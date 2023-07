L’oroscopo del 30 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 30 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un buon momento per affrontare quei progetti impegnativi che potreste aver rimandato. Fortunatamente avete parecchie energie, siete pronti a prendere l’iniziativa e sarete efficientissimi. Oggi potreste sentirvi sotto pressione: andate avanti con la massima praticità e fate quanto dovete senza distrarvi. L’impegno vi ripagherà. Amore: in coppia, è la giornata ideale per rafforzare la relazione, l’atmosfera è tenera e romantica. Soli: incontri significativi, colpi di fulmine, innamoramenti… Per alcuni c’è la possibilità di riannodare il legame con un/a ex.

Oroscopo 30 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Sarete spinti a stare un po’ per conto vostro, alla larga da chi crea agitazione, fa mille richieste. Non perdete tempo a spiegare a chi vi circonda che avete bisogno di riposo e che oggi più che mai per voi il silenzio è d’oro. Chiedete che vi lascino in pace. In ogni caso, evitate di soffermarvi su fatti del passato con un certo rimpianto. Pensare continuamente a qualcosa non vi darà mai la possibilità di andare oltre, superarla. Un po’ di sport o un’attività creativa saranno d’aiuto a liberare le emozioni represse. Amore: in coppia, dedicare più attenzioni al partner vi permetterà di far funzionare al meglio la relazione. Soli: un’uscita con gli amici vi permetterà di incontrare una persona speciale. E non sarà solo un’avventura…

Oroscopo 30 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui dovete evitare di rimanere coinvolti in una serie di chiacchiere inutili ma soprattutto nel pettegolezzo: potrebbe avere ripercussioni poco simpatiche. Avete ben altro da fare, ben altro su cui impegnarvi e se intendete essere produttivi è meglio evitare conversazioni che non portano a niente. Canalizzare le energie nei progetti riguardanti la casa e nelle attività familiari può rivelarsi costruttivo e soddisfacente. Amore: in coppia, guardate al futuro mano nella mano, siete sorridenti e il cuore è di nuovo pieno di belle emozioni. Soli: avete ampia possibilità di fare un incontro: è un giornno ricco di colpi di scena.

Oroscopo 30 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste essere più vulnerabili e avere bisogno di essere sostenuti: non aspettatevi che il supporto arrivi dagli e contate solo su voi stessi, fate qualcosa di piacevole e gratificante per voi. Dovreste alleggerire il programma della giornata e concedervi un po’ di coccole. Se siete impegnati a dare una mano agli altri, è il momento di concentrare l’attenzione soltanto su di voi. Amore: in coppia, siete meno ricettivi e meno disposti ad ascoltare ciò che dirà il partner. Soli: non è giornata di amori romantici: siete spigolosi, in posizione di difesa…

Oroscopo 30 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Nelle prossime settimane proverete il forte desiderio di indipendenza finanziaria, volete guadagnare una somma adeguata al vostro merito. Può essere un ottimo momento, dunque per raggiungere i vostri obbiettivi materiali, mirati al comfort. Al contempo potreste essere spinti a spendere di più… Oggi potreste rendervi conto che un oggetto deve essere sostituito: prima di lanciarvi nell’acquisto comparate i prezzi, fate delle ricerche. Troverete ciò che fa per voi. Amore: in coppia, lasciatevi andare all’amore, alle emozioni senza porvi domande. Prendete delle iniziative audaci. Soli: non passate inosservati/e e farete una strage di cuori: conquiste all’orizzonte!

Oroscopo 30 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Vi renderete conto che i livelli di energia saranno al top. Avrete maggiore sicurezza. Andate avanti dunque con fiducia e avrete risultati che andranno oltre le vostre aspettative. Per oggi, potreste essere combattuti tra la voglia di gratificarvi, coccolarvi e il senso del dovere che vi spinge a non eludere le responsabilità. Amore: in coppia, splendida intesa con il partner, torna l’ottimismo e siete più innamorati che mai… Soli: di buonumore, affascinanti, con l’effetto calamita. Osate, lanciatevi in una storia insolita, differente dalle altre che avete vissuto.

