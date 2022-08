Oroscopo 30 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 30 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 30 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potrebbe arrivare un invito piacevole e anche se avete molto da fare, avrete voglia di partecipare. Visto che oggi preferite imboccare il percorso più semplice, prendere le cose con calma eludendo ciò che è troppo noioso o faticoso, evitate che sia una giornata tutto lavoro e zero divertimento: rigenerare le energie sarà d’aiuto a essere più creativi e produttivi. In generale, è un buon momento per trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro. Amore: in coppia bisogno di pace, di calma assoluta. Il partner lo capirà. Soli: dovete solo uscire, incontrare nuove persone: il fascino farà il resto.

Oroscopo 30 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Dovete seguire l’istinto e se oggi sentite che avete bisogno di una pausa, concedetevela. Rimandate, per quanto è possibile, compiti e impegni a un altro giorno. Ricaricare le batterie farà tornare velocemente la vitalità e sarete pronti ad affrontare qualsiasi cosa. Per oggi, coccolatevi quanto più potete anzi, fatelo più spesso: deve essere una delle priorità. Amore: in coppia con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda, le abitudini vi rassicurano. Soli: non c’è bisogno di andare lontano per trovare l’amore e ancor meno di temerlo o resistergli.

Oroscopo 30 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il desiderio di raggiungere un obbiettivo personale o di lavoro oppure di vivere qualcosa di speciale, potrebbe realizzarsi. Approfittate di qualsiasi proposta ad esempio di un viaggio o che vi offre la possibilità di lanciarvi in una nuova esperienza. Se avete bisogno di maggiore sicurezza in voi stessi, a dare la spinta saranno gli amici: vi diranno di muovervi senza pensarci troppo. Amore: in coppia la tendenza è di gestire tutto seguendo solo il vostro punto di vista. Imporvi assicura dei conflitti. Soli: sistemate gli affari di cuore, elaborate il dolore per una relazione che si è chiusa. E’ così che sarete in grado di accogliere una nuova storia.

Oroscopo 30 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

C’è un pizzico di fortuna in più che vi consentirà di fare vostra un’opportunità professionale e trarne vantaggio. Sia chiaro, anche se penserete che sarà un cosa semplice non sarà così. Non dovete sottovalutare l’impegno necessario per dare il via a questa svolta. Ma grazie alla determinazione, ce la farete. Amore: in coppia sarete delusi da un atteggiamento del partner, vi sembrerà che non faccia abbastanza. Mostrate l’amore con parole dolci e gesti teneri, vedrete che migliorerà. Soli: determinati a trovare l’anima gemella ma non sarà questo lunedì che la incontrerete.

Oroscopo 30 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Fidatevi del vostro istinto e potrebbero accadere cose incredibili. Se, ad esempio, avete voglia di chiamare una persona o recarvi in un determinato posto oppure intraprendere qualcosa, fatelo senza riflettere troppo: il vostro intuito è perfetto. In programma potrebbe esserci un viaggio o un riconoscimento professionale. Amore: in coppia la tendenza è quella di mettere tutto in discussione. Valutate attentamente i pro e i contro. Soli: l’atteggiamento di cui sopra potrebbe stancare la persona che vi corteggia o con cui avete un flirt.

Oroscopo 30 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete un atteggiamento positivo, il coraggio, la sicurezza in voi stessi nonché la determinazione per raggiungere un obbiettivo. Al contempo c’è anche una bella sensazione di benessere, uno sviluppo personale, sarete più aperti e più socievoli del solito. Amore: in coppia il partner potrebbe fare alcune critiche che vi sembreranno ingiustificate. Non prendete alla lettera tutto ciò che dirà. Soli: avete la chiarezza necessaria per non farvi coinvolgere in una storia complicata.

Oroscopo 30 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Una persona influente potrebbe mettervi in grado di fare vostra una splendida opportunità. E’ possibile che apprezzi ciò che fate e sia disposta dunque ad aiutarvi. Evitate di chiedervi se provarci o meno: è una possibilità che non si ripresenterà presto dunque dovete accettare senza la benché minima esitazione. Amore: in coppia l’atteggiamento del partner potrebbe infastidirvi, vi sembrerà pretenzioso. Forse vi chiede cose che non potete dare. Soli: un po’ nervosi, forse non avete sufficienti riscontri da parte di chi vi attrae o con chi avete un flirt.

Oroscopo 30 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se volete chiedere qualcosa, la giornata giusta è proprio oggi: domani la persona in questione potrebbe cambiare idea e voi rimanere a bocca asciutta. Chiedete comunque con garbo: oggi dovreste cercare, in generale, di essere consapevoli del modo in cui vi esprimete: evitate commenti impulsivi o passivo-aggressivi. Amore: in coppia rischiate di dire cose poco piacevoli da ascoltare. Andate a prendere una boccata d’aria, è meglio. Soli: siete da prendere con le pinze, poco flessibili e posto per l’amore non ce n’è…

Oroscopo 30 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Una conversazione potrebbe scatenare belle emozioni. Potrebbe trattarsi di una nuova conoscenza, in questo caso scambierete il numero di telefono così da rimanere in contatto. Di qualsiasi persona si tratti, migliorerà sicuramente la giornata. Per tutta la settimana ci sarà armonia: aspetto che farà brillare la vostra reputazione. Amore: in coppia sarà difficile mantenere il controllo, soprattutto verbalmente ma volendo potete farcela. Soli: almeno oggi non sentite il bisogno innamorarvi. Fate bene a seguire il vostro intuito.

Oroscopo 30 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un periodo in cui dovrete capire chi e cosa rappresenta un obbligo da non eludere. Attualmente i riflettori sono puntati sulla casa, sulla famiglia ma contano anche i rapporti di lavoro e gli impegni. Sfruttate al massimo questo momento per svolgere ciò che è più urgente e rimandate a un altro giorno le cose meno importanti. Amore: in coppia nella relazione c’è armonia, tenerezza. Questo equilibrio emotivo sarà importante se dovrete battagliare altrove. Soli: con una persona, la conversazione si rivelerà ricca di punti in comune, avrete entrambi voglia di conoscervi meglio.

Oroscopo 30 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Una proposta rappresenterà un’opportunità di aumentare le entrate o di ottenere un guadagno inaspettato. E’ una giornata in cui se giocherete bene le vostre carte, può rappresentare un trampolino di lancio per alcuni sviluppi che garantiranno la crescita e la sicurezza finanziaria. E’ il momento giusto per “colpire” e convincere. In seguito le persone con cui state trattando potrebbero essere inflessibili, meno disposte a scendere a compromesso. Amore: in coppia non deve turbarvi qualche cambiamento nelle abitudini. Dal caos nasce sempre la luce. Soli: sono possibili incontri insoliti, originali: lasciatevi amare, non temete nulla.

Oroscopo 30 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sarete spinti a fare ciò che vi entusiasma, vi regala piacere e soddisfazione. Se volete vivere una nuova esperienza fatelo oggi poiché il resto della settimana potrebbe essere impegnativo. Al contempo, è una buona giornata per chiedere una mano o un consiglio, soprattutto se dovete intraprendere una nuova attività o sviluppare nuove strategie. Amore: in coppia se vi sentite un po’ bloccati nella routine farete in modo di cambiare la situazione. Soli: deciderete di rendere speciale questo lunedì: sarete più intraprendenti, pronti a stringere nuove conoscenze.