L’oroscopo del 30 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 30 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

I progetti che avete in cottura, anche riguardanti la casa, si stanno realizzando ma di tanto in tanto avete dei dubbi che rallentano il progresso. E’ una giornata in cui l’insicurezza potrebbe impedirvi di fare passi avanti. Se volete concludere con successo, la cosa migliore è esaminare le opzioni a disposizione e fidarvi dell’istinto. Amore: in coppia, in mente avete solo una parola: libertà! Vi piacerà svolgere delle attività per conto vostro, uscire con gli amici. In ogni caso, evitate di trascurare il partner. Soli: è una giornata in cui non cercherete la compagnia degli altri. E, se comunque incontrerete delle persone probabilmente non avrete intenzione di impegnarvi in una storia importante.

Oroscopo 30 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui vi sarà più facile tenere sotto controllo le emozioni, siete calmi, sereni e pronti a rallentare il ritmo. L’unica cosa a cui dovete fare attenzione è l’esitazione. Se dovete prendere una decisione o dare il via a qualcosa ma non siete sicuri quale sia la strada da imboccare, la cosa migliore è fermarvi e rimandare. Amore: in coppia, con il partner c’è amore, passione e la voglia di risolvere i piccoli problemi senza importanza. Prendete insieme le decisioni e funziona. Soli: negli affari di cuore ci sono delle belle sorprese, c’è chi vi corteggia, vuole conquistarvi. E’ evidente che dovete accettare gli inviti.

Oroscopo 30 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Rallentate il ritmo, fate semplicemente ciò che più vi piace e vi regala benessere. Non dovete complicarvi la vita dunque siate totalmente voi stessi. Le persone care potrebbero non essere d’accordo su questo atteggiamento ma non dovete preoccuparvi delle loro reazioni. Per oggi non sono una vostra responsabilità. Amore: in coppia, seppure in tono scherzoso oggi lancerete al partner qualche punzecchiatura. E se risponderà nello stesso modo, potrebbe essere lite. Soli: molto selettivi, al punto di evitare alcune opportunità di incontrare nuove persone. Negli affari di cuore sarà una giornata davvero poco interessante.

Oroscopo 30 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

La sensibilità è accentuata e oggi potrebbe causare qualche dispiacere. Più insisterete a ottenere risposte specifiche a una richiesta e più incontrerete resistenza. Se non volete delusioni è meglio non avere aspettative: l’altro potrebbe essere volubile o dimenticare. E’ una giornata in cui dovete cercare di prendere le situazioni con leggerezza.. Amore: in coppia, con il partner andate avanti tenendovi per mano, senza giudicarvi a vicenda. Oggi lascerete da parte il rancore e la relazione sarà più appagante. Soli: semaforo verde, via libera agli incontri in qualsiasi posto in qualsiasi momento. Aprite gli occhi.

Oroscopo 30 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Il vostro è un segno altruista, siete sempre pronti a offrire dei consigli per sistemare le situazioni di chi vi circonda, ma tenete presente che non tutti oggi li vorranno, anzi sembrerete invadenti. Per cui resistete alla tentazione e dateli solo se ve li chiedono. Spesso le persone hanno soltanto bisogno di qualcuno che le ascolti. Amore: in coppia, se non riuscite a trovare le parole giuste per calmare le acque, evitate almeno di volere l’ultima parola a tutti i costi. Cercate di concludere dolcemente la giornata. Soli: una relazione d’amore senza eros si chiama amicizia. Non fatevi coinvolgere in storie ambigue.

Oroscopo 30 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un’ottima giornata per stringere nuovi contatti e vivere momenti piacevoli ma i passaggi odierni potrebbero spingervi a spendere e spandere: potete davvero permettervelo? E’ giusto concedervi delle meritate gratificazioni tuttavia cercate di fare leva sulla razionalità. Soprattutto se avete qualche debituccio da saldare. Amore: in coppia, è un venerdì in cui desiderate più spazio e ne parlerete con il partner. Cercate di scegliere le parole giuste per non offendere la sua sensibilità. Soli: per oggi, non avete intenzione di trovare l’anima gemella, l’indipendenza viene prima di ogni altra cosa. La compagnia degli amici vi appagherà.

