nessuno può farlo per voi. Amore: in coppia, potreste avere una percezione distorta di voi stessi e del partner. Vedrete solo il lato negativo! Riprendetevi! Soli: al momento il vostro stato d’animo è nessun impegno, solo bei momenti. Con questa premessa riceverete parecchi messaggi ma solo da persone inaffidabili o da profili falsi.

Oroscopo 3 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buonumore odierno nonché il modo in cui vi esprimente, vi garantisce la simpatia di chi vi circonda ma non solo, potrebbero nascere delle opportunità per progredire. Ad esempio una promozione, un aumento di stipendio o buoni investimenti. Sarete più consapevoli inoltre delle energie a disposizione e troverete un ottimo equilibrio tra riposo e attività, Amore: in coppia, puntate su conversazioni calme e complici ed evitate accuratamente argomenti delicati o noiosi. L’atmosfera è romantica, dunque cosa farete stasera? Soli: alla ricerca della passione! Sono tante le persone che vi corteggiano, intenzionate ad avere una storia ma preferite sfruttare pienamente il vostro status e vivere flirt bollenti!

Oroscopo 3 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Luna-Marte, l’atmosfera potrebbe essere elettrica. Potreste, ad esempio, avere una discussione accesa con il boss o un amico, poiché siete molto scontenti di un suo comportamento. Ma è probabile invece, cosa tipica del vostro segno, che manderete giù la rabbia, pur sapendo che è un veleno. Amore: in coppia, Giove e Venere vogliono la vostra felicità! Lasciate alle spalle eventuali dissidi e abbandonatevi all’amore! Soli: intenzionati a conquistare, curate il look in modo particolare e siete affascinanti. In ogni caso, evitate di avere aspettative troppo alte: il rischio è di rimanere delusi.

Oroscopo 3 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Svolgere gli impegni di lavoro, potrebbe rendere impossibile – secondo voi – assecondare il desiderio di concedervi una pausa. Ma è davvero così? Perché non provate a delegare alcuni compiti più urgenti? Sicuramente troverete chi sarà disposto a dare una mano in modo che possiate staccare dal lavoro e rilassarvi. Amore: in coppia, investirete nella relazione e questo atteggiamento positivo porterà a prendere in considerazione un progetto importante. Segnerà una svolta positiva e decisiva nella vostra unione. Soli: attraverso pochi sms attirerete l’attenzione di chi vi corteggia e non capirà quanto sarete emozionati mentre li scriverete…

Oroscopo 3 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui non avete voglia di collaborare, volete lavorare per conto vostro e seguire il vostro ritmo ma visto che potreste aver bisogno di consigli o qualche opinione probabilmente dovrete uscire dal guscio e interagire con gli altri. In ogni caso, evitate di chiudervi a riccio con le persone care: non capirebbero il motivo. Amore: in coppia, se la relazione procede bene e siete sempre entrambi innamorati, l’atmosfera sarà molto romantica. Ma se ci sono tensioni oggi saranno accentuate. In questo caso, forse dovreste fare piccolo bilancio. Soli: se avete intenzione di parlare dei vostri sentimenti mostrate sicurezza. L’altro/a potrebbe non essere ancora pronto/a a dare il via a una storia. Osservate i segnali che vi lancerà.

Oroscopo 3 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Un amico potrebbe avere un’idea brillante per evadere dal solito quotidiano e avrete difficoltà a dire un “no”. Se avete bisogno di una pausa dal lavoro e dalle responsabilità, seguite l’attuale voglia di provare una nuova esperienza. Evitate di trascorrere le giornate allo stesso modo e fate qualcosa di divertente e frizzante! Amore: in coppia, il dialogo potrebbe essere teso, forse direte cose poco carine. Ma c’è sempre un modo per appianare la situazione. Per ora, evitate di attizzare il fuoco. Il silenzio è d’oro! Soli: cercate di riflettere sugli errori del passato così da avere una visione più chiara del presente e poter pensare al vostro futuro sentimentale.

Oroscopo 3 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui vi sarà difficile mantenere la calma, soprattutto perché siete ansiosi e vorreste velocizzare alcune situazioni di lavoro. In questo modo rischiate di mettere sotto pressione voi stessi e chi vi circonda. Non tutti sono in grado di seguire il vostro ritmo, dunque cercate di essere elastici ed evitate di dare il via polemiche sterili. Amore: in coppia, in caso di discussione chiudete un occhio e mantenete il buon umore, optate per il relax e la serenità. Soli: la solitudine potrebbe pesarvi ma sfruttate questa giornata per ricaricare le batterie, prendere cura di voi stessi. Vi farà un gran bene!

Oroscopo 3 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ in arrivo un’opportunità che vi renderà più che soddisfatti! Anche se per trarne il massimo vantaggio forse dovrete eliminare qualcosa, nel giro di poco tempo vi renderete conto che ne è valsa la pena. Su un altro piano: se desiderate acquistare un oggetto per la casa, fidatevi dell’istinto: troverete quello perfetto al prezzo giusto. Amore: in coppia, il dialogo è splendido, entrambi volete rinnovare la relazione o ritrovare lo slancio passionale dei primi tempi. Top! Soli: aprirete il vostro cuore così da conoscere meglio una persona o per stringere un legame più intimo. Esprimetevi e avrete ciò che desiderate.