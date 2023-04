L’oroscopo del 30 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 30 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se qualcosa non sta andando nel verso da voi sperato, potrebbe essere il momento di rendervene conto e mollare. Può essere più facile da dire che da fare soprattutto se avete impegnato tempo ed energie. Ma insistere creerebbe ulteriore frustrazione mentre rinunciare può aprire la strada a qualcosa di migliore. Amore: in coppia, potreste sentirvi un po’ frustrati, avere la sensazione che il partner vi stia nascondendo qualcosa, poiché è un po’ freddino… Soli: stessa sensazione, nulla procede come vorreste e vi sentite soli, persino esclusi. Ma non è che a furia di lavorare come pazzi vi siete isolati senza rendervene conto?

Oroscopo 30 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ la domenica ideale per dare la priorità alle vostre esigenze, ai vostri interessi personali. Tuttavia, nel settore della comunicazione, oggi circola un po’ di confusione: il rischio è che qualcuno fraintenda ciò che direte e il risultato sarà un malinteso. Parlate dunque con la massima chiarezza ed eviterete di sentirvi in imbarazzo. Amore: in coppia, i pianeti vi spingono a mollare le preoccupazioni e ciò vi permetterà di rilassare l’atmosfera. Dedicherete del tempo al partner che ne sarà felice. Soli: negli affari di cuore è un momento non facile ma con i passaggi odierni, tutto è possibile…

Oroscopo 30 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Vergine accentua il vostro bisogno di sicurezza e comfort, è una giornata in cui vi piacerà stare in casa, rilassarvi, ospitare eventualmente dei parenti o amici o impegnare del tempo per organizzarla. Ciò inoltre vi permetterà di distrarvi, soprattutto se dovessero emergere pensieri pesanti da gestire. Amore: in coppia, una relazione a cinque stelle! Il dialogo è al top e non volete rovinare la giornata litigando per cose di poco conto. Soli: dopo qualche concessione lascerete che l’amore entri nella vostra vita. La sequenza degli eventi vi farà capire che avete fatto la scelta giusta.

Oroscopo 30 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se vi siete chiesti come affrontare una questione delicata con una persona, la cosa migliore è adottare un approccio sensibile. Con i passaggi odierni è probabile che finireste per litigare oppure che l’altro prenda a cuore le vostre parole se dette nel modo sbagliato. Chiarire è positivo, dovete solo farlo in modo tale che la persona sia disposta a collaborare. Amore: in coppia, l’intesa emotiva, sessuale e romantica è ben consolidata. Con il partner oggi vivrete momenti di felicità. Vi concederete di sognare in grande! Soli: pronti a dire addio alla solitudine, un flirt ha una svolta positiva che vi permette di voltare pagina dopo un passato caotico. Andate verso il futuro!

Oroscopo 30 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Pur essendo stati generosi con una persona è probabile che l’altro avrebbe voluto di più e con i transiti odierni pensare che ve ne stiate approfittando. Anche se si tratta di qualcuno a cui volete bene forse è il momento che se la sbrogli da solo. Essere un po’ severi a volte rappresenta un grande aiuto! Amore: in coppia, è una domenica romantica, nella relazione circola la felicità. Siete in ottima forma, con il partner c’è una grande e bellissima armonia. Soli: avete l’effetto calamita, il fascino e la sicurezza sono tali che potete solo essere notati. In programma c’è una conquista, mantenete il pensiero positivo.

Oroscopo 30 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Mercurio, è dunque la giornata ideale per rilassarvi mentalmente e lasciare alle spalle eventuali problemi. Se avete bisogno di una mano, visto che con gli altri siete sempre più che disponibili, non c’è motivo di esitare a chiedere un aiuto. Non pensateci due volte, fatelo e basta! Amore: in coppia, l’atmosfera è serena, il dialogo con il partner è facile e vi permette di parlare del vostro benessere futuro, della sicurezza finanziaria. E’ un’ottima giornata per mettere tutto in ordine. Soli: conquisterete chi vi attrae grazie alla semplicità, il buon senso e l’intelligenza. Anche se non siete tra i più romantici, siete sicuramente i più convincenti.

