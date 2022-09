Oroscopo 3 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 3 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 3 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potrebbe arrivare un evento sociale divertente. Le cose non si snoderanno, forse, secondo i vostri piani ma essere coinvolti sarà comunque positivo. Ci sarà inoltre anche una bella dose di fortuna, per poter appagare un vostro desiderio. Il che vi metterà di buonumore e sarà d’aiuto ad affrontare altre situazioni più spinose. Approfittatene. Amore: in coppia ci sono forti sentimenti e li dimostrerete attraverso mille piccole attenzioni nei confronti del partner. Soli: è il momento di mettervi al centro della scena, esprimervi. Sarebbe un peccato non sfruttare gli aspetti astrali positivi.

Oroscopo 3 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste guardare le relazioni personali o di lavoro, con occhi diversi. Potrebbero essere necessari dunque dei cambiamenti e avete in mano sufficienti elementi per capire cos’è che dovete modificare. Al contempo ci sarà una spinta una spinta ad appagare i cinque sensi. Fate pure, evitando ovviamente di esagerare. Amore: in coppia circolano incomprensioni e un po’ di frustrazione. Anziché rimproverare il partner riflettete sulle vostre aspettative. Soli: non è giornata d’amore. Se aspettate un segnale, una telefonata o un messaggio potrebbe non arrivare.

Oroscopo 3 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Rallentare il ritmo è una priorità. Avete bisogno di riposo, di stare per conto vostro… Tuttavia potrebbe essere difficile. Sul fronte lavoro, infatti potrebbero esserci dei cambiamenti di programma e la cosa migliore è avere un atteggiamento flessibile. Evitate dunque, discussioni e cercate di esprimervi con cautela. Amore: in coppia tenerezza, romanticismo, dolci conversazioni con il partner. C’è un ritorno di fiamma e un nuovo modo di vivere la relazione. Soli: c’è il desiderio di avere accanto una persona. Tuttavia non cederete a storie senza un futuro.

Oroscopo 3 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Un collega o un amico potrebbe darvi inaspettatamente un consiglio, un suggerimento, un’opinione riguardo al vostro attuale impegno lavorativo. Prendete in seria considerazione ciò che dirà. Potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno per ottenere il progresso nella professione, nella carriera, oppure risvegliare la passione per il vostro lavoro. Amore: in coppia il partner potrebbe contrariarvi e voi scatenare un tempesta. Andateci piano poiché l’ultima parola non sarà la vostra. Soli: negli affari di cuore oggi circola un po’ di caos. Un flirt intrigante potrebbe interrompersi.

Oroscopo 3 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

L’intervento di una persona influente è proprio ciò di cui potreste aver bisogno per fare vostra un’ottima opportunità. Farete una buona impressione e la persona sarà più che disposta a dare una mano. Tenete presente che l’opportunità potrebbe non ripresentarsi nel giro di poco tempo, dunque provateci. Al contempo si potrebbero scatenare tensioni in famiglia a causa dei vostri impegni di lavoro. Amore: in coppia il vostro bisogno d’affetto è smisurato ma potreste soffocare il partner. Soli: tante energie ma la comunicazione non è al top. Calma dunque se una persona dovesse disdire un appuntamento all’ultimo minuto.

Oroscopo 3 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Per quanto riguarda il lavoro potreste avere una conversazione importante, che potrebbe comportare un cambiamento rispetto a ciò che apprezzate nel lavoro. Potreste rendervi conto di aver avuto una concezione sbagliata oppure di essere stati poco efficienti. Sarà d’aiuto ad avere un prospettiva diversa su quanto volete fare nel prossimo futuro. Amore: in coppia deciderete di andare incontro al partner o farlo sarà lui/lei. Avete capito che la relazione è solida. Soli: voglia di consolidare una storia nata di recente e smettere di giocare al gatto e al topo.

Oroscopo 3 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Qualsiasi cosa possa accadere in casa o sul lavoro, avrete la capacità di procedere con fermezza sulla vostra strada, a prevalere su tutto sarà la razionalità. In particolare nel lavoro, la volontà di ferro nonché la determinazione vi metteranno in grado di impegnarvi con grande serietà. Il che vi renderà vincenti. Amore: in coppia siete più disposti ad ascoltare il partner, a capire i motivi d’insoddisfazione. Amore e desiderio vi metteranno sulla strada giusta per ritrovare l’equilibrio. Soli: potrebbe scattare un’attrazione al primo sguardo e aprirà la strada a un seguito promettente.

Oroscopo 3 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Riflettori puntati sulle relazioni: è possibile che al riguardo ci sia qualche scossone o cambiamento. Cercate di usarli in modo produttivo, parlate con calma, se c’è qualcosa da chiarire date il via a conversazioni gentili e sincere. C’è da dire che in caso di lite o discussione accesa, anche se avrete voglia di dire apertamente ciò che pensate, vi controllerete perfettamente. Amore: in coppia: circola un po’ di incomprensione reciproca. State guardando insieme nella stessa direzione? Soli: una storia è rimasta in sospeso. Ma è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva.

Oroscopo 3 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Siete spinti all’autoindulgenza ma non è necessariamente una cosa negativa anzi, esattamente il contrario. Riflettori sul settore della vita sociale e avrete voglia di trascorrere più tempo in buona compagnia o concedervi un trattamento benessere. E in effetti spezzare le solite abitudini quotidiane, la solita routine vi farà un gran bene. Amore: in coppia occhio a dire qualcosa di cui in seguito vi pentireste. Cautela quando vi esprimete. Soli: qualche Sagittario potrebbe cacciarsi in una storia coinvolgente ma clandestina.

Oroscopo 3 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

C’è il desiderio di riuscita nella professione. Non esiterete dunque ad assumere qualsiasi responsabilità, persino ad accollarvene più degli altri. Ed è evidente che il boss o altri superiori di fronte a un atteggiamento così determinato, preciso e rigoroso non avranno nulla da ridire, potranno solo considerare perfetto il vostro lavoro. Amore: in coppia avete bisogno di passione ma avete la sensazione che con il partner sia un po’ svanita. Cercate il modo per riaccenderla. Soli: potreste provare tristezza, essere un po’ delusi dal comportamento di una persona che vi attrae e che vi corteggia.

Oroscopo 3 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

State lasciando alle spalle il passato e puntando a un nuovo progetto di vita. E avrete modo di toccare con mano che tutto ciò che avete intrapreso vi regalerà grandi soddisfazioni. Ma non solo, siete sul punto di concretizzare qualcosa – o arriverà senza che sia necessario il vostro intervento – e in seguito raccoglierete bei frutti. Amore: in coppia è la giornata ideale per parlare di tutto ciò che rappresenta un problema: risolverete. Soli: incontri del tutto casuali – al supermercato, mentre fate una passeggiata – ma uno in particolare sarà intrigante.

Oroscopo 3 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Una conversazione potrebbe cambiare il modo di vedere il vostro lavoro. Un commento o un consiglio che arrivano inaspettatamente potrebbe farvi riflettere su ciò che veramente apprezzate nella vostra professione. Nel tempo, infatti, i vostri valori sono cambiati. Ciò che prima vi piaceva ora potrebbe non interessarvi più. E vi muoverete di conseguenza. Amore: in coppia evitate di provocare il partner. Se avete delle cose da dire, parlate direttamente, senza girarci intorno. Soli: una persona vi attrae ma non fa per voi. Lo capirete presto e volterete pagina.