L’oroscopo del 30 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 30 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Per raggiungere la stabilità e la sicurezza finanziaria siete pronti a lavorare sodo. Il buon aspetto Marte-Saturno vi rende realistici e anche se non è un transito facile, può spingervi a essere più produttivi e a eccellere in qualsiasi cosa farete. Al contempo potrebbe esserci una sorpresa, ad esempio sarete pagati in anticipo per un lavoro. Amore: in coppia, giornata favorevole all’amore! La dolce metà vi sorprenderà, sarete affascinati dalle sue molteplici attenzioni. Soli: grazie al look e al senso dell’umorismo oggi conquisterete! Oggi direte addio alla solitudine, volete qualcosa di nuovo.

Oroscopo 30 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Se vi state muovendo in un ambito che non conoscete bene e dovete far fronte a nuovi compiti la cosa migliore è agire con cautela. Certo prima o poi dovrete darvi una mossa e dunque può essere utile affrontare le cose una alla volta. Tenete presente che ciò che conoscete è più facile ma al contempo per voi è ormai noioso. Amore: in coppia, non siete fan del cambiamento, ma questa giornata può essere un’eccezione. Sorprendete la dolce metà, senza passare dalla casella del dialogo! Tra le lenzuola è il massimo! Soli: l’amore potrebbe arrivare in modo imprevedibile: accoglietelo. Oggi potreste incontrare l’anima gemella e la riconoscerete immediatamente!

Oroscopo 30 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Direte chiaramente ciò che pensate ma cercate di fare leva sulla diplomazia, evitate di dare giudizi taglienti. Dovete tenere conto anche della sensibilità di chi avete di fronte. Avete tonnellate di energie ma se non le canalizzerete nel modo giusto, ad esempio praticando esercizio fisico, si trasformeranno in un eccessivo nervosismo. Amore: in coppia, per sedurre il partner adotterete un approccio originale e ci riuscirete! In programma c’è una serata bollente. Soli: sex appeal top, affascinanti, eleganti, simpatici. Nessuno potrà resistervi… Dovrete solo scegliere.

Oroscopo 30 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nella vita sociale avete la possibilità di fare incontri interessanti e un rinnovato ottimismo accentua il vostro buon umore: oggi siete pronti ad andare avanti con grande sicurezza in voi stessi! Gli aspetti planetari sostengono i vostri spostamenti, i progetti. Se avete bisogno di un finanziamento o di supporto è il momento giusto per chiedere. Amore: in coppia, la dolce metà si prende cura di voi attraverso mille gesti di tenerezza e momenti di condivisione. Ha occhi solo per voi! Soli: per trovare l’amore, sei capaci di buttarvi a capofitto in un nuovo idillio, pronti a provare qualsiasi cosa! Le app di incontri non hanno più segreti per voi, siete degli esperti di seduzione.

Oroscopo 30 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ la giornata ideale per lasciare alle spalle le vecchie paure e mettervi al centro della scena! Non è il momento di fare un passo indietro ma quello di osare… di essere felici. Abbiate fiducia nel futuro ma soprattutto in voi stessi! I passaggi astrali odierni vi permettono di progredire e recuperare i rallentamenti dei giorni scorsi. Amore: in coppia, nella relazione c’è un nuovo slancio, farete di tutto per consolidare la relazione. Insieme, state guardando nella stessa direzione. In programma complicità e amore. Soli: potreste aver voglia di incontrare un/a ex. Sarebbe meglio, invece, puntate al nuovo, guardatevi intorno…

Oroscopo 30 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Bella sicurezza in voi stessi, grazie al modo di fare e di esprimervi con gentilezza, i rapporti di lavoro sono più armoniosi, più franchi del solito. Molto concentrati su qualsiasi compito, impegnerete parecchie energie, sarete molto attenti ai dettagli e non lascerete nulla al caso. Va da sé che sarete orgogliosi dei risultati che otterrete! Amore: in coppia, il partner è affascinato dalle vostre dolci attenzioni e, forse, da una sorpresa per movimentare il quotidiano. Soli: la congiunzione Venere-Urano annuncia un colpo di fulmine! Non importa se non siete in vena di esprimervi, l’amore non ha bisogno di parole ma solo di tenerezza.

