L’oroscopo del 3 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 3 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il desiderio di mantenere la pace con una persona potrebbe impedire di esprimere la frustrazione, soprattutto riguardo una questione delicata. In qualche modo, dovrete trovare un equilibrio che vi permetta di parlare di ciò che provate tenendo conto dei sentimenti dell’altro. Anche se ciò non è nel vostro stile, Marte in Bilancia indica che non potrete fare diversamente. Amore: in coppia, parlare serenamente di alcune questioni in sospeso vi permetterà di andare oltre la differenza di vedute. Soli: voglia di flirtare e non quella di impegnarvi. La cosa certa è che non rischiate di trascorrere una giornata noiosa.

Oroscopo 3 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Nel pomeriggio la Luna sbarca nel vostro segno e sarà in buon aspetto con Saturno, passaggio astrale che vi renderà ragionevoli. Ma forse solo in apparenza, interiormente sarà diverso. Plutone, dall’inizio dell’anno, vi ha instillato una dose di rivolta e in mente tutto siete tranne che ragionevoli. Ma forse volete solo compiacere le persone care. Amore: in coppia, è una domenica in cui con il partner l’atmosfera sarà all’insegna della sensualità, del piacere, vivrete momenti piccantini! Soli: mostrando un lato razionale della vostra personalità, sembrate chi non siete. Lasciate trasparire la sensibilità: sarà notata e realizzerete un incontro che corrisponderà alle vostre aspirazioni.

Oroscopo 3 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Non importa cosa pensate del vostro lavoro o degli obiettivi personali, con l’aspetto Nettuno-Plutone oggi potreste desiderare qualcosa di nuovo, di diverso. Cos’è che accende veramente la vostra passione? Di qualunque cosa si tratti, rimboccate le maniche e state pur certi che con la perseveranza, accadranno cose migliori. Amore: in coppia, Venere protegge la relazione, con il partner andate avanti mano nella mano in totale complicità (nella maggior parte dei casi). Soli: sarete molto attivi su Internet così da trovare l’anima gemella. E potrebbe essere la giornata giusta! Armonia e seduzione sono nel programma della domenica e proverete splendide emozioni!

Oroscopo 3 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Toro invia al vostro segno belle vibrazioni e vi spinge a uscire con gli amici o a partecipare a un evento che ti interessa. E’ la domenica ideale per rilassarvi e non fare molto, tranne tutto ciò che vi rende felici. Se avete una preoccupazione, all’inizio della giornata una chiacchierata con una persona fidata vi farà provare sollievo. Amore: in coppia, sfruttate al massimo i momenti piacevoli, concedetevi qualche attività da praticare insieme, qualcosa che solitamente non avete tempo di fare. Soli: dalle persone volete l’autenticità, storie serie e impegnative: non vi farete conquistare senza avere la certezza che sia la persona giusta.

Oroscopo 3 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Siete irrequieti e avvertite il bisogno di allontanarvi da tutto. Marte in Bilancia potrebbe scatenare stanchezza mentale e concedervi una pausa può essere un modo per fare un passo indietro e impegnarvi in un’attività fisica. Che si tratti di poche ore, di un giorno o più, vi sentirete riposati e per raggiungere i vostri obbiettivi darete il massimo. Amore: in coppia, cercate di tenere sotto controllo l’impazienza. In caso contrario scatenerete inevitabilmente delle tensioni. Soli: il desiderio di conquistare chi vi attrae si scontra con la paura di fare l’ennesima scelta sbagliata. Che deciderete di fare?

Oroscopo 3 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una domenica in cui provate emozioni intense e siete irritabili. Ciò potrebbe spingervi a litigare con una personale a meno che non riusciate a mantenere la calma. E con Marte in Bilancia c’è un altro motivo per cui sarà meglio controllarvi: in caso di discussione accesa poi vi sentireste in colpa. La cosa più saggia, dunque, è mantenere la pace. Amore: in coppia, il dialogo sarà molto costruttivo. Se avete delle difficoltà, con il partner troverete un terreno d’intesa. Se tutto va bene, parlerete di progetti. Soli: cercate di essere meno seri, divertitevi! È nella gioia che la vita e l’amore si esprimono al meglio, tutto diventa facile e piacevole.