Oroscopo 30 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Riguardo a un progetto che volete realizzare da tempo, sembra siate impazienti di fare progressi. Anche se in alcuni momenti pensate che avrà successo, in altri avete dei dubbi e ciò scatenare un po’ di ansia. Tranquilli, riuscirete a raggiungere il vostro obbiettivo e il minimo che si possa dire è che sarete soddisfatti. Amore: in coppia, con il partner desiderate godere delle cose belle e buone della vita, vivere il presente. E’ un’ottima idea e trascorrerete una splendida giornata. Soli: l’amore vi ha deluso e a volte pensate che non lo troverete mai. Non è così! Aprite il cuore e la mente alla positività.

Oroscopo 30 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni accentuano la vostra creatività e al contempo parlano di relax, divertimento, atmosfera ideale se siete sul punto di andare in vacanza. Sole e Mercurio in Cancro, inoltre, annunciano che se avete in corso una causa legale andrà a vostro vantaggio: sono giornate favorevoli a una conclusione positiva. Amore: in coppia, bella complicità con il partner, insieme trovate idee brillanti che metterete in atto. Nella relazione non c’è spazio per la routine ma non solo, state finalmente voltando le spalle alle difficoltà. Soli: nuovi incontri, numerosi inviti e la vostra priorità è l’amore: tutto sembra dire che oggi metterete fine alla solitudine.

Oroscopo 30 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste avere la consapevolezza di ciò che sta accadendo riguardo ad alcuni aspetti della situazione familiare e della casa. E nelle prossime settimane emergeranno alcuni spunti interessanti. Vi chiederete perché in precedenza non avevate notato questi problemi ma ora vi troverete di fronte alla realtà, alla verità. Amore: in coppia, puntate a un dialogo sereno e sincero, senza forzare la mano. Mantenendo la giusta misura, le cose andranno avanti. Soli: non cercate più di rivivere relazioni passate e superate ma, al contrario, osate innovare, vi trasformate. Continuate così!

Oroscopo 30 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Alcune situazioni che vi sembravano affidabili potrebbero mostrare il contrario, le promesse potrebbero non essere mantenute come previsto. Per cui, procedete passo dopo passo, siate cauti. La cosa positiva, grazie a Nettuno in moto retrogrado, è che capirete immediatamente chi è degno di fiducia, il che andrà a vostro vantaggio. Amore: in coppia, Nettuno è armonico nei tuoi cieli questo venerdì, amici Capricorno! In coppia, in programma c’è una serata molto tenera o molto piccantina con la dolce metà. La sensualità che trasmettete non passerà inosservata. Soli: parlare sinceramente delle vostre aspirazioni più profonde con una persona incontrata di recente potrebbe aprirvi porte fino a oggi chiuse a chiave.

Oroscopo 30 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con i passaggi odierni potreste avere l’opportunità di firmare un contratto redditizio e se avete un’attività per conto vostro, il successo è alle porte. Con Nettuno che oggi entra in moto retrogrado è un buon momento per sviluppare un budget che consenta qualche gratificazione ma che vi permetta anche di risparmiare. Amore: in coppia, se è da un po’ che non dedicate del tempo, dei momenti romantici alla dolce metà, oggi è il momento di farlo. Organizzate una sorpresa! Soli: è la giornata ideale per mettervi al centro della scena: brillerete e vi farete notare. Poi starà a voi conquistare un cuore.

Oroscopo 30 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nelle relazioni c’è un bel miglioramento, avete accanto delle persone che vi sostengono, allegria e buon umore sono in programma. La vostra vita sociale è al centro della scena e di sicuro non vi annoierete. Potreste inoltre buone notizie riguardanti le finanze e ciò vi spingerà a fare progetti futuri, compreso un acquisto importante. Amore: in coppia, accettate di mettere in discussione alcune cose, affrontate la realtà. In questo modo la relazione evolverà e diventerà sempre più forte. Soli: giornata favorevole agli incontri. La sensualità, il fascino vi rendo più avventurosi e soprattutto più sicuri di voi. Non esiterete a conquistare chi vi attrae.