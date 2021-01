Oroscopo 30 gennaio 2021: previsioni oggi e oroscopo del giorno 30 gennaio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di sabato 30 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (decisioni importanti) e Scorpione (dubbi su un amico).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 30 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): decisioni importanti

Oroscopo Cancro 30 gennaio: umore

E’ un momento, per il vostro segno, di decisioni importanti, per cui vale la pena pensare attentamente alle prossime mosse. I pianeti puntano i riflettori sul vostro settore delle finanze ed è qui che probabilmente ci sono dei cambiamenti ed è necessario procedere con cautela.

Con Mercurio da oggi e fino al 20 febbraio in moto retrogrado la cosa migliore è prendere tempo poiché nel corso del transito i cambiamenti potrebbero procedere a un ritmo accelerato. Su un altro piano: se siete in freddo con un amico la cosa potrebbe andare avanti per un po’.

Oroscopo Cancro 30 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner vi sostiene in qualsiasi circostanza. Allora perché siete così distaccati? Lasciatevi andare,

Soli: conoscenze nuove ma sembra vi lasceranno indifferenti. Probabilmente avete altro per la testa.

Oroscopo 30 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dubbi sulla sincerità di un amico

Oroscopo Scorpione 30 gennaio: umore

Nel fine settimana la Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle amicizie. Potreste chiedervi quanto potete contare sulla lealtà e sulla sincerità di un amico e avrete dei dubbi. E se aveste torto e attribuiste alla persona delle intenzioni che non ha minimamente? Chiedetevi invece se lui/lei può contare su di voi. Spesso lo Scorpione si fa delle domande al contrario.

Ovvero è un vostro problema ciò che rimproverate agli altri. Tenete presente, annuncia l’oroscopo, che se avete una questione da risolvere sarà proprio uno dei vostri amici che vi aiuterà a vederci più chiaro.

Oroscopo Scorpione 30 gennaio: amore

In coppia: al partner potreste dare la sensazione che di fronte alle responsabilità, scappate.

Soli: malinconici, ve ne state per conto vostro. Forse una persona di recente vi ha deluso?

Oroscopo 30 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): cercate di distrarvi

Oroscopo Pesci 30 gennaio: umore

Con Mercurio in Acquario in moto retrogrado, fino al 20 febbraio, alcuni eventi potrebbero sfidare le vostre idee e convinzioni. Non dovreste considerarlo un problema poiché potrebbe essere un’ottima cosa. Probabilmente è arrivato il momento di capire che se non siete riusciti in qualcosa è a causa della vostra prospettiva.

Cambiatela e potrete cambiare tutto ciò che scatena il vostro timore. Nel fine settimana, annuncia l’oroscopo, evitate di inquietarvi per le sciocchezze. Cercate invece di distrarvi e divertirvi e dimenticherete tutti i problemi.

Oroscopo Pesci 29 gennaio: amore

In coppia: è un sabato in cui fare una messa a punto e parlare dei miglioramenti da apportare nella relazione.

Soli: l’atmosfera del giorno non è favorevole agli incontri, tuttavia non è escluso che potrebbe essere possibile.