Oroscopo 30 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: se vi sentite stanchi, è il momento di mettere uno stop. Verificate se potete delegare qualcosa e semplificare la lista delle cose da fare. Non potete premere sempre l’acceleratore e andare sempre al massimo, per cui oggi rallentate il ritmo e ricaricate le batterie. Amore: in coppia, con il partner siete più uniti che mai! Dopo anni di unione potreste pianificare per l’estate una nuova luna di miele. Soli: il fascino vi porta all’incontro che stavate aspettando. Venere vi renderà ancora più sicuri della vostra scelta e vivrete un momento indimenticabile.

Oroscopo 30 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una domenica in cui l’amicizia è al centro della scena, potreste anche essere contattati da vecchi amici che non vedete da tempo e accettare i loro inviti. Sotto i riflettori c’è anche la solidarietà dunque sarete pronti a dare un buon consiglio e a tirare su il morale se qualcuno è giù di corda o ha delle preoccupazioni. Amore: in coppia, giornata top! Complicità, passione, progetti saranno le parole chiave della giornata. Che felicità! E chi è un po’ arrabbiato, capirà che è ora di fare pace. Soli: le possibilità di fare un incontro d’amore sono tante e tutte splendide! Dovete soltanto guardarvi intorno.

Oroscopo 30 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fidatevi dell’istinto! Sarà d’aiuto a prendere le decisioni giuste e dunque a farvi progredire nella strada verso la realizzazione e il successo. Tutto ciò che dovete fare è avere fiducia dell’intuito. Non dovete per alcun motivo ignorare il vostro sesto senso poiché oggi potrebbe farvi risparmiare energie, tempo e denaro! Amore: in coppia, i passaggi odierni rafforzano la relazione, con il partner fate progetti per il futuro e ciò rassicura entrambi! Soli: i transiti non annunciano necessariamente nuovi incontri. Alcuni Sagittario potrebbero uscire con una persona da cui sono attratti da tempo.

Oroscopo 30 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una domenica all’insegna della leggerezza, dunque evitate di rimuginare a manetta su una questione che alla fine è più semplice di quanto pensiate. Rilassatevi, distraetevi, accettate gli inviti, uscite con gli amici e i familiari. Se lo farete, la risposta al problema potrebbe arrivare spontaneamente e all’improvviso! Amore: in coppia, c’è uno scambio di punti di vista e tanta solidarietà. E’ una bella giornata per affinare i progetti a due con buon senso e dunque sperare in un futuro luminoso. Soli: oggi vi è facile stringere nuovi contatti sulla base di conversazioni interessanti, interessi concreti, tutti all’insegna della solidarietà.

Oroscopo 30 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Vergine è in buon aspetto con Sole e Mercurio in Toro: sono le vibrazioni ideali per mettere ordine in casa, eliminare oggetti che non utilizzate più. Al contempo è più facile esprimervi con calma e avere delle conversazioni importanti, soprattutto se è necessario chiarire alcune incomprensioni del recente passato. Amore: in coppia, è una domenica molto romantica e sensuale, tra le braccia del partner dimenticherete tutto. Non è escluso che abbiate organizzato una gita, una fuga lontani da tutti. Soli: per oggi, alle relazioni impegnative preferirete i flirt, le avventure. Alla stabilità ci penserete in seguito.

Oroscopo 30 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La vostra mente gira a mille ma Venere in Gemelli rappresenta un invito a rallentare e a rilassarvi. Impegnando troppe energie finireste per esaurirle e concludere molto poco. Meglio prendere le cose con calma così da ricaricare le batterie: sarete più produttivi e, non ultimo, piacevolmente socievoli e aperti con chi vi circonda. Amore: in coppia, con il partner c’è leggerezza, vi lasciate trasportare dalle energie positive della giornata. C’è un bel dialogo e tanta complicità. Soli: la passione è in programma, il colpo di fulmine è in agguato. Qualcuno che già conoscete vi sorprende con una dichiarazione. Il vostro cuore batterà forte!