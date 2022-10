Oroscopo 3 ottobre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 3 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 3 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Riguardo a una questione delicata, il desiderio di mantenere la pace e mettere tutto a tacere potrebbe avere la meglio sulla necessità di esprimere la frustrazione, Ma dovrete trovare il modo che vi permetta di parlarne tenendo conto al contempo di ciò che prova l’altro/a. Non appartiene al vostro modo di fare ma dovreste comunque tentare. Amore: in coppia, in programma c’è un nuovo inizio: con il partner coniugherete insieme i verbi uscire, ridere, amare. Soli: aperti, ottimisti, pronti a dare il via a una storia d’amore! Bella e contagiosa energia positiva. Conquisterete!

Oroscopo 3 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

A causa di una serie di recenti eventi, siete rimasti intrappolati in un pensiero circolare negativo. Mettete uno stop! È del tutto possibile che la realtà della situazione è che stiate ingigantendo inutilmente un problema. Oggi capirete che il pensiero negativo non porta a niente ma non solo, non vi permette di vedere le cose positive! Amore: in coppia, voglia di affascinare il partner, la sensualità è al top! Oggi ci sono azioni e non parole… Soli: desiderio di divertirvi, di piacere, di conquistare e il gioco è fatto! Ma attenzione a non esagerare, rischiereste una delusione.

Oroscopo 3 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto Luna-Urano vi permette di allontanarvi da qualsiasi persona o situazione che non contribuisce più alla vostra felicità in generale. Sarete spinti, inoltre, a dare la priorità ai vostri bisogni, alle vostre esigenze stabilendo dei limiti ben precisi, lavoro compreso. Stasera, rimanere in casa, vi permetterà di ricaricare le batterie. Amore: in coppia, in cerca di emozioni stimolanti, sorprese e novità nella relazione. Spezzerete la routine e il partner apprezzerà il vostro coinvolgimento. Soli: un incontro sarà speciale, una persona vi affascinerà grazie al senso dell’umorismo,

Oroscopo 3 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Esaminate con attenzione qualsiasi situazione: scoprirete che il più piccolo dettaglio farà la differenza. Se qualcosa non vi convince, non esitate a seguire l’intuito. Rimanete concentrati e fate in modo di tenere sotto controllo le emozioni, non fatevi cogliere alla sprovvista quando spuntano dal nulla e disturbano i vostri pensieri. Amore: in coppia, sarete disposti a fare delle concessioni che in precedenza avete escluso. Avete tutto da guadagnare: il partner farà altrettanto. Soli; tenderete a drammatizzare meno la situazione. Vi direte che se siete soli, per il momento è meglio così.

Oroscopo 3 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i pianeti importanti in moto retrogrado siete irrequieti, destabilizzati e concedervi una pausa può essere il modo migliore per fermarvi e orientarvi. Che si tratti di poche ore o di una giornata avrete una chiara comprensione di quali passi compiere. Cercate, inoltre, di ampliare i contatti, anche online e proporre qualche iniziativa. Amore: in coppia, anche se non tutto è perfetto, valorizzerete la relazione, la complicità, la condivisione, la solidità. Soli: un incontro con un/a ex vi permetterà di liberarvi dal senso di colpa che avete ingiustamente provato.

Oroscopo 3 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni e con la dissonanza Saturno-Urano potreste essere irritabili. Lavoro o vita personale, rischiate di sbottare contro una persona per cui occhio a ciò che direte e mantenete la calma. In caso contrario, ovvero se parlerete a ruota libera, il conflitto sarà inevitabile e seguito vi sentireste in colpa. Amore: in coppia, il buon umore prende il sopravvento e ciao ciao confusione. Siete innamorati e pensate, a ragione, che la dolce metà è la persona ideale! Soli: è possibile una storia con una persona più grande d’età e ciò vi farà provare sicurezza emotiva e materiale. Vi sentirete totalmente appagati.