Oroscopo 3 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se una persona vi provoca è perché probabilmente vuole una vostra reazione. Mantenere un atteggiamento calmo, distaccato, freddo potrebbe spuntare le sue armi. Soprattutto se riuscirete a mostrare totale indifferenza a ciò che dice, ignorare le sue parole. Probabilmente avete questioni molto più importanti da affrontare dunque questa è la cosa migliore da fare. Amore: in coppia, avrete difficoltà ad esprimere chiaramente ciò che pensate o provate veramente. Con il partner, dunque, fate attenzione a quello che direte, perché potrebbero nascere delle incomprensioni. Soli: le delusioni in amore hanno chiuso con un lucchetto il vostro cuore. Non credete più nell’amore, per ritrovare fiducia negli altri avete bisogno di prove concrete.

Oroscopo 3 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se qualcosa dovesse andare storto l’ultima cosa da fare è avercela con voi stessi. E’ un atteggiamento che in questo momento è controproducente, non vi permetterà di far progredire la situazione. Marte in Bilancia rappresenta un invito ad avere un approccio rilassato poiché in questo modo avrete la lucidità necessaria per affrontare qualsiasi sfida. Amore: in coppia, l’intesa è eccellente, i sentimenti reciproci sono sinceri e solidi. Insieme guardate al futuro con serenità. Soli: potrebbe esserci un incontro speciale con una persona intrigante: vivete il momento e basta, senza porvi milioni di domande!

Oroscopo 3 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Riflettete prima di parlare: in caso contrario potrebbe comportare dei problemi che potevate evitare. Una pausa per acquisire una vera comprensione della situazione può consentire un risultato più positivo. La Luna in Toro, rappresenta un invito ad avere un approccio calmo e pratico a qualsiasi questione anziché parlare a ruota libera. Amore: in coppia, per mantenere viva la fiamma della passione il piacere dei sensi sarà al centro della giornata. Ciò vi metterà al riparo dalla monotonia. Mantenere il legame con la dolce metà, solleciterà la vostra mente tutta la domenica. Soli: conquistate con ingegno e astuzia e a chi vi attrae chiederete subito un appuntamento. Sarete voi stessi al 100%!

Oroscopo 3 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se volete chiarire una questione, fatelo con il maggior tatto possibile. Meglio eccedere in sensibilità e gentilezza poiché spingerà l’altro ad venirvi incontro. L’aspetto Luna-Plutone indica che è più facile da dire che da fare soprattutto se un familiare tende ad agitare le acque. Prendete l’iniziativa e date il via a una conversazione così da sistemare le cose. Amore: in coppia, se ci sono problemi, placate l’atmosfera! Non siete, al momento, in posizione di forza e dunque anziché offendervi tenete conto delle lamentele del partner. Soli: conquistare un cuore oggi non è tra le vostre priorità. Avrete soprattutto voglia di confidarvi con un/a amico/a.

Oroscopo 3 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Evitate di scatenare una discussione accesa poiché non ne uscireste vincenti. Ma è quanto potrebbe accadere se permetterete alle emozioni di prendere il sopravvento. Anche se una situazione o una persona vi irritano parecchio cercate di mantenere un atteggiamento distaccato. Ora potrebbe non esservi chiaro ma tra pochi giorni capirete perché era importante. Amore: in coppia, avete bisogno di tempo solo per voi e soprattutto di sentirti liberi di fare delle scelte in piena autonomia. Parlatene con il partner per fugare eventuali quanto inutili dubbi. Anche se la dolce metà conosce bene il vostro desiderio di libertà. Soli: cercate di incontrare persone come voi indipendenti. Corrispondono meglio alle vostre attuali aspirazioni. Non siete in una fase molto romantica.

Oroscopo 3 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Rischiate di lanciarvi nello shopping per reprimere alcune emozioni: è un modo per affrontare la situazione ma probabilmente non è il migliore. Provate a ritagliare un momento della giornata per riflettere sul motivo per cui siete nervosi. Fare qualcosa di costruttivo al riguardo vi sarà più utile e non danneggerà il portafoglio. Amore: in coppia, grande dolcezza, tante piccole e reciproche dolci attenzioni. In programma, sensualità e complicità. Soli: impossibile rimanere indifferenti al vostro fascino, alla sensualità. E questa domenica saprete giocare al meglio le vostre carte…