Oroscopo 30 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Avrete modo di distrarvi e la vostra simpatia vi metterà in grado di brillare nella vita sociale. La cosa importante è uscire dalla routine! E già oggi avrete conversazioni all’insegna dell’armonia, stringerete nuovi contatti. Eviterete abilmente qualsiasi conflitto: una persona, lavoro o vita personale, nei vostri confronti potrebbe essere aggressiva ma voi non reagirete. E farete bene! Amore: in coppia, il partner potrebbe essere poco comprensivo ma non vi agiterete e tornerà la calma. Soli: se volete fare vostro un cuore, grazie al sorriso fare centro! Cadrà ai vostri piedi. ssiva ma voi non reagirete. E farete bene!

Oroscopo 30 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Rimuginando senza sosta su problema non solo non sarà d0aiuto a risolvere le cose ma in più comporterà stress e ansia. Distraetevi per un po’ e lasciate che le soluzioni arrivino spontaneamente. Potrebbe essere d’aiuto una passeggiata in un ambiente tranquillo oppure occuparvi delle attività quotidiane senza pensare ad altro. Presto avrete un’idea di cosa fare e come procedere. Al contempo è un buon momento per dire a chi apprezzate che siete contenti di averli come amici. Amore: in coppia, più in sintonia con il partner, il che vi permetterà di affrontare con calma alcune questioni in sospeso. Soli: per conquistare non dovete fare nulla, ci penserà il fascino. E oggi ci sarà qualche bella sorpresa.

Oroscopo 30 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste cercare dei modi concreti per creare un cambiamento positivo riguardo alle vostre ambizioni e ai vostri obbiettivi. Se ormai da parecchio tempo al riguardo avete provato delusione e frustrazioni, avrete modo di dare una scossa alla situazione e spingervi ad andare avanti. La cosa importante è avere un piano preciso, elaborare una solida strategia. Amore: in coppia, giornata piena di pepe e di passione! La relazione entra in una nuova fase. Soli: è una domenica in cui potreste innamorarvi, ricambiati. E voi sentite che nell’aria c’è un cambiamento positivo.

Oroscopo 30 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avrete difficoltà a tenere per voi ciò che provate: chi vi circonda lo sentirà. Può essere che lo stato d’animo sia dovuto ad alcuni ricordi che riemergeranno improvvisamente oppure ve ne parlerà una persona. In ogni caso, le emozioni vi destabilizzeranno. Non è escluso che riguardo un’opportunità vi sentiate insicuri, potreste chiedervi se sarete in grado di farcela. Certo che ce la farete! Nel giro di due giorni tornerà l’ottimismo e vedrete le cose in una luce positiva. Amore: in coppia,l’umore oggi non è al top, avete dei pensieri negativi, con il partner siete poco tolleranti. Soli: nell’aria c’è pessimismo. Avete bisogno di rilassarvi: leggete o praticate esercizio fisico.

Oroscopo 30 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Evitate che alcuni ricordi del passato abbiano un impatto negativo sulla giornata., vi impediscano di sfruttarla al meglio. Alcuni potrebbero riguardare un momento difficile ma rimuginare potrebbe spingervi ad agire sull’onda delle emozioni e commettere qualche errore. Quel che è fatto è fatto: concentrate dunque l’attenzione sulle attuali priorità. Tenete presente, infine, che accettando dei compromessi che non vi sembrano del tutto giusti, sicuramente manterrete la pace con gli altri ma non con voi stessi. Amore: in coppia, c’è una ventata di freschezza e rinnovamento nella relazione. Soli: potreste dare il via a un flirt. Non saprete cosa accadrà in seguito ma vivrete pienamente la dolcezza che offrirà.

Oroscopo 30 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avrete l’opportunità di esaminare a fondo le questioni finanziarie, rivedere le entrate, le spese. Controllate attentamente i conti per capire esattamente il bilancio. Se qualcosa non va quadra, prendete l’iniziativa e tagliate tutte le spese superflue. Al contempo, potreste essere spinti a fare qualche critica a una persona. La cosa migliore sarebbe quella di tacere, salvo vi esprimiate in modo gentile e che la critica sia davvero costruttiva. Amore: in coppia, giornata tranquilla, forse un po’ troppo, ma favorisce la pace tra voi e il partner. Soli: oscillate tra la voglia di flirtare, conquistare a tutto campo e quella di vivere una storia seria. Cosa sceglierete?