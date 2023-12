L’oroscopo del 30 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 30 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Giove in Toro, nel vostro settore delle finanze, riprende il moto diretto. Dal 4 settembre forse al riguardo ci sono stati degli ostacoli ma al contempo vi hanno dato la possibilità di rivedere il vostro percorso professionale. Fino al 25 maggio, avete la possibilità di chiedere un aumento di stipendio, fare domanda per una nuova posizione all’interno dell’azienda o più semplicemente proporvi in un altro posto dove guadagnerete di più. Non è escluso che alcuni scelgano di lavorare come freelance o aprire un’attività in proprio. Amore: in coppia, atmosfera molto romantica! Stasera organizzate una cenetta intima a lume di candela e affascinate la dolce metà. Siete al top, più innamorati e sexy che mai! Soli: fascino al top, tutti vi guardano! Che ne dite di cogliere l’occasione per dichiararvi a chi vi attrae?

Oroscopo 30 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Giove nel vostro segno riprende il moto diretto, il che significa che la ruota sta girando e finalmente otterrete il successo a cui aspirate. Inizierete il 2024 con il piede giusto, e grazie soprattutto alla motivazione, alla determinazione e alla sicurezza in voi stessi, prenderete delle iniziative importanti, quelle che all’inizio del 2023 vi sembravano troppo rischiose. Fino al 25 maggio, avete la possibilità di apportare nella vostra vita dei cambiamenti positivi. Probabilmente vi sentirete più liberi ma di sicuro pieni entusiasmo! Amore: in coppia, grande capacità di esprimere tutto ciò che avete nel cuore. Se con il partner siete un po’ in freddo, troverete le parole giuste per dare il via un dialogo costruttivo che permetterà di riconciliarvi. Soli: non esitate a esprimere le vostre emozioni a una persona che vi attrae.

Oroscopo 30 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Giove in Toro, alle spalle del vostro segno, riprende il moto diretto: fino al 25 maggio, rappresenta un invito a eliminare ciò che non vi serve più e liberarvi dalla zavorra che vi state portando dietro. Nei prossimi quattro mesi, prendete cura di voi stessi, rilassatevi quando vi è possibile, poiché quando Giove – dopo 12 anni – entrerà nel vostro segno, non avrete molto tempo per il riposo: il pianeta della fortuna vi spingerà a entrare in azione così da realizzare con successo le vostre ambizioni e imboccare un nuovo percorso. Amore: in coppia, con il partner, le idee prendono forma. Tra di voi, dare priorità all’ascolto e ai desideri dell’altro è essenziale. Soli: oggi sarà l’istinto a indicare la strada da seguire: lo farete o lo reprimerete? Gli incontri romantici sono favoriti, dunque dovete osare!

Oroscopo 30 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Per il vostro segno, il 2023 si chiude in bellezza! Giove in Toro riprende il moto diretto e a partire da oggi fino al 25 maggio 2024, avete la possibilità di stringere nuove amicizie, ampliare la cerchia delle conoscenze con persone che condividono i vostri stessi interessi. In generale, questo transito per il vostro segno è molto fortunato e man mano che blocchi e ritardi si allentano, sarete entusiasti di dare il via a nuove iniziative, le prospettive di lavoro miglioreranno, potreste realizzare un sogno, un progetto che avete a cuore. Amore: in coppia, oggi le emozioni non sono al top e non saprete come rapportarvi alla dolce metà. Non ponetevi tante domande e parlate invece apertamente di ciò che provate. Soli: sicurezza in voi stessi se volete esprimere i vostri sentimenti a qualcuno. Osservate i segnali.

Oroscopo 30 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Da oggi, con Giove in Toro che riprende il moto diretto, potete dire addio alle situazioni che vi hanno rallentato nella carriera, nella realizzazione delle vostre ambizioni. Il pianeta corregge la rotta, potete prendere le redini di qualsiasi obbiettivo in fase di stallo. Vi sentite più forti, pronti ad affrontare una sfida! Potete dunque correre un rischio, purché sia calcolato. Il successo non è mai garantito, ma se sarete certi che grazie all’esperienza, lo otterrete non rimane che lanciarvi a capofitto, e avrete anche dei vantaggi finanziari. Amore: in coppia, è passione totale! Il partner è “vittima” del vostro fascino irresistibile! Non importa da quanto tempo state insieme, vi amate sempre come il primo giorno! Soli: gli affari di cuore vanno alla grande, avete le carte in regola per conquistare! L’amore sta arrivando!

Oroscopo 30 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Giove in Toro entra in moto diretto: da oggi e fino al 25 maggio ad accompagnare ogni vostra iniziativa sarà l’ottimismo! Dopo quattro mesi di rallentamenti e ostacoli, di mancanza di fiducia riguardo al vostro futuro, ora siete pronti a riprendere in mano il timone della vostra vita e a imboccare la direzione giusta per voi. I primi quattro mesi del 2024 sono ideali per prenotare un viaggio o riprendere gli studi – un corso di laurea? – o, ancora, dare il via a qualche progetto di lavoro che migliorerà la vostra vita. Amore: in coppia, oggi i pianeti vi invitano ad esprimere l’amore con passione e sincerità. Non abbiate timore di rivelare le vostre emozioni, è il momento di rafforzare il legame. Soli: uscite e prendete l’iniziativa! Un incontro inaspettato potrebbe cambiare la vostra vita.

