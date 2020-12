Oroscopo 30 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di mercoledì 30 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (concretizzare alcuni progetti) e Pesci (mostrare il vostro talento).

Oroscopo del 30 dicembre, gli astri dicono al Cancro di concretizzare alcuni progetti e al Pesci che è il momento di mostrare il talento.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 30 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): concretizzare alcuni progetti

Oroscopo Cancro umore

Il Plenilunio nel vostro segno è molto positivo, toccherete con mano che la vostra situazione sta andando verso il meglio, più di quanto abbiate pensato. E ne avrete di successi! Anche perché ciò che farete vi gratificherà. Martedì prossimo, Marte – finalmente per voi, l’Ariete, la Bilancia e il Capricorno – sloggerà dall’Ariete ed entrerà in Toro. Il pianeta rosso, al vostro segno permetterà di concretizzare alcuni progetti che avete in mente da tempo. Per oggi, annuncia l’oroscopo, pensate alle vostre esigenze, soprattutto se nelle ultime settimane le avete trascurate.

Oroscopo Cancro 30 Dicembre 2020: come va l’amore?

In coppia: nella relazione c’è una leggerezza che non provavate da tempo. E’ una splendida giornata.

Soli: vi troverete nel posto giusto nel momento giusto! Incontrerete una persona e darete il via a una storia.

Oroscopo 30 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): realizzare le vostre ambizioni

Oroscopo Scorpione umore

Il Plenilunio in Cancro al vostro segno consiglia di mettervi sotto i riflettori, imporvi e mostrare le competenze, le capacità. Ma voi stessi, d’altra parte con il buonumore che avete sarete pronti a fare con coraggio, un passo avanti riguardo un progetto su cui avete lavorato.

L’oroscopo annuncia che avete un forte bisogno di vivere esperienze vivificanti! Il plenilunio rappresenta un invito ad ampliare gli orizzonti, a superarvi e a realizzare le vostre ambizioni. Circola invece un po’ di confusione nelle relazioni con le persone care, i messaggi sono poco chiari.

Oroscopo Scorpione amore

In coppia: se rimarrete ostinati sulle vostre posizioni nella relazione scenderà il gelo. Cambiate musica.

Soli: conquistare online una persona vi sembrerà complicato e getterete la spugna. Avete voglia di incontri reali.

Oroscopo 30 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo): mostrare il talento

Oroscopo Pesci umore

Il Plenilunio in Cancro accentua la vostra creatività, vi regala grande leggerezza! Ma non solo, sul fronte denaro segnala una ripresa degli affari e, dunque, maggiori entrate. L’oroscopo annuncia che è il momento di essere spontanei così da far brillare la vostra personalità.

Avete la possibilità di mostrare il vostro talento, far vedere di che stoffa siete fatti, far colpo su chi vi circonda. Potreste stupire tutti! Le relazioni sono calorose, costruttive e se avete bisogno di un consiglio troverete chi ve ne darà uno saggio.

Oroscopo Pesci amore

In coppia: passione al top! Oggi circola un’atmosfera sensuale che sfrutterete pienamente!

Soli: incontro con una persona e sembrerete fatti l’uno per l’altra! Di sicuro la farete entrare nella vostra vita.

Per tutti gli altri segni clicca qui.