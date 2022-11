L’oroscopo del 3 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 3 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Pesci in buon aspetto con i pianeti in Scorpione l’intuito è accentuato. Siete in grado di cogliere gli stati d’animo e i pensieri di chi vi circonda e ciò potrebbe essere d’aiuto ad affrontare una situazione che sembra un po’ complessa. Al contempo vi state preparando per una svolta. Assicuratevi di fare la mossa giusta. Amore: in coppia, attraverso piccole manifestazioni d’amore, rafforzerete la relazione. Se volete parlare di ciò che non va, fatelo con tatto e tenerezza, andrà tutto bene. Soli: a conquistare sarà il vostro senso dell’umorismo. Una persona più giovane cadrà nella vostra rete!

Oroscopo 3 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Pesci potrebbe far arrivare un’opportunità che sembra perfetta per voi. Più la esaminerete e più sarete entusiasti! Se avete voglia di vivere nuove esperienze, le prossime settimane potrebbero portare qualcosa di totalmente inaspettato, ma molto gradito. In generale, per oggi concedetevi di essere un po’ egoisti e fate qualcosa solo per voi! Amore: in coppia, comunicate con tenerezza e rispetto, insieme al partner riderete di tutto e condividerete qualche segreto… Soli: organizzate uscite e incontri: ovunque avrete conversazioni entusiasmanti. Se volete conquistare, dunque è il giovedì giusto!

Oroscopo 3 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Pesci per il vostro segno non è il top: mantenete la lucidità, non date nulla per scontato né dovete impegnarvi in qualcosa senza un’idea chiara del risultato. Capire le conseguenze delle vostre azioni oggi può essere fondamentale. Per oggi la cosa migliore è rimanere dietro le quinte e concentrarvi sulle vostre esigenze. Amore: in coppia, se con il partner avete punti di vista diversi riguardo al quotidiano, aprite un dialogo! Sarà costruttivo e troverete delle soluzioni che soddisferanno entrambi. Soli: un flirt sembra essere ambiguo? Uno di voi vorrebbe parlare del futuro mentre l’altro/a preferisce vivere alla giornata. Parlate chiaro.

Oroscopo 3 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Pesci in buon aspetto ai pianeti in Scorpione annuncia una giornata fortunata, con vibrazioni positive. Lavorerete con piacere, soddisfazione e porterete a termine gli impegni accompagnati da splendide energie. Occhi aperti poiché potrebbero esserci delle felici coincidenze che vi permetteranno di concretizzare un progetto. Amore: in coppia, il partner vi trova divertenti e pieni di vita. Sulla relazione soffia un vento di novità che va bene a entrambi! Soli: da una persona potrebbero finalmente arrivare le parole d’amore che state aspettando.

Oroscopo 3 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Pesci è in armonia con i pianeti in Scorpione e queste vibrazioni sono perfette per ritrovare la pace interiore, anche se dovrete accantonare i rancori o i dispiaceri che ultimamente hanno minato il vostro ottimismo. Pensate positivo, è importante! Inoltre, assicuratevi di avere accanto le persone che vi sostengono con affetto. Amore: in coppia, occhio a scatenare liti: siete intransigenti, volete avere l’ultima parola su tutto! Lasciate spazio al partner. Soli: per oggi meglio evitare incontri. Non siete dell’umore giusto. Andrà meglio domani…

Oroscopo 3 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Attualmente vi trovate in una fase molto costruttiva per stringere nuove relazioni, anche on line. Dalle conversazioni e incontri potrebbe nascere qualcosa riguardante il lavoro che vi entusiasmerà. Avete inoltre belle idee e la possibilità di concretizzarle! Se arrivano consigli di amici o familiari, non dovete ignorarli: sono quelli giusti! Amore: in coppia, c’è una bella intesa, con i partner scambiate dolci parole d’amore e mille attenzioni! Soli: qualcuno sta cercando di mostrare che tiene davvero a voi. Forse un amico/a che vorrebbe far prendere alla relazione una piega romantica?