Oroscopo 3 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste avere la sensazione che una persona faccia di tutto per provocarvi, ottenere una reazione. Adottare un approccio distaccato e calmo potrebbe spuntare i suoi artigli, soprattutto se riuscirete a distaccarvi da ciò che vi dirà e voltare le spalle. Avete cose ben più importanti di cui occuparvi, dunque ignorate le sue osservazioni. Amore: in coppia, evitate piccole frasi del tipo “non mi capisci”: non fareste che alimentare le tensioni. Mettetevi nei panni dell’altro/a… Soli, proteggete la vostra privacy. Non fate confidenze intime a persone che non conoscete poco.

Oroscopo 3 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se qualcosa dovesse andare storto non date la colpa a voi stessi! Essere duri nei vostri confronti è inutile, non serve a niente. Il Sole in Bilancia alle spalle del vostro segno rappresenta un invito a esaminare la situazione con distacco: sarà d’aiuto a guardare le cose con chiarezza e ciò vi permetterà di trovare le soluzioni giuste. Amore: in coppia, la ragione vince sulla passione. La logica vi guiderà per tutta la giornata. Occhio a diventare inflessibili, a creare delle barriere. Soli: non è un lunedì favorevole agli incontri: pazienza e approfittatene per affinare le strategie di conquista. L’amore arriverà.

Oroscopo 3 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un lunedì in cui prima di parlare dovreste riflettere: in caso contrario ciò comporterà dei problemi che avrebbero potuto essere evitati. Una pausa per acquisire una vera comprensione della situazione vi consentirà di ottenere un risultato positivo. Se inoltre dovesse arrivare un consiglio non prendetelo come una critica: potrebbe essere utile. Amore: in coppia, dite no alle belle parole e alle belle promesse. Dimostrate l’amore con piccoli gesti, piccole attenzioni. La tenerezza è importante! Soli: avere difficoltà ad ascoltare i consigli degli amici è abbastanza normale ma se arrivano non rifiutateli…

Oroscopo 3 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se con una persona siete spinti ad avere un chiarimento, affrontare la situazione è positivo a patto che lo facciate con sensibilità e gentilezza. E’ pur vero che è più facile da dire che fare poiché se sapete di avere ragione, avrete difficoltà a mantenere la calma. Ma è solo con questo atteggiamento che troverete una soluzione. Amore: in coppia, potreste credere di avere ragione su tutto ma non è proprio così… Ascoltate di più il partner e fidatevi. Ciò eviterà litigi ingiustificati. Soli: avete belle energie, volete stare in compagnia, ma senza dover necessariamente parlare d’amore.

Oroscopo 3 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un lunedì in cui dovreste evitare qualsiasi litigata: non è detto che vincereste voi. Tuttavia se permetterete all’impulsività di prendere il sopravvento è ciò che potrebbe accadere. Non importa quanto una persona o una situazione sia motivo di irritazione: cercate di avere un certo distacco e nel giro di pochi giorni capirete che vi siete mossi nel modo giusto. Amore: in coppia, lo stato d’animo è altalenante: non è una giornata favorevole alle grandi decisioni e progetti. Soli: anche se una persona vi attrae evitate di insistere con messaggi e telefonate: oggi sarebbe una perdita di tempo.

Oroscopo 3 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui anziché avere conversazioni superficiali con persone che conoscete poco, preferirete parlare di questioni importanti con gli amici più cari. Il Sole e Venere in Bilancia sono eccellenti per arrivare al cuore di argomenti o problemi importanti. Inoltre, il buon aspetto Luna-Urano nel corso di un incontro o una conversazione scoprirete qualcosa di nuovo. Amore: in coppia, circola un po’ di noia, di pesantezza. E non sono esclusi reciproche accuse… Soli: se una persona vi attrae cercate di essere più aperti. Potrebbe nascere una dolce storia d’amore: toccherete il cielo con un dito!