Oroscopo 30 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Tante splendide energie psicofisiche così come l’entusiasmo, potrebbero spingervi a puntare a obiettivi che gli altri considerano troppo rischiosi o poco realistici. Non lasciate che le loro opinioni vi blocchino. Dopo aver dato a ciascuna idea una valutazione obiettiva, se ancora ritenete di volerci provare, iniziate a esaminarla seriamente. Amore: in coppia, provocate il partner ma non volete ammetterlo. E potrebbe davvero perdere la pazienza. Cambiate registro… Soli: non dovete ascoltare i consigli degli amici sul vostro atteggiamento. Sentitevi totalmente liberi delle vostre scelte!

Oroscopo 30 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i transiti odierni potreste voler raggiungere nuovi obiettivi riguardanti il lavoro e ciò aprire la strada a possibilità che non avete mai preso in considerazione. Sarete entusiasti! Non è escluso che arrivi un’offerta inaspettata e generosa per lavorare in un altro posto. Un cambiamento che sarà sicuramente positivo! Amore: in coppia, momenti molto intensi. Per il partner siete sempre affascinanti. L’atmosfera è romantica e pianificherete una piccola vacanza a due… Soli: di buonumore, più passionali che mai! In programma con una persona ci sono giochi di seduzione e amore.

Oroscopo 30 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Più concilianti e più disponibili nei confronti di chi vi circonda. Cercate di seguire un ritmo tranquillo, concedetevi dei momenti di qualità con le persone care e approfondire le relazioni con le nuove conoscenze. Sfruttate questa giornata per capire quali spese inutili dovete eliminare: risparmierete un po’ di soldi per saldare eventuali debiti. Amore: in coppia, splendida giornata, sta prendendo forma un progetto a due. Il partner è incantato dalle vostre idee, una più creativa dell’altra. Soli: potreste innamorarti di qualcuno e non riuscirete a nasconderlo. Per l’altro/a sarà gratificante ma come reagirà? Se non se l’aspettava date il tempo di riprendersi dalla sorpresa…

Oroscopo 30 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se avete intenzione di dare il via a un progetto o raggiungere un obbiettivo pianificate attentamente e avrete molte più possibilità di successo. Cercate di ottenere le informazioni necessarie, studiare una strategia e il resto sarà un gioco da ragazzi. Su un altro piano, se avete difficoltà ad affrontare un problema, più rimandate e più si complica. Amore: in coppia, qualunque cosa abbiate da dire o annunciare, fatelo con gentilezza. Se volete chiedere un favore alla dolce metà, accertatevi che sia disposto ad ascoltare. Soli: se volete conoscere una persona in particolare, è consigliabile muovervi con dolcezza. Altrimenti, potreste perdere un grande incontro.

Oroscopo 30 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni potrebbero far avvertire la necessità di esaminare attentamente le vostre finanze. E’ un buon momento, infatti, per stabilire un budget così da poter risparmiare oppure cercare nuove opportunità – compreso un lavoro extra o un’opportunità che avevate ignorato – per aumentare le entrate. Amore: in coppia, la complicità diventa sempre più forte grazie anche alle esperienze vissute insieme. I ricordi oggi vi faranno sorridere, accenderanno tante dolci emozioni. Soli: direte sì a un invito ma non vi innamorerete immediatamente di questa persona. Tuttavia il suo sorriso e l’originale senso dell’umorismo vi spingeranno a conoscerla meglio e ne sarete totalmente affascinati.

Oroscopo 30 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Cercate di rilassarvi, concedetevi una pausa dal trambusto del mondo esterno per ricaricare le batterie e rigenerare le energie: in seguito saranno d’aiuto a tenere il passo. E’ una buona giornata per apportare dei miglioramenti in casa e non è escluso farete delle spese per compiacere le persone care, vederle sorridere. Amore: in coppia, spezzate la solita routine, con il partner fate qualcosa di nuovo, che vi faccia intravedere nuovi orizzonti. Soli: è nella cerchia dei conoscenti o degli amici che una persona prenderà un posto importante nella vostra vita, che non potevate nemmeno immaginare.