Oroscopo 3 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto tra la Luna in Pesci e i pianeti in Scorpione al vostro segno annuncia soddisfazioni nel lavoro con un buon ritorno finanziario. Se di recente vi siete preoccupati per le entrate, presto scoprirete che aumenteranno! Per oggi, avete semaforo verde per concedervi un po’ di shopping come ricompensa per l’impegno che mettete nel lavoro. Amore: in coppia, l’amore tra di voi è evidente, circola ottimismo, romanticismo e buonumore. Siete due anime in un nocciolo! Soli: un incontro andrà alla grande, darete il via a una storia e vedrete la vita in rosa!

Oroscopo 3 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Pesci in buon aspetto con i pianeti nel vostro segno, rappresentano un invito a mostrare il talento: non passerà inosservato! E’ una giornata in cui vi sentite in splendida forma e potrebbe arrivare un piacevole imprevisto, forse un’entrata di denaro che non vi aspettate. E’ infine, il momento ideale per lavorare a un progetto che avete a cuore! Amore: in coppia, l’eros si accende ed è accompagnato da dolci parole d’amore ma non solo, insieme al partner farete nuovi progetti! Soli: un incontro vi regalerà belle emozioni e la felicità! Questa storia metterà fine al vostro attuale status.

Oroscopo 3 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un buon momento per conoscere nuove persone, soprattutto se condividono determinati interessi. Se c’è una persona con cui non riuscite a trovare un accordo o vi fa sentire a disagio, datele tempo: presto tornerà l’armonia e sistemerete tutto! In generale, è tempo di eliminare le relazioni superficiali e concentrarvi su quelle che per voi contano davvero! Amore: in coppia, belle emozioni, l’amore è al centro della giornata e nella relazione circola buonumore. Soli: selettivi e cauti, prima di lanciarvi in una storia prenderete il tempo per scoprire se con l’altro/a potrebbe funzionare.

Oroscopo 3 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro segno è noto per essere cauto, anche nel concedere fiducia e amicizia, non vi lanciate a occhi chiusi. Ma oggi i pianeti rappresentano un invito a stringere nuove e durature relazioni! Anche se una persona inizialmente non solleciterà la vostra attenzione, evitate di ignorarla: nel tempo potrebbe trasformarsi in una amicizia importante! Amore: in coppia, fate della relazione una priorità per il massimo piacere del partner. Ma non solo: darete vita a qualche sfrenata fantasia… Soli: nella vita affettiva, vi trovate di fronte a una svolta decisiva: incontrerete l’altra metà della mela!

Oroscopo 3 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Pesci, oggi avete una leggera tendenza a esagerare, soprattutto nelle spese o nel cibo e le bevande… Al contempo la Luna è in buon aspetto con Sole, Mercurio e Venere in Scorpione: potrebbe arrivare un aiuto importante riguardo alla concretizzazione di un progetto o di un affare oppure un riconoscimento per il vostro impegno. Amore: in coppia, siete felici, pieni di ottimismo! E’ probabile che pianificherete un viaggetto romantico e la dolce metà approverà senza esitare! Soli: i pianeti vogliono la vostra felicità! Oggi è possibile un incontro d’amore a cui ormai avevate mentalmente rinunciato.

Oroscopo 3 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna nel vostro segno forma aspetti positivi con i pianeti in Scorpione: avete la possibilità di stringere nuove relazioni e sarà molto positivo. Conoscerete persone che vi incoraggeranno in una nuova direzione! Trarrete vantaggio da nuove idee e conversazioni che amplieranno i vostri orizzonti e sarete spinti a uscire dalla vostra zona di comfort. Amore: in coppia, esprimerete l’amore e ciò porterà un notevole miglioramento nella relazione, spingerà il partner a raddoppiare le attenzioni! Soli: un’attrazione sarà intensa, vi regalerà emozioni molto forti! Ma sarete comunque in grado di guardare tutto con il giusto distacco.