Oroscopo 30 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Dopo quattro mesi di cambiamenti e lotte, concluderete il 2023 come l’araba fenice che rinasce dalle proprie ceneri ed è pronta a spiccare il volo! Giove in Toro, nel vostro settore della trasformazione riprende il moto diretto: fino al 25 maggio potete conquistare il mondo, veder lievitare il portafoglio. Ad attendervi c’è una fase di enorme progresso dunque dovete accoglierla ma soprattutto non dovete aver paura di prendere delle iniziative importanti! Se inoltre, avete procrastinato a sistemare le finanze, ora affronterete tutto. Amore: in coppia, addio ai dubbi, sarete inclini ad ascoltare attentamente le spiegazioni che vi darà il partner. Tornano splendide emozioni. Soli: approfittate di questa giornata per lanciarvi nella conquista. il vostro potere di seduzione è al massimo. Ve ne renderete conto velocemente.

Oroscopo 30 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Giove in Toro sosta nel vostro settore delle relazioni – di lavoro o personali – e dopo quattro mesi riprende il moto diretto. Siete pronti per un nuovo inizio e a mettere da parte vecchie abitudini e vecchie idee. Nel lavoro, è finalmente il momento giusto per iniziare a parlare con il boss della possibilità di assumere nuove responsabilità e ottenere un aumento. Tenete presente che fino al 25 maggio, potrebbero inoltre arrivare delle nuove proposte professionali! Nella vita personale, parlate di cosa desiderate ottenere veramente da una relazione. Amore: in coppia, con il partner cercate di avere un dialogo aperto e sincero. Parlate pure delle vostre ambizioni e dei sogni, ma con calma e serenità. Soli: fate attenzione a non giocare con le emozioni degli altri: rischiate che qualcuno si diverta a fare lo stesso…

Oroscopo 29 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Giove In Toro, dopo quattro mesi torna in modo diretto: accentua il vostro entusiasmo e la motivazione sia per quanto riguarda il lavoro che lo stile di vita. Se un progetto ha presentato un rallentamento ora potrebbe sbloccarsi ma in generale le questioni lavorative e gli affari riprendono velocità. Sfruttate questo transito, fino al 25 maggio, per impegnare il tempo in ciò che è veramente importante per voi. Se avete ignorato il vostro benessere, è tempo di rimettervi in carreggiata: dieta sana, esercizio fisico vi rimetteranno in forma. Amore: in coppia, oggi potreste porvi tante domande ma tenete presente che avete la tendenza ad amplificare i problemi. Provate a mettere le cose in prospettiva. Soli: non sapete bene cosa volete e sembrate banderuole. Negli incontri, è meglio fare una pausa.

Oroscopo 30 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il 2023 si conclude all’insegna del buonumore! Giove in Toro oggi riprende il moto diretto e fino al 25 maggio il pianeta della fortuna vi mette sotto i riflettori, offre la possibilità di mostrare il vostro talento, la creatività e di dare il via con successo ai progetti di lavoro e personali. Nel lavoro potrebbe essere mancata la solita scintilla, forse gli ultimi quattro mesi sono stati poco brillanti ma grazie al ritrovato ottimismo e alla sicurezza in voi stessi, sarete in grado di cambiare la situazione! Non è escluso che riprenderete a praticare un hobby. Amore: in coppia, è una giornata tranquilla, serena. Con il partner sarete affettuosi, pieni di complimenti e concilianti. Sarà felice di vedervi così ben disposti! Soli: guarderete chi vi corteggia con occhi diversi, ma soprattutto con più tolleranza. Il che è un bene!

Oroscopo 30 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Giove in Toro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e dopo 4 mesi riprende il moto diretto: fino al 25 maggio è un momento ottimale per acquistare un’abitazione o effettuare una ristrutturazione in quella dove vivete attualmente oppure acquistare un bene immobile che vi garantisca una rendita. Se negli ultimi mesi in famiglia ci sono stati degli scontri, delle discussioni, il pianeta sarà d’aiuto a riportare pace e armonia. È tempo di seppellire l’ascia di guerra e iniziare il 2024 con affetto, comprensione e sostegno reciproco. Amore: in coppia, l’amore nei confronti della dolce metà vi dà la forza necessaria per superare alcuni piccoli problemi. Oggi ce ne saranno alcuni ma niente di serio. Soli: in caso di incontro, lanciatevi nella conquista. Non si sa mai dove potrebbe portarvi…

Oroscopo 30 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Dopo quattro mesi, Giove in Toro nel vostro settore della comunicazione, riprende il moto diretto. E’ una splendida notizia: fino al 25 maggio, avete la possibilità di migliorare la carriera e la reputazione. Alcune conversazioni di lavoro bloccate ora riprendono slancio e finalmente avrete la possibilità di cogliere delle opportunità di lavoro oppure dare il via a un’attività in proprio, anche da casa. Maggiore chiarezza e sicurezza quando vi esprimerete renderà possibile un passaparola positivo, otterrete ottimi risultati. Amore: in coppia, dialogo sincero e profondo, ideale per condividere le vostre aspirazioni e rafforzare il legame. Soli: affascinanti, desiderate amare ed essere amati. E’ tempo di uscire dal guscio!